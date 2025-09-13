Bạn đọc Dân trí nhận đỡ đầu, chắp cánh ước mơ học sinh trên đảo Cồn Cỏ

Mang niềm vui đến học trò nơi đảo xa

Chiều 13/9, trong khuôn khổ Chương trình Đỡ đầu học sinh đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị), báo Dân trí phối hợp cùng Đặc khu Cồn Cỏ và Trường Tiểu học Cửa Việt, tổ chức trao kinh phí hỗ trợ năm học 2025-2026 cho 3 em được đỡ đầu và tặng quà đến các em nhỏ khác đang theo học trên đảo.

Ba học sinh được bạn đọc báo Dân trí đỡ đầu gồm: Hồ Thị Trúc Mai, Lê Bùi Thiên Ý và Nguyễn Thiên Phúc, cùng học lớp 3 tại điểm trường Cồn Cỏ, thuộc Trường Tiểu học Cửa Việt (Quảng Trị). Tổng số tiền 3 em được nhận trong đợt này là 27 triệu đồng (tương đương 9 triệu đồng/em/năm học).

Ông Trần Xuân Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Đặc khu Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị thay mặt bạn đọc Dân trí, trao hỗ trợ đến các học sinh được đỡ đầu (Ảnh: Nhật Anh).

Em Hồ Thị Trúc Mai, con của ngư dân trên đảo, là 1 trong 3 học sinh được bạn đọc Dân trí đỡ đầu. Những năm qua, sự đồng hành của bạn đọc báo Dân trí không chỉ là vật chất, mà còn góp phần động viên, tiếp sức để cô bé nhỏ nhắn nỗ lực vươn lên, gặt hái nhiều thành tích trong học tập.

"Được nhận quà từ các cô, chú, cháu vui lắm! Cháu hứa sẽ chăm ngoan, nghe lời thầy cô và bố mẹ, để không phụ tấm lòng của mọi người. Cháu ước mơ sau này trở thành cô giáo, để dạy chữ cho các em nhỏ trên đảo", Trúc Mai vui vẻ nói.

Chị Nguyễn Thị Kim Oanh cùng con trai Nguyễn Thiên Phúc (Ảnh: Nhật Anh).

Nép mình bên cửa lớp, lặng lẽ dõi theo chương trình trao hỗ trợ, đôi mắt chị Nguyễn Thị Kim Oanh (mẹ của Nguyễn Thiên Phúc), ánh lên niềm vui xen lẫn xúc động. Chị Hoa mở quán tạp hóa nhỏ trên đảo, chồng là ngư dân ngày đêm bám biển, cuộc sống gia đình còn nhiều vất vả.

“Thiên Phúc là con thứ 2 của tôi, vào lớp 1 may mắn có lớp học trên đảo, gần bố mẹ lại được báo Dân trí đỡ đầu, còn chị gái thì đang theo học trong đất liền. Sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí giúp tôi có điều kiện mua thêm sách vở, quần áo cho con. Đây cũng là nguồn động viên, tiếp thêm cho chúng tôi nghị lực để vượt khó, nuôi hy vọng về một tương lai tươi sáng cho các con”, chị Oanh xúc động nói.

Phóng viên Dân trí thay mặt bạn đọc trao hỗ trợ đến bếp ăn bán trú của lớp học mầm non và tiểu học trên đảo Cồn Cỏ (Ảnh: Nhật Anh).

Dịp này, báo Dân trí còn gửi tặng 4 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) đến 4 học sinh cấp 1 khác của điểm trường Cồn Cỏ; tặng nhu yếu phẩm gồm: gạo, nước mắm, dầu ăn… trị giá 3 triệu đồng cho bếp ăn bán trú phục vụ học sinh tiểu học và mầm non trên đảo. Tổng kinh phí chương trình đợt này là 32 triệu đồng.

Tham dự buổi tặng quà và trao hỗ trợ các học sinh được đỡ đầu, ông Trần Xuân Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Đặc khu Cồn Cỏ thay mặt chính quyền địa phương, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến báo Dân trí và bạn đọc.

Theo ông Xuân Anh, mỗi suất hỗ trợ không chỉ là sự sẻ chia vật chất, mà còn là tình cảm yêu thương, là cầu nối đưa tấm lòng của đất liền đến với đảo xa, tiếp thêm niềm tin để các em kiên trì theo đuổi ước mơ học tập, trở thành thế hệ tương lai góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương.

Đại diện Trường Tiểu học Cửa Việt cùng đơn vị biên phòng trên đảo trao quà của bạn đọc Dân trí đến học sinh (Ảnh: Nhật Anh).

Chương trình đỡ đầu học sinh tiểu học trên đảo Cồn Cỏ do báo Dân trí triển khai từ cuối năm 2023, chỉ 4 tháng sau khi điểm trường tiểu học đầu tiên của đảo được thành lập. Chương trình nhận được sự chung tay, sẻ chia của đông đảo bạn đọc, tiếp thêm nghị lực để cô trò nơi tuyến đảo kiên trì bám lớp, bám trường.

Từ năm 2023 đến nay, báo Dân trí đã tổ chức 3 đợt trao kinh phí hỗ trợ đến các em học sinh được đỡ đầu trên đảo Cồn Cỏ và sẽ tiếp tục đồng hành cho đến khi các em hoàn thành bậc tiểu học. Những nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ nơi đảo tiền tiêu chính là minh chứng sống động cho giá trị nhân văn mà chương trình đỡ đầu mang lại.

Món quà ý nghĩa từ bạn đọc Dân trí góp phần chắp cánh ước mơ cho học sinh trên đảo tiền tiêu Cồn Cỏ (Ảnh: Nhật Anh).

Chuyện gieo chữ trên đảo tiền tiêu

Đảo Cồn Cỏ, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, trở thành đặc khu trực thuộc tỉnh Quảng Trị. Hòn đảo này có diện tích 2,3km2, nằm cách đất liền khoảng 18 hải lý về phía Đông.

Dù diện tích khiêm tốn, nhưng Cồn Cỏ giữ vai trò chiến lược quan trọng trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh hải, lãnh thổ và phát triển kinh tế - xã hội của hệ thống đảo, hải đảo Việt Nam.

Cồn Cỏ là đặc khu thuộc tỉnh Quảng Trị, cách đất liền khoảng 18 hải lý về phía Đông (Ảnh: Nhật Anh).

Trên đảo có Trường Mầm non Hoa Phong Ba với 2 giáo viên chăm sóc, nuôi dạy 13 cháu; và 1 lớp tiểu học thuộc Trường Tiểu học Cửa Việt với 1 giáo viên, 7 học sinh.

Nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền và các đơn vị đóng quân, đời sống người dân trên đảo từng bước được nâng cao, cơ sở hạ tầng ngày càng khang trang.

Cồn Cỏ hiện đã có tàu dịch vụ, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách, rút ngắn hành trình trên biển xuống chỉ còn hơn 1 giờ đồng hồ, giúp việc kết nối đảo với đất liền thuận tiện hơn trước. Tuy vậy, phương tiện ra đảo Cồn Cỏ vẫn phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết. Mùa mưa bão, tàu buộc phải dừng hoạt động, khiến việc đi lại của người dân, cán bộ và giáo viên công tác trên đảo gặp nhiều trở ngại.

Cô Võ Thị Thơi và học trò lớp tiểu học (Ảnh: Nhật Anh).

Ở các lớp mầm non và tiểu học trên đảo Cồn Cỏ, số lượng học sinh ít, lại ở nhiều độ tuổi khác nhau, nên việc dạy học của các cô giáo có nhiều điểm đặc thù so với đất liền.

Cô giáo Nguyễn Thị Bé, giáo viên mầm non với hơn 8 năm gắn bó cùng đảo Cồn Cỏ, chia sẻ: "Phần lớn, bố mẹ các em là cán bộ, chiến sĩ đóng quân hoặc ngư dân bám biển. Lớp mầm non, các cháu nhiều độ tuổi nên cô sẽ có phương pháp dạy khác nhau. Cháu nhỏ thì tập cầm bút, tập vẽ, tập tô, cháu lớn hơn thì bắt đầu làm quen với chữ cái, con số”.

Với lớp tiểu học, cô giáo Nguyễn Thị Thơi, giáo viên Trường Tiểu học Cửa Việt là người trực tiếp đứng lớp, dạy 7 học sinh thuộc 3 độ tuổi khác nhau, từ lớp 1 đến lớp 3. Mỗi độ tuổi cô chuẩn bị giáo án và phương pháp giảng dạy riêng để phù hợp với khả năng của các em.

Riêng chương trình tiếng Anh, các học sinh trên đảo Cồn Cỏ đang phải học trực tuyến, kết nối với giáo viên ở đất liền.

“Lớp có 7 em nhưng chia ra 3 khối, nên cách truyền đạt kiến thức phải rất linh hoạt. Từ khi có lớp tiểu học, con em trên đảo không còn phải xa gia đình vào đất liền học tập nữa. Hy vọng, trong tương lai cũng sẽ có thêm lớp cho cấp THCS để các em có thể theo học ngay trên đảo”, cô Thơi bày tỏ.

Cô và trò lớp học mầm non trên đảo Cồn Cỏ (Ảnh: Nhật Anh).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, cô giáo Lê Thị Tuyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cửa Việt cho hay, nhà trường luôn có sự quan tâm đặc biệt tới các em học sinh trên đảo Cồn Cỏ. Sự hiện diện của lớp tiểu học ở đây không chỉ giúp phụ huynh yên tâm định cư, sản xuất, phát triển kinh tế, mà còn giúp các cháu nhỏ sau khi học xong mầm non không phải xa bố mẹ và gia đình vào đất liền, đối diện với muôn vàn khó khăn khác.

Thay mặt các giáo viên, học sinh cùng phụ huynh trên đảo Cồn Cỏ, cô Tuyên trân trọng gửi lời cảm ơn tới báo Dân trí và các bạn đọc về sáng kiến chương trình đỡ đầu rất ý nghĩa này.

"Những phần quà hay sự đỡ đầu, chăm lo cho tương lai con em trên đảo đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, giảm bớt khó khăn cho phụ huynh. Qua đó giúp cô trò nơi "đầu sóng ngọn gió" vơi bớt vất vả, có thêm động lực để học tập, rèn luyện mỗi ngày, hướng đến một tương lai tốt đẹp, chung sức xây dựng đảo tiền tiêu của Tổ quốc ngày một phát triển", cô Tuyên nói.