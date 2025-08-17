Mẹ nghèo kiệt quệ, khóc lặng bên con gái 3 lần mổ não

Mẹ nghèo cầu xin cộng đồng cứu giúp con gái bị u sọ hầu (Video: Thùy Hương).

Cơn ác mộng mang tên u sọ hầu

Giữa cái nắng oi ả, ngột ngạt của những ngày cuối tháng 7 ở Hà Nội, bà Vương Thị Nga (SN 1966, trú xã Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) lặng lẽ ngồi bên giường bệnh tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, chăm sóc con gái vừa trải qua ca phẫu thuật u sọ hầu lần thứ 3.

Gương mặt bà Nga mệt mỏi, tiều tụy sau những ngày dài căng thẳng, lo lắng. Đôi mắt của người mẹ nghèo sưng đỏ vì khóc quá nhiều.

Theo lời bà Nga, năm 2015, chồng bà, trụ cột gia đình bất ngờ qua đời vì bệnh ung thư gan. Từ đó, bà một mình gồng gánh nuôi 2 con gái bằng việc canh tác trên mấy sào ruộng bạc màu.

Thế nhưng, số phận dường như chưa buông tha người mẹ khốn khó ấy. Hơn 2 năm trước, chị Trần Thị Việt Chinh (SN 1996), con gái út của bà Nga phát hiện mắc bệnh u sọ hầu hiếm gặp.

Người mẹ nghèo thiết tha cầu xin các nhà hảo tâm cứu giúp con gái (Ảnh: Tùng Dương).

Tháng 5/2023, Chinh bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất thường như đau đầu liên miên, mờ mắt, trí nhớ rối loạn đến mức không nhận ra mẹ và chị gái. Linh cảm điều chẳng lành, bà Nga vội đưa con từ Thái Nguyên xuống Bệnh viện Bạch Mai thăm khám.

Kết quả khám bệnh của chị Chinh khiến cả 2 mẹ con như rơi xuống vực thẳm: bị u sọ hầu, khối u nằm sâu trong não, bám sát xương sọ, khó loại bỏ hoàn toàn, nguy cơ tái phát rất cao.

Ca phẫu thuật đầu tiên của chị Chinh được thực hiện tại Bệnh viện Bạch Mai. Do không có Bảo hiểm y tế nên chi phí hết hơn 100 triệu đồng. Sau ca mổ, bệnh tình chị Chinh tạm thời ổn định.

Thế nhưng, chưa đầy 2 năm sau, những cơn đau đầu lại tái phát dữ dội hơn, thị lực của chị Chinh giảm sút rõ rệt.

Bệnh nhân Chinh đã trải qua 3 cuộc phẫu thuật u não sọ hầu, bị liệt mềm nửa người và suy tuyến yên (Ảnh: Tùng Dương).

Tháng 3 năm nay, bà Nga đưa con gái đến Bệnh viện Việt Đức. Tại đây, sau khi thăm khám, các bác sĩ kết luận khối u đã tái phát và phát triển nhanh chóng, chèn ép lên hệ thần kinh. Để giành lại sự sống, chị Chinh buộc phải thực hiện phẫu thuật lần thứ 2.

Tuy nhiên, sau phẫu thuật, tình trạng của chị Chinh chuyển biến xấu, bị liệt nửa thân dưới, mắt mờ nặng, mọi sinh hoạt hoàn toàn phụ thuộc vào mẹ.

Đầu tháng 6, chị Chinh lại phải trải qua ca phẫu thuật u sọ hầu lần thứ 3 bằng đường mổ nắp sọ. Nhưng khối u đã bám quá sâu vào mô não và dây thần kinh thị giác, các bác sĩ chỉ có thể cắt bỏ một phần.

Sau ca phẫu thuật, chị Chinh sốt cao kéo dài, rối loạn ý thức nên phải chuyển gấp sang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực.

Sau khi ra viện Việt Đức, chị Chinh lại chuyển sang Bệnh viện Nội tiết Trung ương vì xuất hiện biến chứng suy tuyến yên nghiêm trọng do ảnh hưởng của u sọ hầu. Hiện tại, mắt của chị gần như không nhìn thấy, suy giảm nhận thức, không tự đi lại hay nói chuyện rõ ràng được.

Kiệt quệ vì chữa bệnh cho con, mẹ nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Nga vô cùng lo lắng vì những ngày sắp tới không biết kiếm đâu ra tiền để tiếp tục chữa trị cho con. Theo bà Nga, suốt hơn 2 năm ròng rã chữa bệnh cho chị Chinh, chi phí đã vượt quá 300 triệu đồng, số tiền quá lớn với một người nông dân không có thu nhập ổn định như bà.

“Tôi không biết con bé còn cầm cự được bao lâu”, bà Nga nghẹn ngào, giọng lạc đi giữa hành lang bệnh viện.

Nỗi bất hạnh và lo lắng in hằn trên gương mặt người mẹ nghèo (Ảnh: Tùng Dương).

ThS.BS Bùi Mạnh Tiến, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, cho biết: “U sọ hầu là u thần kinh, có khả năng bám dính và xâm lấn xung quanh, làm cho khả năng tái phát bệnh rất cao. Tùy thuộc kích thước cũng như vị trí của khối u sọ hầu, chèn vào dây thần kinh thị giác gây nhìn mờ. U to quá áp lực lên sọ não gây nên tình trạng đau nhức đầu, hoặc có thể tổn thương vùng dưới đồi tuyến yên, gây suy tuyến yên và suy giảm hoóc môn của cơ thể. Điều này ảnh hưởng tới tuyến giáp, tuyến thượng thận khiến bệnh nhân đi tiểu nhiều lần (đái tháo nhạt)".

Trước đó, để có tiền chữa bệnh cho con, bà Nga đã phải bán 4 sào ruộng được 40 triệu đồng. Số tiền ít ỏi đó nhanh chóng cạn kiệt sau những lần thăm khám, nhập viện. Bà buộc phải vay mượn khắp nơi, thậm chí vay 60 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội theo diện hộ nghèo để có tiền cho con mổ não.

Hiện người mẹ đơn thân nghèo khổ không thể vay thêm được nữa, bởi nợ cũ còn chưa trả nổi.

Từ khi chị Chinh phát bệnh, bà Nga phải bỏ bê việc đồng áng, cũng không thể đi làm thuê vì suốt ngày ở bệnh viện chăm con. Chị gái của chị Chinh, dù thương em nhưng với đồng lương công nhân ít ỏi, còn phải lo cho chồng con nên không thể giúp nhiều cho mẹ và em gái.

ThS.BS Bùi Mạnh Tiến tha thiết kêu gọi bạn đọc và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ bệnh nhân Trần Thị Việt Chinh (Ảnh: Tùng Dương).

Theo ThS.BS Bùi Mạnh Tiến, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, bệnh của bệnh nhân Chinh rất phức tạp, có thể phải mổ nhiều lần và điều trị lâu dài với các loại thuốc đặc trị ngoài danh mục bảo hiểm. Chi phí thuốc men, ăn ở, chăm sóc theo chế độ đặc biệt rất tốn kém, trong khi gia đình bệnh nhân có hoàn cảnh rất khó khăn.

“Tôi tha thiết kêu gọi bạn đọc và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để em Chinh có cơ hội tiếp tục quá trình điều trị”, bác sĩ Bùi Mạnh Tiến chia sẻ.

