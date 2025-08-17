Báo Australia bình luận khi đội nhà bất ngờ thắng tuyển nữ Việt Nam

Thua đáng tiếc Australia, tuyển nữ Việt Nam lỡ hẹn với mục tiêu vô địch

Sau ba trận toàn thắng ở vòng bảng, đội tuyển nữ Việt Nam tràn đầy tự tin đón tiếp U23 nữ Australia trên sân nhà Lạch Tray ở vòng bán kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á. Mặc dù vậy, đội bóng xứ Chuột túi đã lột xác hoàn toàn so với vòng bảng và giành chiến thắng 2-1 trước đội chủ nhà Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam lỡ hẹn với chức vô địch giải bóng đá nữ Đông Nam Á sau trận thua U23 nữ Australia (Ảnh: Minh Quân).

Với kết quả này, U23 nữ Australia giành quyền vào chung kết gặp Myanmar, còn đội tuyển nữ Việt Nam lỡ hẹn với chức vô địch và sẽ đối đầu với Thái Lan trong trận tranh hạng ba.

Bình luận về trận đấu này, tờ Football Australia viết: “Đội tuyển nữ Việt Nam chỉ có bàn thắng muộn do công của Bích Thùy. Trong những phút sau đó, họ không vượt qua được hàng thủ của U23 nữ Australia và chấp nhận thất bại với tỷ số 1-2.

Trước đó, U23 nữ Australia đã có hai bàn chỉ trong vòng 17 phút. Bàn thắng thứ hai của đội bóng tới từ cú sút xa ở cự ly chừng 25m của McKenna thực sự là khoảnh khắc đáng nhớ.

Sau khi vượt qua chủ nhà Việt Nam, đội U23 nữ Australia chỉ còn cách chức vô địch giải bóng đá nữ Đông Nam Á một trận đấu. Đoàn quân của HLV Joseph Palatsides sẽ gặp lại Myanmar trong trận chung kết”.

Ở phía dưới bài viết, các cổ động viên (CĐV) Australia đã bình luận về trận đấu. Tài khoản Sarah bình luận: “10 phút cuối thực sự rất căng thẳng khi đội tuyển nữ Việt Nam vùng lên. Dù sao, các cô gái Australia đã hoàn thành nhiệm vụ”.

Tuyển nữ Việt Nam bị thủng lưới hai bàn từ khá sớm. Dù đội bóng thi đấu nỗ lực nhưng không thể san bằng tỷ số (Ảnh: Minh Quân).

Tài khoản Bjtney viết: “McKenna tiếp tục tỏa sáng. Đây là trận đấu tuyệt vời của U23 nữ Australia. Đội bóng đã ghi một bàn từ tình huống cố định và một bàn từ pha sút xa đẹp mắt”.

Tài khoản Joe Newman tự tin nói: “U23 nữ Australia sẽ dễ dàng vô địch giải đấu này”.

Trang chủ của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) bình luận: “Đội tuyển nữ Việt Nam không thể ngờ đã bị thủng lưới hai bàn khá dễ dàng chỉ sau 17 phút. Họ buộc phải dồn lên để tìm kiếm bàn thắng nhưng bất thành.

Mãi tới phút 88, Bích Thùy mới có bàn gỡ muộn màng, tạo ra sự phấn khích cho người hâm mộ trên sân Lạch Tray. Mặc dù đội tuyển nữ Việt Nam gây sức ép nghẹt thở trong 10 phút cuối trận nhưng U23 nữ Australia vẫn xuất sắc chống cự. Họ khẳng định vị thế của đội bóng lọt vào chung kết giải bóng đá nữ Đông Nam Á”.

Theo lịch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu với Thái Lan ở trận tranh hạng ba vào lúc 16h30 ngày 19/8. Trận chung kết giữa U23 nữ Australia và Myanmar diễn ra vào lúc 19h30 cùng ngày.