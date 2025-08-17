Lịch công bố điểm chuẩn gần 30 trường đại học trên cả nước

Theo kế hoạch, từ ngày 13/8 đến 17h ngày 20/8, các trường sẽ tải dữ liệu, thông tin xét tuyển của thí sinh gồm điểm thi tốt nghiệp THPT, kết quả các kỳ thi riêng, kết quả học tập cấp THPT...., trên hệ thống và tổ chức xét tuyển.

Song song, Bộ GD&ĐT cũng xử lý trên hệ thống để xác định nguyện vọng cao nhất trong số nguyện vọng mà thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Sinh viên Trường ĐH Thương mại (Ảnh: M. Hà).

Đến 17h ngày 20/8, các trường nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống chung. Sau rà soát, điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 sẽ phải công bố trước 17h ngày 22/8.

Thí sinh trúng tuyển cần nhập học trực tuyến trên hệ thống trước 17h ngày 30/8.

Như vậy, từ chiều 20/8, các trường đại học đã có thể bắt đầu công bố điểm chuẩn. Kết quả trúng tuyển đợt 1 chậm nhất phải được công bố trước 17h ngày 22/8.

Trước 17h ngày 30/8, thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống. Nếu không thực hiện đúng thời hạn, thí sinh sẽ bị coi là từ chối nhập học.

Cụ thể lịch công bố điểm chuẩn một số trường đại học như sau:

Phía Bắc

Trường Lịch công bố điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân Trước 17h ngày 22/8 Đại học Bách khoa Hà Nội 20/8 Trường Đại học Giao thông vận tải 21/8 Học viện tài chính Trước 17h ngày 22/8 Trường Đại học điện lực 20/8 Trường Đại học CMC 20/8 Học viện báo chí tuyên truyền Trước 17h ngày 22/8 Trường ĐH Ngoại thương Trước 17h ngày 22/8 Trường ĐH Mở Hà Nội Muộn nhất sáng 21/8 ĐH tài chính- Marketing 22/8 Trường ĐH Thương mại Trước 17h ngày 22/8 Học viện phụ nữ Việt Nam 20/8 Học viện ngân hàng Trước 17h ngày 22/8 ĐH Công nghệ giao thông vận tải 20/8

Phía Nam