Lịch công bố điểm chuẩn gần 30 trường đại học trên cả nước

Mỹ Hà
(Dân trí) - Nhiều trường đại học đưa ra lịch công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2025.

Theo kế hoạch, từ ngày 13/8 đến 17h ngày 20/8, các trường sẽ tải dữ liệu, thông tin xét tuyển của thí sinh gồm điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả các kỳ thi riêng, kết quả học tập cấp THPT...., trên hệ thống và tổ chức xét tuyển. 

Song song, Bộ GD&ĐT cũng xử lý trên hệ thống để xác định nguyện vọng cao nhất trong số nguyện vọng mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Đến 17h ngày 20/8, các trường nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống chung. Sau rà soát, điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 sẽ phải công bố trước 17h ngày 22/8.

Thí sinh trúng tuyển cần nhập học trực tuyến trên hệ thống trước 17h ngày 30/8.

Như vậy, từ chiều 20/8, các trường đại học đã có thể bắt đầu công bố điểm chuẩn. Kết quả trúng tuyển đợt 1 chậm nhất phải được công bố trước 17h ngày 22/8.

Trước 17h ngày 30/8, thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống. Nếu không thực hiện đúng thời hạn, thí sinh sẽ bị coi là từ chối nhập học.

Cụ thể lịch công bố điểm chuẩn một số trường đại học như sau: 

Phía Bắc

 Trường Lịch công bố điểm chuẩn
 Đại học Kinh tế quốc dân Trước 17h ngày 22/8

Đại học Bách khoa Hà Nội

20/8

Trường Đại học Giao thông vận tải

21/8 
 Học viện tài chính Trước 17h ngày 22/8
Trường Đại học điện lực 20/8
 Trường Đại học CMC  20/8
 Học viện báo chí tuyên truyền Trước 17h ngày 22/8
 Trường ĐH Ngoại thương Trước 17h ngày 22/8
Trường ĐH Mở Hà NộiMuộn nhất sáng 21/8
ĐH tài chính- Marketing22/8
Trường ĐH Thương mạiTrước 17h ngày 22/8
Học viện phụ nữ Việt Nam20/8
Học viện ngân hàngTrước 17h ngày 22/8
ĐH Công nghệ giao thông vận tải20/8

Phía Nam

 Trường Lịch công bố điểm chuẩn

Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM (UEF)

21/8
 ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TPHCM Ngày 20/8

Trường Đại học Công nghiệp TPHCM

21/8
Trường ĐH Kinh tế- Tài chính TPHCM Ngày 20/8
 ĐH Văn lang 20/8
 ĐH Công thương TPHCM 20/8
 Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCMNgày 20/8 
 Trường ĐH Kinh tế- Luật, ĐH Quốc gia TPHCM 20/8