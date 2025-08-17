Hãng xe Indonesia tung MPV điện đối đầu BYD M6, sạc đầy đi được 540km

Đặt cạnh gian hàng của VinFast ở Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2025 là MPV điện (MPEV) Aletra L8. Xe có giá bán 488 triệu Rupiah (tương đương 780 triệu đồng), đắt hơn mức 383-433 triệu Rupiah (khoảng 613-693 triệu đồng) của đối thủ BYD M6.

Được biết, M6 đang là ô tô điện bán chạy nhất đất nước hơn 280 triệu dân, với 7.143 xe bán ra sau 7 tháng đầu năm 2025.

Aletra là thương hiệu hợp tác giữa công ty lắp ráp, phân phối xe khách Sinar Armada Globalindo (SAG) tại Indonesia và Livan Auto - liên doanh giữa tập đoàn Lifan và Geely. Bởi lẽ đó, không khó hiểu khi L8 trông như “bản sao” của Livan 8 đến từ Trung Quốc.

Aletra L8 (D x R x C: 4.812 x 1.909 x 1.699mm) dài và rộng hơn BYD M6 khoảng 100mm; trục cơ sở 2.807mm ngang ngửa đối thủ (Ảnh: Paultan).

Ngoại thất của Aletra L8 không bầu bĩnh, mềm mại như M6 mà có phần cầu kỳ, cứng cáp hơn - đặc biệt là hông và đuôi xe. Đèn LED trước/sau tự động bật/tắt và có hiệu ứng chào mừng; gạt mưa là loại tự động. Cột D tối màu tạo hiệu ứng thân xe dài hơn thực tế.

Ẩn sau bộ mâm hợp kim 18 inch tương đối kín kẽ là dàn treo MacPherson phía trước, liên kết đa điểm phía sau. Khoảng sáng gầm 160mm.

Công nghệ Active Comfort Suspension hỗ trợ dập tắt dao động trong điều kiện mặt đường gồ ghề (Ảnh: Paultan).

Nội thất tuân theo lối thiết kế của ô tô Trung Quốc ở thập niên trước, các bề mặt được ốp vân gỗ hoặc da, nhựa mềm màu kem. Trung tâm táp-lô xuất hiện màn hình cảm ứng 12,4 inch kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, ghép với 7 loa thường.

Tiêu biểu trong danh sách tiện nghi của L8 bao gồm bảng đồng hồ 7 inch, điều hòa tự động hai vùng có lọc bụi mịn PM2.5 và tạo ion âm, trần kính toàn cảnh có rèm che chỉnh điện, đèn viền nội thất 72 màu, sạc không dây 50W có tản nhiệt, phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold và cần số điện tử. Ghế ngồi bọc da, riêng hàng ghế trước chỉnh điện 6 hướng.

Vô-lăng ba chấu vát đáy, cụm phím phía ghế lái hay tay nắm cửa tương đồng với Geely Coolray ở Việt Nam (Ảnh: Paultan).

Trong khi BYD M6 có tùy chọn 6 hoặc 7 chỗ ngồi, Aletra cung cấp duy nhất cấu hình 8 ghế cho L8. Hành khách được phục vụ bởi cửa gió điều hòa độc lập đi kèm cụm điều khiển dàn lạnh cho hàng ghế thứ ba, đèn đọc sách LED, bệ tỳ tay cùng các cổng sạc USB-A và USB-C.

Đáng chú ý, hãng tự tin công bố thể tích khoang hành lý sau khi dựng hàng ghế thứ ba vẫn đạt 459 lít (gấp 2,5 lần so với BYD M6), đủ chứa 7 vali xách tay.

Ngược lại, khía cạnh an toàn gây hụt hẫng do chỉ có 4 túi khí và thiếu bộ tính năng trợ lái nâng cao (ADAS). Các tính năng cơ bản như hỗ trợ phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến áp suất lốp, camera 360 độ, hỗ trợ giám sát điểm mù và cảm biến lùi đều có mặt.

Vị trí cho người ngồi giữa hàng ghế cuối cùng không mấy dễ chịu trên Aletra L8 (Ảnh: Paultan).

Chiếc MPEV được trang bị một mô-tơ điện ở cầu trước có công suất tối đa 161 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240Nm, tương đương BYD M6 về sức mạnh nhưng kém 70Nm sức kéo. Bộ pin LFP 64,74kWh cho phạm vi di chuyển lên đến 540km (chuẩn CLTC) sau mỗi lần sạc đầy.

Nhà sản xuất giữ kín thông tin về tốc độ sạc, nhưng nhiều khả năng sẽ giống Livan 8 với thời gian sạc 30-80% ngắn nhất khoảng 40 phút. Cổng sạc nằm giữa đầu xe, gây bất tiện trong nhiều tình huống sử dụng.

Tại Việt Nam, phân khúc MPEV hiện có BYD M6 (756 triệu đồng), Haima 7X-E (1,11-1,23 tỷ đồng) và mới nhất là VinFast Limo Green (749 triệu đồng).

Giới chuyên gia nhận định đây là “miếng bánh” đầy tiềm năng, chủ yếu nhờ vào ưu điểm về chi phí vận hành và bảo dưỡng thấp, phù hợp với nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ. Tuy nhiên, ngoại trừ VinFast, các thương hiệu xe điện khác vẫn gặp nhiều trở ngại do số lượng trạm sạc công cộng còn hạn chế, độ phủ chưa cao.