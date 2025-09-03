Không thể lo đủ 130 triệu đồng mổ tim, lao động chính xin về nhà chờ chết

Thiếu 130 triệu đồng mổ tim, lao động chính xin về nhà chờ chết (Video: Hương Hồng).

Ông Nguyễn Đức Anh (SN 1965, trú tại xã Phù Đổng, TP Hà Nội) nhập viện trong tình trạng nguy kịch, bởi mang trong mình bệnh tim lâu ngày nhưng không có tiền chữa trị.

Bác sĩ Lê Quang Huy, khoa Nội, Bệnh viện Tim Hà Nội, ái ngại cho biết:“Bệnh nhân Nguyễn Đức Anh được chẩn đoán viêm nội tâm mạc, nhiễm khuẩn sùi van hai lá nặng, hở van hai lá nhiều, kèm biến chứng nhồi máu não, giả phình động mạch mạc treo và suy tim nặng”.

Mắc bệnh tim nặng, tính mạng người đàn ông vốn là lao động chính trong nhà đang hết sức mong manh (Ảnh: Hương Hồng).

Cũng theo bác sĩ Huy, tình trạng nhiễm trùng đã gây ra những tổn thương nghiêm trọng cho tim của bệnh nhân. Chính vì vậy, bệnh nhân buộc phải phẫu thuật sớm để loại bỏ ổ nhiễm trùng, xử lý chỗ phình động mạch và sửa hoặc thay van hai lá. Đây là ca đại phẫu có chi phí ước tính khoảng 120-130 triệu đồng.

Nếu không can thiệp kịp thời, bệnh nhân sẽ tái nhiễm trùng, suy tim tiến triển và nguy cơ tử vong rất cao.

“Khi nghe thông tin về chi phí cho ca phẫu thuật, bệnh nhân nằng nặc xin xuất viện, chấp nhận cái chết vì gia cảnh quá nghèo, không thể lo được số tiền lớn như vậy.

Trước cảnh ấy, chúng tôi xót xa vô cùng. Mong bạn đọc báo Dân trí chung tay cùng các bác sĩ giành lại sự sống cho người bệnh”, bác sĩ Huy bùi ngùi chia sẻ khi xem lại những kết quả xét nghiệm đều ở mức “báo động đỏ” của ông Đức Anh.

Để giữ mạng sống, ông Đức Anh phải làm phẫu thuật gấp với chi phí khoảng 130 triệu đồng (Ảnh: Hương Hồng).

Vốn sức yếu, lại thêm nhiều đêm thức trắng vì những cơn ho của chồng, bà Lê Thị Yên (SN 1967, vợ ông Đức Anh) như kiệt sức. Ngước lên gương mặt tiều tụy, đôi mắt mệt mỏi, bà Yên thở dài, giọng đứt đoạn:

“Ông nhà tôi khó thở, cả đêm gần như chỉ ngồi ho. Bác sĩ bảo bệnh của ông ấy nặng lắm, nếu không phẫu thuật ông ấy chết mất. Nhưng cả nhà sống bám vào đồng ruộng, chưa bao giờ dư được đồng nào, biết tìm đâu ra hơn trăm triệu bây giờ”. Dứt lời, bà Yên ôm mặt bật khóc.

Khi chia sẻ về hoàn cảnh gia đình và các con, giọng bà Yên nghẹn lại. Vợ chồng bà sinh được 2 người con. Đứa con lớn mất năm 2021 sau nhiều năm mắc bệnh tâm thần. Đứa thứ 2 bị khuyết tật vận động bẩm sinh, đi lại khó khăn, sống nhờ vào trợ cấp xã hội.

Chính bà Yên cũng vừa phải phẫu thuật cột sống và đầu gối, hiện sức khỏe chưa hồi phục. Tuy nhiên, nhà chẳng còn ai nên bà phải gồng mình chăm chồng nơi bệnh viện.

Người vợ ốm yếu và con trai khuyết tật của ông Đức Anh (Ảnh: CTV).

Đang nằm co quắp trên giường bệnh, bất chợt ông Đức Anh giơ tay ra hiệu cho vợ. Bà Yên vội đỡ chồng ngồi dậy, 2 tay liên tục vuốt lưng cho ông.

Một cơn ho dài như xé toang lồng ngực người đàn ông vốn là lao động chính trong nhà. Dứt cơn ho, ông Đức Anh dựa lưng vào thành giường, thều thào:

“Các bác sĩ cảnh báo tim của tôi đã ở giai đoạn suy nặng, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện chẳng lành nếu không được phẫu thuật sớm. Nhưng... tôi xin về nhà thôi, chứ không có tiền mổ đâu…”. Người đàn ông tội nghiệp ứa nước mắt, giọng nhỏ dần.

Nghe ông Đức Anh nói mà lòng tôi quặn thắt. Có lẽ, trái tim của ông đang đập những nhịp thoi thóp, vô cùng yếu ớt… Thời gian không còn nhiều, mong rằng sẽ có nhiều tấm lòng nhân ái kịp dang tay giúp ông vượt qua lằn ranh sinh tử.