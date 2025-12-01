Tiêm kích Mirage và F-16 Ukraine né cú ra đòn của Su-35 Nga thế nào?

F-16 Ukraine đối đầu với Su-35 Nga (Ảnh minh họa: Growling Sidewinder).

Tạp chí Military Watch Magazine (Mỹ) dẫn các báo cáo gần đây cho biết, hoạt động của các tiêm kích chiếm ưu thế trên không Su-35 thuộc Không quân – Vũ trụ Nga (VKS Nga) đã buộc Không quân Ukraine phải vận hành các chiến đấu cơ F-16 và Mirage 2000 ở độ cao thấp, trên vùng trời sâu trong hậu phương lớn.

Việc bay thấp và cách xa đối thủ giúp giảm thiểu khả năng bị chiến đấu cơ Nga ngắm bắn và né những cú ra đòn chết người, nhưng lại hạn chế nghiêm trọng vai trò hỗ trợ mà máy bay Ukraine có thể cung cấp cho lực lượng mặt đất.

Bình luận về việc sự hiện diện của Su-35 trên chiến trường được cho là đã định hình hoạt động của tiêm kích Ukraine, ông Sergey Chemezov - Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn quốc doanh Rostec (Nga) - cho biết: “Su-35S đã ép các tiêm kích đối phương phải bay ở độ cao tối thiểu và lùi sâu trong khu vực hậu phương".

"Trong khi đó, Su-35S có thể tấn công mục tiêu ở cự ly hàng trăm km. Đó là lý do vì sao máy bay Ukraine không thể tiếp cận tuyến đầu để phóng tên lửa không đối không. Điều này bao gồm cả những chiếc F-16 của Mỹ và Mirage do Pháp sản xuất”, ông Chemezov lý giải.

Nhiều nguồn tin Ukraine liên tục cảnh báo rằng các tiêm kích F-16 và Mirage 2000 do phương Tây cung cấp hoàn toàn không thể sánh được với những tiêm kích tiên tiến của Nga như Su-35.

Nhấn mạnh vào bộ cảm biến mạnh mẽ hơn nhiều và cự ly không chiến vượt trội của tiêm kích Nga, phát ngôn viên Không quân Ukraine Yuri Ignat ngày 3/6 nhận định: “Đáng tiếc, hiện nay Nga sở hữu những máy bay có khả năng nhìn xa hơn và tên lửa bay xa hơn - ngay cả khi so với F-16. Họ cũng có hệ thống phòng không mạnh mẽ, phối hợp nhịp nhàng với lực lượng hàng không”.

Trước đó, hồi tháng 3, ông Ignat từng so sánh trực tiếp F-16 với Su-35, nói rõ: “Những phiên bản chiến đấu cơ mà Ukraine hiện có không thể cạnh tranh 1 đấu 1 trong không chiến. Chúng ta cần một phương pháp tiếp cận toàn diện, bởi Su-35 của Nga là một máy bay tương đối mới…”.

Mặc dù Su-35 có lợi thế vượt trội rõ rệt so với các tiêm kích Ukraine, vẫn chưa rõ liệu hoạt động của nó có thực sự là yếu tố chính buộc F-16 và Mirage phải duy trì bay ở độ cao thấp và cách xa tuyến đầu như tuyên bố của ông Chemezov hay không.

Tiêm kích Su-35 của Nga (Ảnh minh họa: BQP Nga).

Khả năng làm chủ bầu trời của Su-35 đã bị lu mờ bởi các tiêm kích MiG-31BM và Su-57 thế hệ thứ năm, vốn cũng tham gia các cuộc không chiến, mang theo radar mạnh hơn đáng kể và có đặc tính bay phù hợp hơn cho các cuộc tấn công ngoài tầm nhìn.

Một yếu tố quan trọng khác là mạng lưới rộng lớn các hệ thống tên lửa phòng không hiện đại của Nga, như S-400, có khả năng bắn hạ mục tiêu ở cự ly lên tới 400km. Sự kết hợp giữa các khí tài này, cùng với hoạt động của các tiêm kích như Su-35 và Su-30SM, nhiều khả năng đều góp phần làm suy giảm nghiêm trọng khả năng triển khai đội tiêm kích lỗi thời của Ukraine.

Tháng 7 vừa qua, có báo cáo xác nhận Nga chính thức triển khai tên lửa không đối không R-77M trang bị đầu dò radar chủ động, giúp Su-35 như "hổ mọc thêm cánh" và mở rộng đáng kể khoảng cách vượt trội so với tiêm kích Ukraine và phần lớn chiến đấu cơ NATO.

Bình luận thêm về hoạt động của Su-35 tại chiến trường Ukraine, ông Chemezov nói: “Nó thực hiện những điều kỳ diệu trong tay phi công lành nghề. Điều quan trọng là các phi công Nga đánh giá rất cao khả năng của máy bay này”. Bên cạnh nhiệm vụ không chiến, ông cho biết tiêm kích này cũng “hiệu quả trong việc tiêu diệt các hệ thống tên lửa phòng không đối phương”.

Đã xuất hiện những đoạn video xuất hiện cho thấy máy bay mang theo tên lửa chống bức xạ Kh-31P, được phát triển đặc biệt cho vai trò diệt radar đối phương. Ba radar trên Su-35 - bao gồm radar dải tần L ở gốc cánh - được cho là cung cấp khả năng gây nhiễu điện tử tiên tiến, rất hữu ích trong nhiệm vụ áp chế phòng không.

Dù Su-30SM2 - "người anh em" rẻ hơn và ít chuyên biệt hơn - đã thực hiện thành công ít nhất một đòn đánh hủy diệt vào hệ thống phòng không MIM-104 Patriot giá trị nhất của Ukraine, nhưng Su-35 dường như chưa có "chiến công" nào trong vai trò xóa sổ phòng không đối phương.