Xe máy nối đuôi chạy ngược chiều để đi tắt ở TPHCM

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, khoảng 6h ngày 1/12, hàng dài xe máy liên tiếp nối đuôi nhau rẽ trái từ đường số 10 (phường Bình Hưng Hòa) chạy ngược chiều trên đường Lê Đức Anh.

Sau đó, họ băng qua đường Lê Đức Anh để vào đường Liên Khu 4-5 hoặc rẽ trái để chạy thẳng đường Lê Đức Anh, theo hướng ngã tư An Sương đi vòng xoay An Lạc.

Các đoàn xe máy nối đuôi nhau, có lúc dàn hàng chạy ngược chiều từ vỉa hè xuống lòng đường. Không chỉ có xe gắn máy, nhiều học sinh đi xe máy điện cũng đi ngược chiều thành đoàn vào mỗi buổi sáng tại tuyến đường này.

Dòng xe dàn hàng, chạy ngược chiều trên đường Lê Đức Anh (Ảnh: Hoàng Hướng).

Người dân sống gần giao lộ cho biết, việc nhiều xe máy cùng lúc chạy ngược chiều khiến giao thông khu vực này hỗn loạn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

"Tình trạng này xảy ra thường xuyên, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm. Xe máy đi ngược chiều cắt ngang luồng xe chạy thẳng, một số người không vững tay lái rất dễ xảy ra va chạm", ông Nhơn (65 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hòa) cho hay.

Theo người dân khu vực, nếu họ đi từ đường số 10 rẽ phải ra đường Lê Đức Anh để vào đường Liên Khu 4-5 phải mất khoảng 4km vì phải chạy xuống cầu vượt Gò Mây để vòng lại.

Do đó, nhiều người chọn đi tắt, chạy ngược chiều khoảng 80m để băng qua giao lộ để vào đường Liên Khu 4-5. Tuy nhiên, việc đi ngược chiều gây xung đột giao thông với dòng xe đi đúng khiến giao thông khu vực hỗn loạn.

Xe máy đi ngược chiều gây xung đột giao thông với dòng xe đang đi đúng (Ảnh: Hoàng Hướng).

Trao đổi với phóng viên, luật sư Châu Minh Khoa, Đoàn Luật sư TPHCM, cho biết, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định, người tham gia giao thông phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đúng làn đường, phần đường và chấp hành báo hiệu giao thông.

Theo Nghị định 168, người đi bộ không đi đúng phần đường, vượt dải phân cách, qua đường không đúng nơi hoặc không ra tín hiệu bằng tay theo quy định bị phạt 150.000-250.000 đồng.

Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi sai phần đường, làn đường (cùng chiều hoặc ngược chiều) bị phạt 600.000-800.000 đồng. Nếu đi ngược chiều trên đường một chiều hoặc đường có biển cấm đi ngược chiều, mức phạt 4-6 triệu đồng; gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt 10-14 triệu đồng. Các trường hợp này đều bị trừ điểm giấy phép lái xe.

Nhiều học sinh cũng chạy ngược chiều trên đường Lê Quốc Anh vào giờ cao điểm (Ảnh: Hoàng Hướng).

Với ô tô, hành vi đi sai phần đường hoặc làn đường bị phạt 4-6 triệu đồng. Đi ngược chiều trên đường một chiều hoặc đường có biển cấm đi ngược chiều bị phạt 18-20 triệu đồng; gây tai nạn bị phạt 20-22 triệu đồng và bị trừ điểm giấy phép lái xe.

Nghị định 168 cũng có quy định xử phạt tương tự đối với các chủ thể khác tham gia giao thông.

Luật sư Khoa kiến nghị, cơ quan chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Bên cạnh đó là việc đầu tư các trang thiết bị, hệ thống giám sát, hệ thống camera mang tính hiện đại và nâng cao về số lượng để đảm bảo hiệu quả của công tác xử lý vi phạm.