Dòng nước hôi thối vẫn ồ ạt chảy vào sông Tô Lịch trước ngày "hồi sinh"

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội hồi cuối tháng 11/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành nhiều thời gian nói về hai vấn đề rất quan trọng là ô nhiễm môi trường và ùn tắc giao thông. Tổng Bí thư nhấn mạnh nhiệm vụ trước mắt là xử lý ô nhiễm nguồn nước, đặc biệt là sông Tô Lịch.

Ngay sau đó Bí thư và Chủ tịch Hà Nội đã đi kiểm tra thực tế và yêu cầu phải "hồi sinh" sông Tô Lịch trước ngày 2/9. Nhiệm vụ này đã được các cơ quan chức năng, chuyên môn của Hà Nội gấp rút triển khai, thực hiện.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí trong những ngày này hàng chục công nhân đang tích cực làm việc dọc hai bên bờ sông Tô Lịch để sửa chữa, nâng cấp, làm mới bờ kè, hệ thống lan can, các hố ga của hệ thống gom nước thải,...

Công nhân miệt mài sửa chữa, làm mới bờ kè dọc sông Tô Lịch đoạn nằm cạnh phố Nguyễn Khang, Hà Nội.

Công nhân của Công ty Thoát nước Hà Nội cắt, tỉa cỏ dọc hai bên bờ sông còn công nhân của Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội sơn lại hệ thống lan can.

Lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu từ nay đến trước 30/8, các phường dọc hai bên bờ sông Tô Lịch phải triển khai xong toàn bộ việc cải tạo, chỉnh trang hai bên sông như lát vỉa hè, làm lan can, trồng cây xanh, thảm cỏ.

Một đoạn lan can dài hơn 10m nằm gần cầu Cót bị hư hỏng từ lâu nhưng chưa sửa chữa, hiện được căng dây chắn sơ sài.

Sông Tô Lịch có 24 cửa xả lớn và 95 cửa xả nhỏ, các cửa xả này đang được bịt để thu gom nước thải đưa về nhà máy nước thải Yên Xá xử lý.

Theo ghi nhận của phóng viên hệ thống thu gom nước thải đã cơ bản hoàn thiện nhưng vẫn còn khoảng 10 cửa xả lớn nhỏ vẫn ngày - đêm xả thải trực tiếp ra sông Tô Lịch.

Ảnh chụp chiều 16/8, tại một cửa xả cỡ lớn ở gần phố Quan Hoa giao với đường Nguyễn Khánh Toàn vẫn xả nước thải trực tiếp ra sông Tô Lịch. Tại khu vực này các công nhân đang tiến hành nạo vét lòng sông để phục vụ việc lấy nước từ sông Hồng tạo dòng chảy nhằm "hồi sinh" sông Tô Lịch.

Nước thải chảy cuồn cuộn từ một cửa xả cỡ lớn ra thẳng sông Tô Lịch.

Nguồn nước thải từ khu dân cư đổ trực tiếp ra sông Tô Lịch là một trong những nguyên nhân khiến nước của dòng sông này trở nên đen ngòm, ô nhiễm.

Nước thải đặc quánh, bốc mùi hôi thối đổ trực tiếp ra sông Tô Lịch.

Từ năm 2009 đến nay, Hà Nội đưa ra nhiều giải pháp nhằm hồi sinh sông Tô Lịch nhưng chưa đạt được kỳ vọng. Nhiều người dân sống dọc hai bên bờ sông kỳ vọng lần "hồi sinh" này sẽ đem lại những tín hiệu tích cực, tình trạng ô nhiễm sớm được cải thiện.

Các cửa xả lớn nhỏ vẫn ngày đêm xả thải trực tiếp ra sông Tô Lịch mặc dù chỉ còn khoảng 2 tuần nữa để "hồi sinh" dòng sông này.

Sông Tô Lịch dài 14km, chảy qua địa bàn các phường như: Láng, Đống Đa, Cầu Giấy, Ba Đình, Hoàng Mai, Thanh Trì của thành phố Hà Nội. Nhiều năm qua dòng sông ô nhiễm nặng nề, ngày đêm bốc mùi hôi thối ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân dọc hai bên bờ sông, gây mất mỹ quan của thành phố.