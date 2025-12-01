Lào Cai: Thúc đẩy bình đẳng giới và bảo vệ phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số

Sau hợp nhất tỉnh Lào Cai và Yên Bái, một không gian phát triển mới đã mở ra với yêu cầu ngày càng cao về xây dựng xã hội tiến bộ, văn minh và bền vững. Trong bối cảnh đó, bình đẳng giới tiếp tục được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xác định là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; vừa là tiêu chí, vừa là động lực trong phát triển kinh tế - xã hội.

Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã không ngừng quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác bình đẳng giới, chú trọng tổ chức cán bộ, chính sách dành cho phụ nữ, qua đó tạo cơ hội để phụ nữ và trẻ em gái phát triển toàn diện, đặc biệt trong kỷ nguyên số đầy biến động.

Tiết mục văn nghệ hưởng ứng Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025 tại tỉnh Lào Cai (Ảnh: Vân Khánh).

Phát biểu tại Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lào Cai cho biết, thời gian qua, công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Lào Cai có nhiều tiến bộ. Nhiệm kỳ 2025-2030, tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ cấp tỉnh là 17%, và 50% nữ đại biểu Quốc hội, HĐND cấp tỉnh có 35% đại biểu nữ; trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh đều có lãnh đạo nữ. Tỷ lệ nữ tham gia làm việc trong nền kinh tế ngày càng tăng. Lao động nữ được đào tạo nghề bình quân hằng năm đạt trên 65%, được tạo việc làm đạt gần 43%.

Tỷ lệ lao động nữ có tay nghề cao tăng so với giai đoạn trước; trong đó công nhân, viên chức, lao động nữ có trình độ cao đẳng, đại học trở lên chiếm 62,5%. Nữ thạc sĩ chiếm 50,7%, nữ tiến sĩ chiếm 33,3% so với tổng số cả nam và nữ cùng trình độ. Tỷ lệ lao động nữ trong lĩnh vực giáo dục đạt 77%, tỷ lệ lao động nữ trong lĩnh vực y tế đạt 63%. Tỷ lệ Đảng viên nữ chiếm 39% trong tổng số đảng viên toàn tỉnh. Trong mọi lĩnh vực, vai trò, vị thế của phụ nữ được nâng lên góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ của tỉnh Lào Cai cũng còn có mặt hạn chế nhất là trong kỷ nguyên số còn nhiều khó khăn, thách thức.

Để thực hiện tốt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và Chương trình phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2030 nhằm tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, lãnh đạo Sở Nội vụ đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã phường và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh chỉ đạo đơn vị, địa phương tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị trong Kế hoạch của tỉnh thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và Chương trình phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2030.

Thứ hai, tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng an toàn, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em, các thành viên trong gia đình và người dân trong cộng đồng.

Thứ ba, tích cực thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là các vụ bạo lực diễn ra trong môi trường nhà trường, gia đình, môi trường mạng.

Thứ tư, cam kết thực hiện bình đẳng giới và triển khai các hoạt động của Tháng hành động thiết thực, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách và triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động.

Thứ năm, các cơ quan truyền thông tuyên truyền sâu rộng và mạnh mẽ trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và Chương trình phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2030, về nội dung, thông điệp, kết quả của Tháng hành động vì bình đẳng giới; lan tỏa những việc làm, hành động thiết thực và hiệu quả của các tổ chức, cá nhân trong công tác đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em, phòng chống bạo lực, xây dựng môi trường an toàn, bình đẳng đối với phụ nữ và trẻ em gái.

“Bình đẳng giới là một trong những mục tiêu thiên niên kỷ về phát triển bền vững của các quốc gia trên thế giới nhằm hướng đến xây dựng một xã hội bình đẳng, tiến bộ và phát triển bền vững. Với sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng, sự điều hành hiệu quả của chính quyền, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể và sự ủng hộ của người dân, tôi tin tưởng rằng công tác bình đẳng giới sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, đóng góp thiết thực vào xây dựng tỉnh Lào Cai ngày càng văn minh, an toàn, sáng tạo và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số”, bà Hà nhấn mạnh.

Vân Khánh