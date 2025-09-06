Người đàn ông bệnh tim xin dừng nhận ủng hộ, dành cơ hội cho bệnh nhân khác

Ông Nguyễn Đức Anh (SN 1965, trú tại xã Phù Đổng, TP Hà Nội) là hoàn cảnh trong bài viết “Không thể lo đủ 130 triệu đồng mổ tim, lao động chính xin về nhà chờ chết”, được báo Dân trí đăng tải ngày 3/9 trên Chuyên mục Tấm lòng Nhân ái.

Ngay sau khi bài báo được đăng tải, hàng nghìn bạn đọc đã đồng cảm, chung tay giúp đỡ để ông Đức Anh có cơ hội trở về với gia đình.

Tính đến 12h ngày 6/9, số tiền bạn đọc hỗ trợ ông Đức Anh chuyển về tài khoản báo Dân trí là hơn 360 triệu đồng. Ngoài ra, 1 bạn đọc đã trực tiếp đến Bệnh viện Tim Hà Nội trao 10 triệu đồng cho gia đình ông.

Sau khi hội chẩn lại, các bác sĩ xác định chi phí thực tế vào khoảng 70 triệu đồng, ca phẫu thuật cho ông Đức Anh sẽ được tiến hành vào ngày 12/9 tới tại Bệnh viện Tim Hà Nội (Ảnh: Hương Hồng).

Chị Nguyễn Thị Thái, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Tim Hà Nội, cho biết: “Ban đầu, chi phí dự kiến cho ca phẫu thuật của ông Đức Anh khoảng 120-130 triệu đồng.

Tuy nhiên, ông đáp ứng rất tốt với phác đồ điều trị nội khoa, sau khi hội chẩn lại, các bác sĩ xác định chi phí thực tế khoảng 70 triệu đồng. Ca phẫu thuật sẽ được tiến hành vào ngày 12/9 tại Bệnh viện Tim Hà Nội”.

Đây là một tin vui lớn không chỉ đối với gia đình ông Đức Anh, mà còn với đông đảo bạn đọc đã dõi theo, chung tay tiếp sức để người đàn ông bất hạnh có cơ hội sống.

Trước sự ủng hộ vượt xa chi phí điều trị, gia đình ông Đức Anh và Bệnh viện Tim Hà Nội bày tỏ nguyện vọng xin dừng tiếp nhận thêm, dành cơ hội giúp đỡ cho những bệnh nhân khó khăn khác.

“Chúng tôi vô cùng biết ơn tấm lòng của bạn đọc báo Dân trí. Sự giúp đỡ kịp thời của bạn đọc và các nhà hảo tâm đã mở ra cơ hội sống cho ông Đức Anh. Theo nguyện vọng của gia đình, chúng tôi xin phép dừng tiếp nhận thêm, để dành sự sẻ chia quý báu cho những hoàn cảnh khác cũng đang rất cần được cứu giúp”, chị Nguyễn Thị Thái xúc động nói.

Trước sự ủng hộ vượt qua chi phí điều trị, gia đình ông Đức Anh và Bệnh viện Tim Hà Nội bày tỏ nguyện vọng xin dừng tiếp nhận thêm, để dành cơ hội cho những bệnh nhân khác cũng đang từng ngày chống chọi bệnh tật (Ảnh: Hương Hồng).

Ông Đức Anh, người từng bất lực xin về nhà “chờ chết” vì không lo nổi chi phí phẫu thuật, nay rưng rưng nghẹn ngào: “Nếu không có báo Dân trí và bạn đọc cùng các y, bác sĩ và phòng Công tác xã hội Bệnh viện Tim Hà Nội, chắc chắn tôi đã chẳng còn cơ hội.

Số tiền ủng hộ đã vượt qua chi phí cần cho ca phẫu thuật và hậu phẫu, gia đình xin được dừng tiếp nhận ủng hộ. Tôi hoàn toàn yên tâm bước vào ca mổ sắp tới. Gia đình tôi xin cúi đầu cảm tạ!”.

Báo Dân trí, Bệnh viện Tim Hà Nội cùng gia đình ông Đức Anh gửi lời tri ân sâu sắc tới quý bạn đọc. Chính sự đồng hành, sẻ chia kịp thời của những tấm lòng nhân ái đã giúp 1 người đàn ông từng phải xin “về nhà chờ chết” có thêm cơ hội hồi sinh.

Theo nguyện vọng của gia đình ông Đức Anh và Bệnh viện Tim Hà Nội, báo Dân trí xin đóng mã số 5707. Những thông tin về sức khỏe của ông Đức Anh sẽ tiếp tục được chúng tôi cập nhật tới bạn đọc.