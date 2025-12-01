Chị Nguyễn Thị Thanh Duyên (36 tuổi, ngụ thôn Đức Thành, xã Tân Hòa, tỉnh Lâm Đồng) hốc hác, đôi mắt trũng sâu sau nhiều ngày thức trắng túc trực chăm sóc chồng là anh Nguyễn Huy Bình (36 tuổi), tại khoa Bỏng - Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM).

Đã 1 tháng trôi qua, nhưng khoảnh khắc nhận tin chồng bị bỏng điện nặng vẫn in sâu trong tâm trí chị Duyên, trở thành nỗi ám ảnh dai dẳng mà người vợ trẻ chưa thể nguôi ngoai.

Anh Nguyễn Huy Bình đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: Khánh An).

Sửa mái nhà dột cho vợ con, người đàn ông bị bỏng điện nguy kịch

Cố nén nỗi đau, chị Duyên kể lại khoảnh khắc định mệnh. Một ngày đầu tháng 10, anh Bình lên mái nhà để sửa lại những chỗ thấm dột. Khi đưa thanh sắt lên để cố định tấm tôn, anh vô tình chạm phải sợi dây điện bị hở. Chỉ trong khoảnh khắc, dòng điện mạnh phóng vào người khiến anh ngã nhào từ mái nhà xuống đất, bất tỉnh.

“Lúc đó, tôi đang đi làm vườn. Nghe điện thoại gia đình báo anh bị bỏng điện, phải cấp cứu ở bệnh viện, tôi sững người, tai ù đi. Chân tôi không đứng vững, phải vịn vào cây cuốc mới không ngã quỵ”, chị nghẹn giọng nhớ lại.

Anh Bình được đưa vào bệnh viện địa phương trong tình trạng nguy kịch, 2 tay co quắp, mặt sưng tím, máu chảy nhiều ở vùng miệng và mũi, răng gãy gần hết. Các bác sĩ khẩn trương sơ cứu, cố định tạm thời những vùng tổn thương rồi chuyển anh lên bệnh viện tuyến tỉnh.

Tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng, anh Bình được chụp X-quang, làm các xét nghiệm cần thiết, ghi nhận vết bỏng quá sâu và tổn thương phức tạp. Sau đó, bệnh nhân được đưa khẩn cấp đến Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục cấp cứu.

Nam bệnh nhân được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bỏng điện nặng (Ảnh: Khánh An).

Bác sĩ Phạm Phước Tiến, Phó Trưởng khoa Bỏng - Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc bỏng tia lửa điện nặng 22% diện tích cơ thể độ II-III, tập trung chủ yếu ở tứ chi. Đặc biệt, 2 cẳng tay bệnh nhân bị bỏng sâu, sưng nề, bàn tay co quắp, mạch quay bắt yếu.

E-kíp điều trị đã khẩn trương hồi sức chống sốc, truyền dịch, dùng thuốc giảm đau, chống nhiễm trùng và tiến hành xử lý các vùng bỏng hoại tử. Trong 1 tháng qua, bệnh nhân đã trải qua 5 lần phẫu thuật cắt lọc hoại tử, phải cắt bỏ một phần tay trái để bảo toàn tính mạng.

Sau quá trình điều trị tích cực, hiện bệnh nhân đã tỉnh, qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, các vết bỏng vẫn chưa được che phủ, bệnh nhân cần tiếp tục can thiệp trong thời gian dài và nguy cơ phải cắt bỏ tay còn lại rất cao.

Quá trình điều trị kéo dài khiến chi phí tăng cao. Đến nay, gia đình anh Bình đã đóng tạm ứng hơn 40 triệu đồng viện phí. Toàn bộ số tiền đó là do họ hàng, bạn bè và nhà hảo tâm giúp đỡ.

Sau 1 tháng cầm cự, nguồn lực của gia đình đã cạn kiệt. Nhìn chồng đau đớn trên giường bệnh, chị Duyên không khỏi bất lực khi chưa biết xoay xở đâu ra tiền để tiếp tục điều trị cho anh trong những ngày tới.

“Anh khỏe lại, gia đình mới còn có chỗ nương tựa”

Theo lời chị Duyên, trước khi anh Bình gặp nạn, nguồn sống của cả gia đình chủ yếu trông chờ vào 3 sào cà phê. Mấy năm qua, cà phê mất mùa và giá xuống thấp, tiền bán chẳng đủ trả công hái. Để giữ rẫy cà phê, gia đình chị đã phải vay mượn hàng trăm triệu đồng.

Năm ngoái, cà phê được mùa, họ mới trả được bớt một phần nợ. Hai vợ chồng mới bàn nhau cùng cố lao động, dành dụm tiền trả nốt nợ và lo cho 2 con ăn học. Tai nạn bất ngờ ập đến với anh Bình, khiến nợ cũ, nợ mới thêm chồng chất, đẩy gia đình vào vòng xoáy túng quẫn.

Người vợ bất lực, không biết xoay đâu ra tiền để tiếp tục điều trị cho chồng (Ảnh: Khánh An).

Từ lúc biết tin chồng có nguy cơ cao phải mất cả 2 tay, chị Duyên vô cùng lo lắng. Trong đầu người vợ giờ vừa mang nỗi sợ tính mạng của chồng lâm nguy, vừa lo chuyện học hành, tương lai của các con dang dở.

“Con đầu của chúng tôi mới học lớp 8, con thứ 2 đang học lớp 5. Từ ngày chồng lâm nạn, tôi phải gửi các con nhờ ông bà chăm sóc ở quê để túc trực ở bệnh viện.

Các con tối nào cũng gọi điện cho mẹ. Đứa lớn cứ hỏi khi nào bố khỏe; đứa nhỏ thì luôn miệng nói con nhớ bố mẹ, muốn được bố mẹ cổ vũ kỳ thi sắp tới. Nghe các con nói mà tôi đau thắt ruột gan…

Càng nghĩ tôi càng bất lực, không biết sau này cuộc sống sẽ ra sao. Hàng đêm, tôi chỉ biết cầu cho ngày mai chồng đỡ hơn. Chỉ khi anh khỏe lại, gia đình mới còn có chỗ để nương tựa…”, người vợ vừa nói, vừa khóc.

Từ khi anh Bình gặp nạn, chị Duyên luôn túc trực bên chồng (Ảnh: Khánh An).

Thạc sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân Nguyễn Huy Bình có tham gia Bảo hiểm y tế nên được chi trả một phần viện phí. Tuy nhiên, với các ca bỏng điện nặng như anh Bình, chi phí phẫu thuật, thuốc men, vật tư y tế và chăm sóc hậu phẫu luôn rất lớn.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, phòng Công tác xã hội đã nhanh chóng xác minh hoàn cảnh và gửi thư ngỏ kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình. Đến nay, số tiền quyên góp được là rất nhỏ so với chi phí thực tế mà gia đình bệnh nhân phải đối mặt.

“Chặng đường phía trước của gia đình anh Bình rất gian nan, khi chị Duyên không có việc làm ổn định, 2 con đang đi học. Chúng tôi rất mong các tổ chức và cá nhân hảo tâm chung tay hỗ trợ, để bệnh nhân có thêm cơ hội chữa trị, cũng là để mở rộng tương lai cho 2 cháu nhỏ", ông Lê Minh Hiển bày tỏ.

Đại điện lãnh đạo UBND xã Tân Hà (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận, anh Nguyễn Huy Bình không may bị điện giật rất nặng, gia đình gặp nhiều khó khăn. Chính quyền địa phương mong bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ cho gia đình anh Bình.