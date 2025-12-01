Hé lộ những vướng mắc sau cuộc họp của Mỹ, Ukraine về kế hoạch hòa bình

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff (Ảnh: AFP).

RBC News dẫn nguồn thạo tin cho biết, cuộc thảo luận tại Florida của phái đoàn Ukraine và Mỹ tập trung nhiều vào vấn đề lãnh thổ, và chủ đề Ukraine có thể gia nhập NATO cũng được nêu ra.

“Nay các cuộc đàm phán tập trung ít hơn vào khuôn khổ đã thống nhất ở Geneva và nhiều hơn vào những vấn đề còn tồn đọng. Chúng ta chưa thể nói về sự hiểu biết đầy đủ đối với văn bản cuối cùng, nhưng đây là một bước tiến nữa”, nguồn tin nói.

Theo nguồn tin, phía Mỹ nhận thức nhiệm vụ trung tâm của họ không phải là gây sức ép với Ukraine mà phải ghi nhớ bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần được Nga chấp nhận.

“Họ hiểu rằng còn có một bên thứ hai, và cho dù họ tìm được điểm chung gì với Ukraine, thì vẫn còn phía Nga mà họ phải làm việc cùng, việc đó khó khăn hơn”, nguồn tin cho biết.

Theo nguồn tin, một phần đáng kể của cuộc thảo luận xoay quanh các vấn đề lãnh thổ. Với vai trò trung gian, các quan chức Mỹ truyền đạt yêu cầu của Moscow rằng lực lượng Ukraine phải rút hoàn toàn khỏi Donbass.

Tuy nhiên, Ukraine giải thích vì sao lập trường như vậy là không thể, viện dẫn các giới hạn hiến pháp, dư luận trong nước và thực tế trên chiến trường. Lập trường của Kiev vẫn không thay đổi: mọi thảo luận về lãnh thổ phải bắt đầu từ đường tiếp xúc hiện tại.

“Việc tìm kiếm các giải pháp tiềm năng vẫn tiếp diễn, nhưng dĩ nhiên đây là vấn đề vô cùng khó khăn”, nguồn tin nói thêm.

Tại cuộc họp, Ukraine cũng trình bày lập trường về việc gia nhập NATO. Họ chỉ ra, con đường hướng tới liên minh đã được ghi trong hiến pháp, và việc thay đổi điều đó chỉ để ký kết một thỏa thuận hòa bình sẽ tạo ra tiền lệ nguy hiểm. Một lập luận khác là không quốc gia nào có thể được trao quyền phủ quyết đối với việc mở rộng NATO.

“Người Mỹ sẵn sàng lắng nghe các lập luận của chúng ta. Nhưng họ liên tục nói: “Các bạn có thể đúng 100%, nhưng vẫn còn bên kia với những yêu cầu thế này thế kia”. Là trung gian, họ phải đưa cả 2 bên đến một thỏa thuận hòa bình. Bạn có thể giải thích lập trường của mình rất hợp lý, nhưng nếu bên kia nói không, vậy chúng ta phải làm gì?’”, nguồn tin cho biết.

Tháng trước, Mỹ đã đưa ra một đề xuất hòa bình mới gồm 28 điểm, nhiều điểm trong đó có lợi cho Nga. Sau cuộc đàm phán giữa Mỹ, Ukraine và một số đại diện châu Âu ở Geneva hôm 23/11, tài liệu này đã được sửa đổi và rút gọn, nhưng công việc điều chỉnh vẫn đang tiếp tục.

Sau cuộc trao đổi hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết đàm phán đã có tiến triển dù cuộc thảo luận rất phức tạp.

"Có rất nhiều yếu tố đang chuyển động, và rõ ràng còn một bên khác liên quan ở đây (Nga) sẽ phải là một phần của phương trình. Việc đó sẽ tiếp tục vào cuối tuần này khi đặc phái viên Steve Witkoff tới Moscow", ông Rubio nhấn mạnh.

Truyền thông đưa tin, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff hôm nay đã đến Moscow để thảo luận với phía Nga.