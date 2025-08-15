Mẹ già chăm 2 cháu cho con gái đi làm công nhân trả nợ thay chồng

Xót xa cảnh bà ngoại già yếu nuôi đàn cháu thơ dại (Video: Bảo Kỳ).

Goá chồng từ lúc 40 tuổi, bà Trần Thị Sà Rươl (SN 1971, ngụ ấp An Nghiệp, xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ) một mình nuôi 8 đứa con thơ dại.

Lúc con cái còn nhỏ, bà Rươl đi dặm lúa mướn, làm đủ công việc để có tiền nuôi con. Hoàn cảnh quá khó khăn, những đứa con lớn lên tầm 10-11 tuổi bà dắt díu lên tỉnh Bình Dương cũ làm mướn kiếm sống, đứa nào còn nhỏ bà gửi nội ngoại trông nom.

Bà Rươl cùng con gái út và 2 cháu ngoại sống trong ngôi nhà tranh vách lá (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trong căn nhà lá, nền đất, nội thất chẳng có gì quý giá ngoài chiếc tủ thờ. Bà Rươl tâm sự, các con của bà đều đã dựng vợ gả chồng nhưng phải lang bạt tứ xứ, chỉ có con gái út mới 15 tuổi đang sống chung.

Vì nhà nghèo, con đông, chồng lại mất sớm nên lúc các con lập gia đình bà chẳng có gì để cho các con làm của hồi môn.

Bà Rươl trải lòng, trong các con của bà thì người con gái thứ năm là vất vả và bất hạnh vì bị chồng bỏ. Con gái bà phải đi làm công nhân nuôi con và trả khoản nợ của chồng để lại. Hai cháu Trần Thị Thanh Ngân (5 tuổi) và Trần Thanh Tùng (4 tuổi) là con của con gái thứ năm vẫn chưa đi học.

"Lúc kết hôn, con tôi không biết chồng mắc nợ, đến khi cháu Tùng ra đời được 10 tháng tuổi, cha nó bỏ vợ con. Con gái tôi phải một mình nuôi 2 con thơ dại. Thấy con gái thiếu thốn, bất hạnh, tôi phải đưa 2 cháu về nuôi", bà Rươl xót xa nói.

Theo bà Rươl, hai bé Thanh Ngân và Thanh Tùng bị cha bỏ rơi, mẹ phải đi làm cật lực trả nợ, nuôi con (Ảnh: Bảo Kỳ).

Hiện tại, bà Rươl cùng các cháu sống nhờ vào tiền chu cấp của con cái nhưng chẳng thấm thía bao nhiêu. Hàng xóm xót thương tình cảnh gia đình nên thường cho mấy bà cháu quần áo cũ, nhu yếu phẩm.

Vì điều kiện khó khăn, hai bé Ngân, Tùng vẫn chưa đi học mẫu giáo. Bà Rươl xót cháu nhưng không có khả năng đóng tiền học mỗi tháng, đành ngậm ngùi để các cháu ở nhà.

"Tôi già cả rồi, không cần xài tiền nhiều nhưng thương hai cháu còn quá nhỏ đã bị cha bỏ rơi, giờ mẹ cháu đi làm cật lực trả nợ cho chồng. Tôi sợ các cháu không thể đến trường, không được học hành, không biết chữ", bà Rươl nghẹn ngào nói.

Ngôi nhà của bà Rươl (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông Cao Minh Thơm, Chủ tịch UBND Nhơn Mỹ (TP Cần Thơ) xác nhận, hộ bà Rươl thuộc diện khó khăn ở địa phương. Thông qua báo Dân trí, địa phương mong bạn đọc, nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, để bà Rươl có điều kiện cất nhà, chăm lo cho hai cháu học hành tới nơi, tới chốn.