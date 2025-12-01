Thợ cắt tóc ở Hải Phòng bất động gọi không tỉnh, hành động chủ nhà gây sốt

Gần 9h ngày 30/11, ông Mạnh trở về nhà. Khi đi ngang qua tầng một của gia đình vốn được một cửa tiệm làm tóc thuê lại, ông thấy người thợ tên Việt đang ngồi ở ghế sofa trong tư thế gục đầu xuống.

"Đang ngủ à?", ông Mạnh hỏi.

Không thấy người thợ cắt tóc đáp lại, ban đầu, ông nghĩ có thể do nam thanh niên đã ngủ say nên định đi luôn. Tuy nhiên sau vài giây, ông nhận thấy có điều gì đó bất thường. Chủ nhà liền hỏi thêm vài câu nữa, không thấy người thợ cắt tóc nói gì.

Chủ nhà lo lắng khi thấy người thợ cắt tóc bất tỉnh (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Thấy lạ, ông vội chạy tới, lay gọi nam thanh niên. Chiếc điện thoại trên tay chàng trai rơi xuống, nhưng người này vẫn không phản ứng. Thử gọi thêm nhiều lần nữa nhưng thợ cắt tóc vẫn ngồi im một chỗ, ông Mạnh biết có điều gì đó không ổn.

Tuy nhiên vì đã cao tuổi, ông vội vàng chạy ra ngoài, tìm người tới hỗ trợ. Ông Mạnh gọi được một nam thanh niên trẻ tuổi là hàng xóm bán hàng ở bên cạnh đến giúp sức.

Sau khi nhờ được người tới giúp, cả hai tiếp tục gọi lớn tiếng nhưng người thợ cắt tóc vẫn ở tư thế ngồi gục đầu, chưa có dấu hiệu hồi tỉnh.

Thợ cắt tóc ở Hải Phòng bất động, hành động chủ nhà gây sốt (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

"Cháu mau ra ngoài gọi xe cấp cứu đi!", ông Mạnh nói nhanh với thanh niên hàng xóm.

Khi người này vừa chạy ra cửa, ông Mạnh thử lay gọi thợ cắt tóc tên Việt thêm lần nữa. Khoảng vài phút sau, chàng trai mới hồi tỉnh. Thấy sức khỏe của thanh niên không tốt, ông Mạnh động viên Việt vào bệnh viện để kiểm tra và tiếp tục ở lại hỏi han cho tới khi thấy anh thực sự tỉnh lại rồi mới đi lên nhà.

Khoảnh khắc chủ nhà gọi mãi nhưng nam thanh niên vẫn không tỉnh dậy (Ảnh cắt từ video).

Được biết, sự việc xảy ra tại một cửa tiệm cắt tóc nằm ở thị trấn Phủ, Bình Giang ở tỉnh Hải Dương (cũ), nay thuộc thành phố Hải Phòng.

Xác nhận với phóng viên, anh Nguyễn Đức Việt, chủ tiệm cắt tóc, cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, anh không có nhà.

Kiểm tra camera giám sát, anh bất ngờ thấy cảnh tượng này nên đã chia sẻ lên trang cá nhân với mục đích lưu giữ kỷ niệm, không ngờ video lên xu hướng, nhận về hàng triệu lượt xem và lượng tương tác cao.

Nhiều tài khoản tỏ ra quan tâm tới tình hình sức khỏe của người thợ cắt tóc tên Việt nên đã gửi lời nhắn hỏi han. Anh Đức Việt cho biết, hiện sức khỏe của người thợ cắt tóc đã ổn định. Tối 29/11, người thợ này đi nhậu cùng bạn về khuya. Khoảng 4-5h sáng 30/11, nam thanh niên mới về cửa hàng.

Sau đó, người này ngồi xem điện thoại cho tỉnh rượu nhưng vì mệt quá nên ngồi ở tư thế ngủ gục, tay vẫn cầm điện thoại. Tới sáng, chủ nhà đi ngang qua và nhìn thấy nên đã xảy ra tình huống trên.

"Tôi cũng nhắc nhở thợ của mình cần lưu ý sức khỏe, không để tình trạng tương tự xảy ra", anh Đức Việt nói.

Chủ tiệm cắt tóc cho biết, anh mở cửa hàng cắt tóc nam đã 8 năm. Khoảng 5 năm trở lại, anh chuyển địa điểm mới, thuê tầng một của nhà bác Mạnh, sửa sang cơ sở khang trang hơn.

"Nhiều người xem video và nói rằng bác chủ nhà tốt tính nên đã phát hiện kịp thời tình trạng bất ổn của người thợ cắt tóc. Tôi cũng công nhận điều này. Bình thường, bác Mạnh vốn nhiệt tình, luôn quan tâm mọi người. Chúng tôi cũng may mắn khi được thuê mặt bằng tại nơi có chủ nhà tốt tính như vậy", anh Đức Việt chia sẻ.