Phòng học tiểu học xuống cấp, trẻ mầm non học chung bếp ăn, nhà vệ sinh

Nằm cách Thủ đô Hà Nội khoảng 300 cây số, điểm trường Nà Phung thuộc Trường Mầm non Tân Tiến (xã Tân Tiến, huyện Bảo Yên, Lào Cai) nằm cheo leo trên đỉnh núi cao, quanh năm mây mù bao phủ.

Vượt qua mấy chục cây số đường đèo núi nhỏ hẹp, quanh co, khúc khủyu, chúng tôi mới có thể tới được điểm trường thuộc xã nghèo, kinh tế khó khăn nhất huyện Bảo Yên.

Trong đó, đoạn đường đi khó nhất là từ trung tâm xã Tân Tiến tới điểm trường Nà Phung đang bị xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường nham nhở "ổ voi", "ổ gà", một số chỗ bị sạt lở, nguy hiểm và không thể di chuyển bằng ô tô.

Xung quanh điểm trường là những thửa ruộng bậc thang, chứa đầy nước vì Nà Phung đang vào mùa cấy lúa vụ Xuân.

Điểm trường Nà Phung được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2012 với quy mô một phòng học, một nhà kho, một bếp và một nhà vệ sinh. Tất cả học sinh mầm non đều học, ăn uống, ngủ nghỉ trong một mái nhà chung cả phòng vệ sinh. Đến nay, nhiều hạng mục tại điểm trường đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Tường xung quanh trát xi măng có hiện tượng mục nát, không còn đảm bảo an toàn.

Mái của dãy nhà được lợp tôn fibro xi măng đã hư hỏng phải khắc phục hàng năm để tránh mưa dột. Đặc biệt, trên nóc mái nhà không có trần cách nhiệt, do vậy vào mùa hè, các con không thể ngủ ngon giấc vì quá nóng bức, còn mùa đông thì gió luồn vào các khe trần nhà, lạnh thấu xương.

Vào năm học mới vừa rồi, phụ huynh học sinh đã phải góp công chung tay cùng nhà trường che chắn, sửa chữa, quét sơn lại để lớp học trông bớt hoàn cảnh hơn.

Chia sẻ với phóng viên, cô giáo Phùng Thị Trại, Hiệu trưởng trường Mầm non Tân Tiến (xã Tân Tiến, Bảo Yên, Lào Cai) cho biết, Tân Tiến là xã đặc biệt khó khăn của huyện, điểm trường Nà Phung là điểm trường rất thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Nhiều năm trở lại đây, nhà trường đang nhận trẻ mầm non từ 2 tuổi đến 5 tuổi và đặc biệt cả 4 độ tuổi này đều phải học chung một lớp. Với số lượng trẻ dao động từ 35 đến 40 trẻ trong một năm học. Để đảm bảo an toàn cho các em học sinh, nhà trường đã phải dừng một phòng không cho các em học và vui chơi ở đó vì sợ tường sập.

Được biết, 100% trẻ em của nhà trường đều là người dân tộc H'Mông, vốn tiếng Việt hạn chế. Hầu hết, trẻ từ 2 đến 3 tuổi khi đến trường chủ yếu giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ, không biết tiếng phổ thông.

Cô Trại cũng chia sẻ thêm, người dân nơi đây sinh sống chủ yếu bằng nông nghiệp, kinh tế hạn hẹp nên không có điều kiện quan tâm đến bữa ăn của con em mình. Trẻ ra lớp ăn bán trú tại trường chủ yếu nhờ vào nguồn tiền hỗ trợ của nhà nước.

Phần lớn đồ dùng học tập, đồ chơi của các con đều là do các cô giáo tự tạo ra, lớp đông nên gặp không ít khó khăn trong việc chăm sóc, nhất là hoạt động vui chơi.

Cùng trong khuôn viên là điểm trường Tiểu học Nà Phung cũng đang bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Một số hạng mục như bếp ăn, nhà vệ sinh không thể sử dụng được nữa.

Các ô cửa kính của lớp học cũng đã vỡ nát theo thời gian. Được biết, điểm trường Tiểu học Nà Phung được khởi công xây dựng và hoàn thành vào năm 2004.

Thầy cô tại điểm trường Nà Phung rất mong muốn và hi vọng chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm sẽ hỗ trợ xây dựng cho nhà trường một dãy nhà lớp học mới, đủ điều kiện an toàn cho các cháu học tập lâu dài tại đây.

Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Yên (Lào Cai), 100% các trường mầm non trên địa bàn huyện đã ký hợp đồng mua bán thực phẩm sạch. Chế độ ăn của trẻ được nâng cao với mức tiền ăn từ 10.000đ/trẻ/ngày đã nâng lên 13.000-15.000đ/trẻ/ngày từ kinh phí đóng góp của cha mẹ, mô hình "Dinh dưỡng của bé" và hỗ trợ ăn trưa của Nhà nước...

Tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ và trẻ mẫu giáo tới lớp tiếp tục tăng. Tỷ lệ huy động trẻ 2 tuổi ra lớp đạt 29,1% (tăng 0,9% so với năm học trước). Trẻ từ 3 đến 5 tuổi đạt 97,5%, trẻ 5 tuổi đạt 100%. Tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần bình quân đạt trên 98%.

Công tác quy hoạch trường lớp ở một số địa phương còn gặp nhiều khó khăn do thiếu quỹ đất để xây dựng mở rộng. Nhân dân ở một số xã đi làm xa nhà, chưa quan tâm đến việc học của con em.

Cơ sở vật chất trường học tuy đã được đầu tư nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của quy mô trường lớp, còn thiếu phòng học bộ môn, các phòng chức năng và thiết bị dạy học hiện đại. Hiện tại, còn thiếu giáo viên cấp học mầm non.

Thông qua Báo Dân trí, ông Lương Mạnh Quân, Chủ tịch UBND xã Tân Tiến, rất mong muốn bạn đọc, các nhà hảo tâm giúp đỡ xây mới điểm trường mầm non và sửa chữa lại phòng học của cấp tiểu học điểm trường Nà Phung, xã Tân Tiến, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Minh Tuân, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Yên cho biết: "Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục tham mưu, bố trí các nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục, huy động nguồn xã hội hóa giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất trường, lớp học, xóa phòng học tạm, đảm bảo đủ công trình vệ sinh, nhà tắm, bếp ăn, nhà ăn cho các trường có học sinh bán trú...".

