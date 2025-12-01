Công ty thanh toán số MobiFone được cấp phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Theo giấy phép được cấp, MDP sẽ triển khai các dịch vụ trung gian thanh toán theo quy định pháp luật, bao gồm: dịch vụ chuyển mạch điện tử, dịch vụ bù trừ điện tử, dịch vụ cổng thanh toán điện tử, dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ phù hợp với phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước.

Công ty có vốn điều lệ 300 tỷ đồng, đặt trụ sở tại tầng 30 tòa tháp C5 D’Capitale, 119 Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, Hà Nội.

Như vậy Công ty Thanh toán số MobiFone (MDP) đã trở thành đơn vị thứ hai được Ngân hàng Nhà nước cấp phép triển khai dịch vụ chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử.

Chuyển đổi số - thanh toán số là động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, thanh toán số giữ vị trí nền tảng, là cầu nối giúp gắn kết người dân - doanh nghiệp - Chính phủ trên cùng một hạ tầng công nghệ hiện đại.

Trong bối cảnh nền kinh tế chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình số, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục tăng trưởng hai chữ số mỗi năm. Lượng người dùng smartphone đã vượt 70% dân số trong khi hoạt động mua sắm trực tuyến, thương mại điện tử, dịch vụ công trực tuyến ngày càng phổ biến.

Tuy nhiên, tỷ lệ thanh toán số tại Việt Nam còn thấp so với các quốc gia phát triển trong khu vực, đồng thời vẫn tồn tại những thách thức, như nguy cơ gian lận trực tuyến, tấn công mạng, rò rỉ dữ liệu...

Thực trạng này mở ra dư địa rất lớn cho các doanh nghiệp có năng lực công nghệ, hệ sinh thái rộng và chiến lược số hóa bài bản, năng lực ứng dụng những công nghệ mới như AI, Big Data, sinh trắc học hay blockchain nhằm gia tăng mức độ bảo mật.

Gia nhập thị trường, MDP cam kết hiện thực hóa tầm nhìn kiến tạo hạ tầng chuyển mạch lõi và thanh toán số thế hệ thứ 4, phổ cập thanh toán số cho toàn dân nâng tầm năng lực số quốc gia, định vị Việt Nam trở thành quốc gia thanh toán số hàng đầu khu vực kết nối toàn diện với kinh tế số toàn cầu.