Tấm lòng nhân ái hồi sinh người đàn ông nghèo từ “án tử” bệnh tim (Video: Hương Hồng).

Sau ca mổ tim đầy cam go, người đàn ông nghèo rưng rưng vì được sống

Trong căn phòng bệnh tràn ngập ánh nắng buổi sớm, ông Nguyễn Đức Anh (SN 1965, trú tại xã Phù Đổng, TP Hà Nội), người từng mang "án tử" vì bệnh tim, đã có thể bước những bước đầu tiên trong hành trình trở lại cuộc sống.

Nước mắt lăn dài trên gò má rám nắng, ông Đức Anh xúc động nói: “Nếu không có các y, bác sĩ và bạn đọc Dân trí, gia đình và bà con, cô, bác… có lẽ tôi đã không còn được đứng ở đây”.

Ông Đức Anh từng mang trái tim bị viêm nội tâm mạc, nhiễm khuẩn sùi van hai lá nặng, hở van hai lá nhiều, kèm biến chứng nhồi máu não, giả phình động mạch mạc treo và suy tim nặng (Ảnh: Hương Hồng).

Hơn 2 tháng trước, trong căn phòng nhỏ tại Bệnh viện Tim Hà Nội, ông Đức Anh nằm ôm ngực thở dốc, cơn đau hành hạ khiến hơi thở đứt quãng. Ông được chẩn đoán bị viêm nội tâm mạc, nhiễm khuẩn sùi van hai lá nặng, hở van hai lá nhiều, kèm biến chứng nhồi máu não, giả phình động mạch mạc treo và suy tim nặng.

Thời điểm đó, bà Lê Thị Yên (vợ ông Đức Anh) chỉ biết rơi nước mắt khi bác sĩ thông báo “Nếu không mổ sớm, bệnh nhân sẽ khó qua khỏi”, bởi ca phẫu thuật cần ít nhất 130 triệu đồng, số tiền quá lớn với một gia đình lao động nghèo, nợ nần chồng chất.

Tưởng chừng mọi cánh cửa hy vọng đã khép lại, thì bài viết “Không thể lo đủ 130 triệu đồng mổ tim, lao động chính xin về nhà chờ chết” đăng trên báo Dân trí cuối tháng 8, đã mở ra một phép màu.

Chỉ sau ít ngày, hàng nghìn bạn đọc khắp nơi gửi về tòa soạn lời sẻ chia, động viên và những khoản tiền, giúp ông Đức Anh có kinh phí phẫu thuật để vượt qua cơn nguy kịch.

Ngày 3/10, phóng viên Dân trí và phòng Công tác xã hội Bệnh viện Tim Hà Nội trao biển biểu trưng số tiền 676.559.951 đồng mà bạn đọc Dân trí giúp đỡ tới gia đình ông Đức Anh (Ảnh: CTV).

Nhờ sự kết nối của báo Dân trí và Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Tim Hà Nội, gia đình ông Đức Anh đã được bạn đọc ủng hộ số tiền 676.559.951 đồng. Báo Dân trí đã nhanh chóng kết chuyển toàn bộ số tiền trên tới bà Lê Thị Yên, để gia đình yên tâm thực hiện ca phẫu thuật cho ông Đức Anh.

Chỉ ít ngày sau, ca mổ tim được ekip bác sĩ Bệnh viện Tim Hà Nội thực hiện. Suốt nhiều giờ liền, các bác sĩ miệt mài giành giật sự sống cho bệnh nhân. Khi tiếng máy theo dõi tim vang đều trở lại, cả phòng mổ lặng đi rồi vỡ òa trong niềm hạnh phúc.

“Khi tỉnh dậy, tôi cứ ngỡ mình đang mơ. Tôi chỉ biết khóc vì còn được thở, được sống và được nhìn thấy vợ con”, ông Đức Anh nhớ lại.

Từ chỗ không thể nằm thẳng, mỗi bước đi là một lần ngất lịm, nay ông Đức Anh đã có thể đi lại chậm rãi quanh phòng, tập hít thở theo hướng dẫn của bác sĩ. Trái tim được vá lành, còn niềm tin và tình người đã hồi sinh trong ông một cuộc đời mới.

Các y, bác sĩ Bệnh viện Tim Hà Nội đã nỗ lực cứu chữa tích cực cho ông Đức Anh (Ảnh: Hương Hồng).

Trong buổi gặp gỡ ấm áp, ông Đức Anh nghẹn ngào: “Cảm ơn bạn đọc báo Dân trí, cảm ơn những người chưa từng quen biết đã cứu mạng tôi. Tôi biết ơn các bác sĩ Bệnh viện Tim Hà Nội, đặc biệt là Phòng Công tác xã hội, những người luôn sát cánh, động viên và lo cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ trong những ngày khó khăn nhất”.

Trái tim hồi sinh và lòng nhân ái được lan tỏa

Sức khỏe ông Đức Anh dần ổn định, gia đình đã ngồi lại tính toán từng khoản chi phí. Họ thống nhất, sau khi thanh toán toàn bộ viện phí và giữ lại một phần để tái khám, mua thuốc duy trì, phần tiền còn lại sẽ gửi tặng những bệnh nhân nghèo đang chờ mổ tim tại bệnh viện.

“Tôi đã được sống, và tôi mong sự sống ấy sẽ tiếp tục được trao cho người khác”, ông Đức Anh nói. Trong khoảnh khắc ấy, người đàn ông từng đứng bên ranh giới sinh tử nay lại muốn trao phần may mắn của mình cho những người khác.

Giữa những mất mát và khốn khó, lòng nhân ái vẫn âm thầm lan tỏa, như ngọn lửa ấm nối dài sự sống, thắp lên niềm hy vọng cho những phận đời đang chờ phép màu.

Từ chỗ không thể nằm thẳng, mỗi bước đi là một lần ngất lịm, nay ông Đức Anh đã có thể đi lại chậm rãi quanh phòng, tập hít thở theo hướng dẫn của bác sĩ (Ảnh: Hương Hồng).

Chị Nguyễn Thị Thái, cán bộ Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Tim Hà Nội, xúc động cho biết: “Chúng tôi vô cùng trân trọng sự giúp đỡ kịp thời của báo Dân trí cùng bạn đọc, cũng như nghĩa cử của gia đình ông Đức Anh.

Sự hỗ trợ ấy không chỉ cứu sống một người bệnh mà còn lan tỏa niềm tin, khơi dậy lòng nhân ái trong cộng đồng. Gia đình ông Đức Anh không chỉ là người được nhận, mà còn trở thành người cho, một điều thật đẹp và đáng quý”.

Chị Thái cho biết, nhiều năm qua, báo Dân trí đã đồng hành cùng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Tim Hà Nội trong việc kết nối, vận động giúp đỡ các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

“Mỗi khi chứng kiến một ca bệnh được hỗ trợ kịp thời, chúng tôi lại có thêm động lực để tiếp tục hành trình nhân ái. Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới báo Dân trí và đông đảo bạn đọc đã đồng hành cùng chúng tôi trong việc mang lại sự sống và niềm tin cho người bệnh”, chị Thái chia sẻ.