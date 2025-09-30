Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người cha “gà trống nuôi con” mắc bệnh hiểm

Bác sĩ mong nhà hảo tâm giúp đỡ người cha “gà trống nuôi con” mắc bệnh hiểm (Video: Hương Hồng).

Trên giường bệnh của khoa Phẫu thuật chi trên và Y học thể thao, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, anh Nguyễn Văn Thuận (SN 1987, trú tại tỉnh Điện Biên) nằm bất động, gương mặt hốc hác, đôi mắt đỏ hoe, đờ đẫn.

“Giờ em chẳng thể đi lại được, chỉ khi thay 2 khớp háng mới có cơ hội. Nhưng chi phí 150 triệu đồng, em không dám ước mơ. Đau đớn thế nào em cũng chịu được, nhưng nghĩ đến 3 đứa con thơ sau này sẽ sống thế nào khi bố tàn phế, em lại không chịu nổi…”, người đàn ông 38 tuổi ôm mặt bật khóc.

Mắc phải căn bệnh quái ác, từ lao động chính trong nhà, giờ anh Thuận nằm liệt giường (Ảnh: Hương Hồng).

Đưa tay lau nước mắt, ông bố 3 con bùi ngùi kể, khoảng 5 năm trước, anh thấy xuất hiện những cơn đau âm ỉ ở vùng khớp háng. Nhưng là lao động chính trong nhà, anh không dám nghỉ ngơi.

Công việc phụ hồ nặng nhọc, cộng với tình trạng cơ thể bệnh tật, khiến sức lực người đàn ông trụ cột nhanh chóng "xuống dốc không phanh".

Anh Thuận cho biết, 2 năm trở lại đây, các cơn đau háng ngày một nặng hơn, khiến anh đi lại hết sức khó khăn. Từ người đàn ông gánh vác mọi việc trong gia đình, dần dần anh Thuận chỉ nằm một chỗ. Vay chỗ nọ, mượn chỗ kia được chút tiền, anh nhờ mua thuốc giảm đau uống cầm cự qua ngày.

Để có thể đi lại được, anh Thuận phải thay khớp háng 2 bên với chi phí lên tới 150 triệu đồng (Ảnh: Hương Hồng).

Đến khi đau quá không thể chịu nổi, anh Thuận mới chịu để người nhà đưa đi bệnh viện. Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, sau hàng loạt các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán anh bị hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi hai bên. Anh buộc phải phẫu thuật thay khớp háng thì mới có cơ hội đi lại được.

Đưa tay dụi mắt, anh Thuận kể tiếp, mấy năm gần đây, gia đình liên tiếp gặp biến cố. Cuối năm 2024, mẹ anh qua đời vì ung thư vú, sau nhiều năm con cái vay mượn khắp nơi để chạy chữa. Lao động chính là anh phải nằm liệt giường, gia đình lập tức rơi vào cơn túng quẫn, 3 đứa con bữa no bữa đói.

Đầu năm nay, áp lực cuộc sống khiến mâu thuẫn không thể hàn gắn, vợ chồng anh Thuận ly hôn. Người vợ rời đi, không còn liên lạc với gia đình. Từ đó, anh Thuận “gà trống nuôi con” trong tình cảnh không thể đi lại, mất hoàn toàn khả năng lao động.

Theo chăm sóc anh Thuận là người anh trai Nguyễn Lê Quân. Anh Quân lo lắng khi nghĩ tới chi phí khổng lồ cho ca phẫu thuật sắp tới của em trai (Ảnh: Hương Hồng).

Trước đây, khi còn khỏe, anh Thuận đi phụ hồ, làm xây dựng. Khi sức khỏe giảm sút, anh vẫn nhận việc vặt quanh xóm để duy trì cuộc sống. Nhưng từ đầu năm nay, căn bệnh quái ác trở nặng, anh không thể đi lại, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ người khác.

Giờ đây, cuộc sống của bố con anh Thuận chỉ còn biết trông cậy vào sự cưu mang của anh em họ hàng và tình thương của bà con lối xóm.

Nơi quê nhà, con trai anh Thuận ngày đêm mong ngóng bố trở về (Ảnh: CTV).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: “Bệnh nhân Nguyễn Văn Thuận mắc bệnh hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi 2 bên, hiện không còn khả năng lao động.

Muốn đi lại và trở về cuộc sống bình thường, anh Thuận buộc phải phẫu thuật thay khớp háng 2 bên. Tuy nhiên, chi phí quá lớn, vượt ngoài khả năng của gia đình.

Trước tình cảnh vô cùng éo le của bệnh nhân, chúng tôi rất mong những tấm lòng nhân ái chung tay cùng bệnh viện, để anh Thuận có điều kiện phẫu thuật, sớm hồi phục sức khỏe, trở lại lao động nuôi con và ổn định cuộc sống”.