Vì sao Anh kêu gọi người dân xóa email cũ, ảnh thừa để chống hạn hán?

Giữa lúc đối mặt với đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ, Chính phủ Anh đã đưa ra một lời kêu gọi bất ngờ nhưng đầy ý nghĩa: người dân hãy xóa bỏ các email, ảnh và tệp tin kỹ thuật số không còn sử dụng.

Lý do đằng sau lời kêu gọi này là việc lưu trữ dữ liệu "vô hình" đang tiêu tốn hàng triệu lít nước mỗi năm để làm mát các trung tâm dữ liệu khổng lồ.

Khi dữ liệu "vô hình" tiêu tốn nước "hữu hình"

Theo báo cáo của Interesting Engineering, Cơ quan Môi trường Anh (Environment Agency) đã chính thức công bố tình trạng hạn hán tại 5 vùng, bao gồm Yorkshire, West Midlands và Greater Manchester, trong khi 6 vùng khác đang trải qua thời tiết khô hạn kéo dài.

Sáu tháng tính đến tháng 7 là giai đoạn khô hạn nhất kể từ năm 1976, và tháng 8 đã ghi nhận đợt nắng nóng thứ tư của mùa hè.

Nước Anh đang trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng (Ảnh: Getty).

Bà Helen Wakeham, Giám đốc Nước của Cơ quan Môi trường Anh, nhấn mạnh: "Những lựa chọn thường nhật như tắt vòi nước khi không dùng hay xóa email cũ thực sự giúp giảm áp lực lên nhu cầu sử dụng nước, góp phần bảo vệ sức khỏe của sông ngòi và hệ sinh thái."

Thông điệp này đã cho thấy hiệu quả ban đầu, khi nhu cầu nước tại khu vực Severn Trent giảm 20% chỉ vài ngày sau lời kêu gọi công khai vào tháng 7.

Vì sao lưu trữ dữ liệu lại tiêu tốn nước?

Khi người dùng gửi email hay lưu ảnh lên đám mây, dữ liệu này được xử lý và lưu giữ tại các trung tâm dữ liệu. Những cơ sở này chứa hàng nghìn máy chủ hoạt động liên tục, sinh ra lượng nhiệt lớn và đòi hỏi hệ thống làm mát chuyên dụng, vốn tiêu tốn một lượng nước khổng lồ.

Khi người dùng gửi email hay lưu ảnh lên “đám mây”, dữ liệu được xử lý và lưu giữ tại các trung tâm dữ liệu (Ảnh: Getty).

Theo Khoa Kỹ thuật và Khoa học của Đại học Oxford, một trung tâm dữ liệu 1MW (cung cấp điện cho khoảng 1.000 hộ gia đình) có thể sử dụng tới 26 triệu lít nước mỗi năm chỉ riêng cho hệ thống làm mát truyền thống.

Ngoài ra, việc sản xuất điện để vận hành máy chủ cũng làm tăng "dấu chân nước" do các nhà máy nhiệt điện và hạt nhân cần nước để làm mát và phát hơi.

Nhiều tập đoàn công nghệ lớn đang tích cực nghiên cứu các giải pháp giảm tiêu thụ nước.

Microsoft từng thử nghiệm đặt trung tâm dữ liệu dưới đáy biển và sử dụng công nghệ làm mát ngập chất lỏng.

Meta đã triển khai hệ thống StatePoint Liquid Cooling (SPLC) sử dụng màng lọc để giảm bay hơi nước.

Google cam kết "dương nước" vào năm 2030, tức là trả lại cho môi trường nhiều nước hơn lượng tiêu thụ, và đã sử dụng nước thải tái chế để làm mát tại cơ sở ở Douglas County, bang Georgia (Mỹ).

Một số quốc gia cũng tận dụng nguồn lực địa phương: Toronto (Canada) sử dụng hệ thống Deep Lake Water Cooling, hút nước lạnh từ đáy hồ Ontario để làm mát máy chủ.

Trong khi đó, Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan tái sử dụng nhiệt thải từ trung tâm dữ liệu để sưởi ấm nhà dân, thay vì thải ra môi trường.

Nâng cao nhận thức môi trường trên hạ tầng số

Mặc dù Cơ quan Môi trường Anh không đưa ra con số cụ thể về lượng nước có thể tiết kiệm nếu người dân đồng loạt "dọn dẹp" dữ liệu, lời kêu gọi này đã nhấn mạnh nhận thức ngày càng tăng về tác động môi trường của hạ tầng số.

Các thay đổi quy mô lớn từ phía doanh nghiệp và chính sách vẫn là yếu tố then chốt, nhưng hành động cá nhân vẫn được xem là mảnh ghép quan trọng trong bức tranh tổng thể.

Một chiếc bồn cầu rò rỉ có thể lãng phí 200–400 lít nước mỗi ngày, tương đương lượng nước đủ cho 2–4 người sử dụng. Khi cộng gộp hàng triệu hành động nhỏ, tác động tích cực là rõ rệt.

Bà Wakeham kết luận: "Những bước đi tưởng như nhỏ nhặt sẽ trở thành sức mạnh khi hàng triệu người cùng làm, kể cả việc dọn hộp thư để giữ cho dòng sông vẫn chảy."