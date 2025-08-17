Bộ Nội vụ đề xuất chính sách lương, thưởng vượt khung với chuyên gia

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị định quy định chế độ, chính sách thu hút chuyên gia khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chính sách đột phá

Liên quan đến chế độ, chính sách, dự thảo nghị định quy định các chế độ chính sách đột phá, vượt khung đối với chuyên gia.

Cụ thể, chuyên gia sẽ được hưởng tiền lương thỏa thuận bảo đảm tương xứng với nhiệm vụ được giao. Mức lương này cũng được xây dựng trên cơ sở tham khảo mức lương đã hưởng của chuyên gia và mức tiền lương trung bình trên thị trường lao động trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, tiền thưởng hàng năm do cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao chủ trì thực hiện chương trình, nhiệm vụ, dự án quyết định căn cứ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và tối đa 4 tháng tiền lương theo hợp đồng.

Bên cạnh tiền lương, dự thảo nghị định cũng nêu, thưởng tối thiểu 30% lợi nhuận thu được từ việc cho thuê, bán, chuyển nhượng, chuyển giao quyền sử dụng, tự khai thác, sử dụng kết quả nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, cũng thưởng tối thiểu 30% giá trị của kết quả nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định khi góp vốn, hợp tác, liên doanh, liên kết, kinh doanh dịch vụ hoặc thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phân chia lợi nhuận từ thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo của chuyên gia và thỏa thuận tại hợp đồng lao động.

Chuyên gia còn được hỗ trợ ban đầu 1 tháng lương theo hợp đồng để ổn định chỗ ở, di chuyển, mua sắm thiết yếu.

Ngoài ra nhóm này cũng hưởng loạt chính sách khác như miễn thuế thu nhập cá nhân, ưu đãi về xuất cảnh, nhập cảnh; được cấp thị thực nhiều lần hoặc thẻ tạm trú tương ứng với thời gian thực hiện chương trình, nhiệm vụ, trang thiết bị làm việc, khen thưởng...

Dự thảo nghị định còn quy định các chế độ cụ thể với gia đình chuyên gia và cơ quan, tổ chức, cá nhân giới thiệu chuyên gia.

Dự kiến tiêu chí tuyển chọn chuyên gia

Cùng với những quyền lợi sẽ được hưởng, dự thảo nghị định cũng nêu rõ tiêu chí tuyển chọn chuyên gia.

Trên cơ sở nghiên cứu, bám sát Luật Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Luật Công nghiệp công nghệ số và các quy định của pháp luật khác có liên quan; tham khảo kinh nghiệm của một số tập đoàn lớn về công nghệ, sẽ chú trọng vào yếu tố đã có kinh nghiệm thực tiễn khi đáp ứng những tiêu chí chung và tiêu chí cụ thể.

Chuyên gia nghiên cứu học thuật yêu cầu tốt nghiệp trình độ tiến sĩ từ các trường đại học trong nhóm 200 đại học hàng đầu thế giới và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm công tác trong các viện, trung tâm nghiên cứu, trường đại học, phòng thí nghiệm, các doanh nghiệp công nghệ lớn trên thế giới.

Chuyên gia này còn phải đáp ứng một trong các tiêu chí như: Sở hữu các phát minh, sáng chế đã được cấp bằng sáng chế tại các nước tiên tiến trên thế giới; chủ trì dẫn dắt các đề tài nghiên cứu được đặt hàng bởi Chính phủ hoặc các doanh nghiệp hàng đầu...

Bên cạnh đó, dự thảo nghị định cũng quy định tiêu chí cụ thể tuyển dụng chuyên gia ứng dụng.

Chuyên gia này cần tốt nghiệp đại học trở lên từ các trường đại học trong nhóm 200 đại học hàng đầu thế giới và có ít nhất 5 năm công tác.

Chuyên gia ứng dụng còn phải đang giữ các vị trí chuyên gia, quản lý công nghệ, có các sản phẩm hoặc dự án được thương mại hóa thành công tại các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu trên thế giới hoặc các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Ngoài ra, nhóm này cũng cần sở hữu các phát minh, sáng chế đã được cấp bằng sáng chế tại các nước tiên tiến hoặc sản phẩm được ứng dụng quy mô lớn.

Đặc biệt, Bộ Nội vụ còn đề xuất chuyên gia ứng dụng phải có tầm ảnh hưởng, uy tín, được xếp thứ hạng cao về đóng góp trong cộng đồng mã nguồn mở...

Ngoài ra, dự thảo Nghị định còn quy định theo hướng thẩm quyền của cơ quan, tổ chức được giao chủ trì thực hiện chương trình, nhiệm vụ, dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm cơ chế linh hoạt, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, giảm thủ tục hành chính.