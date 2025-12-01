Bạn đọc Dân trí tiếp tục hỗ trợ người dân Huế khắc phục hậu quả mưa lũ

Mưa lũ cướp đi trụ cột của nhiều gia đình

Đã một tháng trôi qua, chị Phan Thị Ngọc Linh (trú thôn An Xuân Tây, xã Quảng Điền, thành phố Huế) vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau trước sự ra đi đột ngột của anh H.N.D. (41 tuổi, chồng chị Linh).

Trước mắt chị Linh là tương lai đầy gian nan, thử thách với 3 người con nhỏ, trong đó một cháu mắc bệnh tự kỷ.

Phóng viên Dân trí trao quà hỗ trợ của bạn đọc đến với hoàn cảnh của gia đình chị Phan Thị Ngọc Linh (Ảnh: Trần Hoa).

Chị Linh kể, năm 2013, vợ chồng chị kết hôn rồi thuê một ki ốt trong khu chợ An Xuân (thôn An Xuân Tây) để buôn bán. Do gia đình khó khăn, chưa có nhà riêng, vợ chồng ở luôn trong chợ.

Trong các đợt lũ lớn liên tiếp trên sông Bồ cuối tháng 10, khu chợ An Xuân bị nước lũ nhấn chìm. Gia đình chị Linh phải chạy sang nhà người thân để lánh nạn.

Sáng 30/10, khi nước lũ rút bớt, vợ chồng chị tranh thủ vào ki ốt kiểm tra, dọn dẹp vệ sinh, thời điểm này, khu chợ vẫn còn ngập khoảng 50cm.

Sau bữa cơm trưa, anh D. tiếp tục vào chợ dọn dẹp bất ngờ bị điện giật, không qua khỏi. Đám tang anh diễn ra khi nước lũ sông Bồ vẫn cuồn cuộn chảy, người thân phải bỏ quan tài lên ghe để đưa đến nơi an táng.

Phóng viên báo Dân trí đại diện bạn đọc trao tiền hỗ trợ tới gia đình bà Văn Thị Như Hoa (thôn Đồng Lâm, xã Đan Điền, thành phố Huế) (Ảnh: Trần Hoa).

Trận lũ vừa qua cũng đã cướp đi sinh mạng người con trai của bà Văn Thị Như Hoa (thôn Đồng Lâm, xã Đan Điền).

Chiều 28/10, anh T.T.H. (35 tuổi, con trai bà Hoa) cùng bố vợ dùng ghe đi lùa vịt về chuồng. Khi đến khu vực đập tràn Đông Lâm, chiếc ghe bất ngờ bị lật do gặp dòng nước chảy xiết, khiến anh H. mất tích. Đến ngày 1/11, cơ quan chức năng mới tìm thấy thi thể nạn nhân.

Bà Hoa cho biết, anh H. mới cùng vợ từ TPHCM trở về quê lập nghiệp được hơn 2 năm, hiện có một con nhỏ. Cả hai vợ chồng cùng làm việc tại Khu công nghiệp Phong Điền, thành phố Huế.

Mấy tháng trước, vợ chồng trẻ vay tiền ngân hàng để xây một căn nhà cấp 4 tại thôn Đồng Lâm. Khi căn nhà còn chưa hết mùi vôi vữa mới, anh H. đã bị nước lũ cuốn trôi, để lại cho gia đình nỗi đau không gì bù đắp được.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Huế, trong 4 đợt mưa lũ liên tiếp hồi cuối tháng 10, đầu tháng 11, trên địa bàn thành phố ghi nhận 17 trường hợp tử nạn, trong đó đa phần tuổi đời còn trẻ, trụ cột của nhiều gia đình.

Không còn nhà để về

Các đợt lũ dữ vừa qua tại thành phố Huế còn gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân, nhà nước, với con số ước tính trên 3.270 tỷ đồng. Nhiều ngôi nhà đã bị sập, cuốn trôi, khiến người dân không còn nơi để ở, sinh hoạt.

“Từ nơi làm thuê trở về, nhìn nhà cửa, đất đai bị nước lũ cuốn trôi gần hết, chồng tôi khóc không thành tiếng. Ông ở quê được gần mười ngày thì lặng lẽ khoác ba lô, bảo đi làm để kiếm tiền về cất tạm cái lán mà ở. Bản thân tôi phải tá túc nhà người thân từ ngày xảy ra trận lũ quét đến giờ”, chia sẻ của bà Nguyễn Thị Khuyên (52 tuổi, trú thôn Xuân Phú, xã Khe Tre, thành phố Huế).

Phóng viên Dân trí trao tiền hỗ trợ của bạn đọc đến các hộ gia đình chịu thiệt hại nặng do thiên tai tại thành phố Huế (Ảnh: Hồ Võ).

Nhà của gia đình bà Khuyên ở cuối xóm Thác Trượt, dưới chân dãy Bạch Mã, bị trận lũ quét mà người dân nơi đây ví như “sóng thần” trong đêm 27, sáng 28/10 cuốn trôi gần hết.

Cơn lũ dữ đã xé toạc căn nhà cấp 4 làm đôi, 3 phòng ngủ, phòng khách, gian thờ cùng khoảng sân rộng phía trước bị cuốn phăng. Nhiều tài sản bên trong cũng trôi theo dòng nước. Thứ còn lại chỉ là căn bếp xiêu vẹo, những mảnh tường chực chờ đổ sập.

Tại xóm Thác Trượt, nước lũ cũng gây sạt lở, khoét sâu vào sát nhà các hộ gia đình ông Trần Viếng, Trần Văn Sáng, Phan Văn Hùng, Phan Văn Quý.

“Vợ chồng tôi đều đã lớn tuổi, bệnh tật, giờ không dám về vì bờ suối đã sạt lở nghiêm trọng, vào đến hiên nhà”, ông Trần Viếng (73 tuổi) cho hay.

Mưa lũ gây thiệt hại lớn về nhà cửa, cơ sở hạ tầng của xã miền núi Khe Tre, thành phố Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Trong những ngày qua, phóng viên Dân trí cùng chính quyền, Mặt trận, địa phương tại thành phố Huế, đã thay mặt bạn đọc trao quà hỗ trợ các gia đình không may có người tử nạn, mất nhà trong mưa lũ.

Số tiền hỗ trợ được trích từ nguồn bạn đọc ủng hộ đồng bào vùng lũ các tỉnh miền Trung thông qua mã số 250506: “Miền Trung oằn mình trong lũ, nhà sập, người mất, tài sản bị cuốn trôi”.

Nhận số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng, chị Phan Thị Ngọc Linh (xã Quảng Điền) bày tỏ: “Tôi xin cảm ơn bạn đọc báo Dân trí rất nhiều. Số tiền này sẽ giúp tôi có thêm nguồn kinh phí mua sắm hàng hóa để kinh doanh trở lại, nuôi các con ăn học”.

Bà Nguyễn Thị Khuyên (xã Khe Tre) cho biết, sẽ dành dụm, cùng chồng xây dựng lại nhà cửa khi được di dời đến nơi ở mới.

Ông Nguyễn Thái, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Khe Tre, thành phố Huế, đại diện chính quyền địa phương và người dân được hỗ trợ gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc báo Dân trí đã quan tâm, kịp thời giúp đỡ người dân địa phương trong thời điểm gặp nhiều khó khăn do mưa lũ.

Theo ông Thái, trong các đợt mưa lũ lớn vừa qua, Khe Tre là một trong những địa phương chịu hậu quả nặng nề, nhà cửa, đất sản xuất của người dân bị sạt lở, vùi lấp, hạ tầng hư hỏng, phải mất nhiều năm để tái thiết.

Đặc biệt, tại xóm Thác Trượt, thôn Xuân Phú, có 5 hộ gia đình đứng trước nguy cơ cao tiếp tục bị sạt lở. Chính quyền địa phương đã rà soát, lên phương án di dời những hộ dân này đến nơi ở mới.

“Phần quà hỗ trợ của báo Dân trí là nguồn động viên tinh thần rất lớn để bà con vượt qua giai đoạn khó khăn, vươn lên tái thiết cuộc sống. Tôi xin thay mặt chính quyền, người dân gửi lời cám ơn chân thành đến bạn đọc gần xa và quý báo”, ông Thái nói.

Trong đợt này, báo Dân trí đã trao hỗ trợ 5 hộ gia đình chịu thiệt hại về nhà cửa tại xã Khe Tre; 5 gia đình có người tử nạn tại các phường, xã: Quảng Điền, Đan Điền, Phong Dinh, Kim Long, Thanh Thủy, mỗi trường hợp 5 triệu đồng. Tổng số tiền 50 triệu đồng.