Bạn đọc Dân trí trao niềm vui an cư đến 3 gia đình khó khăn ở Đắk Lắk

Thay nhà dột nát bằng mái ấm khang trang

Sau thời gian dài thi công, đầu tháng 8, gia đình bà Trần Thị Mai (63 tuổi), trú tại xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk (trước đây là xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) đã dọn vào ngôi nhà mới để ở. Kinh phí xây dựng nhà phần lớn do bạn đọc Dân trí ủng hộ.

Bạn đọc Dân trí hỗ trợ các gia đình khó khăn an cư (Video: Trung Thi).

Bà Mai là nhân vật trong bài viết "Con trai gặp nạn, mẹ bán cả đàn bò không đủ tiền cứu chữa".

Trước đây, 6 thành viên gia đình bà Mai sống trong ngôi nhà cũ kỹ, rộng chừng 40m2. Hàng ngày, anh Phan Văn Triệu (36 tuổi, con trai bà Mai) dùng cưa máy đi cắt keo thuê để kiếm tiền lo cho mẹ và người cha già 71 tuổi bị di chứng tai biến mạch máu não. Đầu năm 2024, trong lúc làm việc, anh Triệu bị một cây gỗ đổ đè vào lưng.

Ngôi nhà cũ của gia đình bà Mai (Ảnh: Trung Thi).

Vụ tai nạn khiến tủy sống anh bị tổn thương, dẫn đến liệt hai chân. Thương con, bà Mai đã bán cả đàn bò 5 con và vay mượn nhiều nơi để chạy chữa.

Từ khi con trai gặp nạn, gia đình bà rơi vào cảnh túng quẫn, sống trong ngôi nhà cũ nát, mưa dột tứ bề nhưng không có kinh phí sửa chữa.

Với sự hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí, địa phương, bà Mai sửa chữa nhà cũ và xây thêm một căn liền kề (Ảnh: Trung Thi).

Thương cảm trước hoàn cảnh, bạn đọc báo Dân trí ủng hộ bà Mai hơn 102 triệu đồng, cộng thêm 60 triệu đồng từ chương trình xóa nhà tạm của địa phương, gia đình đã sửa chữa nhà cũ và xây thêm căn liền kề 2 phòng ngủ. Tổng giá trị của công trình là hơn 162 triệu đồng.

Được ở trong ngôi nhà mới kiên cố, sạch đẹp, không còn cảnh mưa dột, bà Mai chia sẻ: “Mấy chục năm sống trong căn nhà cũ nát, tôi chưa bao giờ dám mơ có ngôi nhà khang trang như thế này. Giờ đây, 6 thành viên đều có phòng riêng, không còn lo mưa gió tạt như trước. Tôi thật sự biết ơn mọi người”.

Bên trong căn nhà mới của gia đình bà Mai (Ảnh: Trung Thi).

Tại xã Phú Mỡ, tỉnh Đắk Lắk (trước đây ở xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên), ông Nguyễn Sớt (58 tuổi) cũng đã dọn vào mái ấm mới.

Ngôi nhà được xây với tổng kinh phí 170 triệu đồng, trong đó, bạn đọc Dân trí ủng hộ 110 triệu đồng, 60 triệu đồng từ chương trình xóa nhà tạm của địa phương.

Ông Phan Tiến Trình, Phó ban Kinh tế - Ngân sách UBND xã Phú Mỡ cho biết, dự toán ban đầu ngôi nhà của ông Sớt là 160 triệu đồng, nhưng do gia đình muốn lợp ngói nên chi phí phát sinh thêm 10 triệu đồng.

Ngôi nhà mới của ông Nguyễn Sớt (Ảnh: Trung Thi).

Ngôi nhà mới rộng 50m2, lát gạch men, mái ngói, có khu bếp và nhà vệ sinh riêng.

“Nhờ sự đóng góp từ bạn đọc Dân trí, ngôi nhà của ông Sớt kiên cố, vững chãi hơn so với mặt bằng chung trong chương trình xóa nhà tạm tại địa phương. Chính quyền xã xin ghi nhận sự đóng góp của bạn đọc và báo Dân trí trong công trình xóa nhà tạm tại hộ này”, ông Trình nói.

Không còn cảnh sống trong căn nhà cấp 4 chỉ 15m2, chật hẹp và dột nát, ông Sớt cũng gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí và bạn đọc gần xa.

Thông qua bài viết "Chồng ngờ nghệch không biết lấy gì níu vợ như "ngọn đèn trước gió", bạn đọc Dân trí đã ủng hộ gia đình ông Sớt tổng số tiền 122.395.701 đồng.

Nhận số tiền trên, gia đình ông Sớt quyết định trích 110 triệu đồng để xây nhà mới, phần còn lại sẽ cất giữ, làm sổ tiết kiệm phòng lúc ông ốm đau, bệnh tật.

Ngôi nhà cũ xập xệ, dột nát của gia đình ông Sớt (Ảnh: Trung Thi).

Cuộc sống mới của nữ sinh gác ước mơ đèn sách chăm mẹ ung thư

Tại xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk (trước đây ở xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên), gia đình em Nguyễn Trần Thu Trang (18 tuổi) cũng đã dọn vào ngôi nhà mới sạch đẹp, kiên cố để ở.

Ngôi nhà trị giá 170 triệu đồng, trong đó bạn đọc Dân trí ủng hộ 110 triệu đồng, 60 triệu đồng từ chương trình xóa nhà ở tạm của huyện Đồng Xuân (cũ). Ngôi nhà mới của em Trang có diện tích 50m2, gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, mái tôn, nền lát gạch men và có khu nhà tắm, vệ sinh riêng.

Tổng quan ngôi nhà của gia đình em Trang nhìn từ trên cao (Ảnh: Trung Thi).

Nguyễn Trần Thu Trang là nhân vật trong bài viết "Cận Tết, nữ sinh gác ước mơ đèn sách để chăm mẹ ung thư và 2 em thơ".

Bốn năm trước, cha mẹ của Trang ly hôn, người cha rời tỉnh Đắk Lắk về Khánh Hòa sinh sống. Ba chị em Trang và mẹ sống trong căn nhà cấp 4 xiêu vẹo, tường nứt toác.

Trớ trêu thay, chị Trần Thị Thanh Thúy (38 tuổi, mẹ của Trang) bị ung thư máu, phải thường xuyên vào TPHCM điều trị tốn kém. Không ai trong nhà có thu nhập, Trang buộc phải gác lại giấc mơ làm cô giáo để vừa chăm mẹ, vừa nuôi 2 em nhỏ.

Trước đây 4 thành viên gia đình em Trang ở trong ngôi nhà xuống cấp với nhiều mảng tường nứt toát (Ảnh: Trung Thi).

Thương hoàn cảnh, bạn đọc Dân trí ủng hộ gia đình em Trang hơn 180 triệu đồng. Gia đình trích 110 triệu đồng xây nhà, phần còn lại chữa bệnh cho mẹ và lo học phí cho các em.

Được sống trong ngôi nhà mơ ước, Trang xúc động nói: “Không chỉ gia đình em mà cả bà con lối xóm đều mừng. Ngày chuyển vào nhà mới, mẹ con em vui đến mất ngủ. Từ nay 4 mẹ con tụi em không còn lo cảnh mưa gió tạt tứ bề nữa. Em thật sự cảm ơn mọi người”.

Bên trong căn nhà mới của gia đình em Trang (Ảnh: Trung Thi).

Hiện tại Trang đã nghỉ học, theo học nghề làm tóc. Em quyết tâm sớm ra nghề để làm chỗ dựa cho mẹ và 2 em.

Ông Trương Thái Hòa, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Xuân Lãnh cho biết, dự toán ban đầu của căn nhà là 160 triệu đồng, nhưng do phát sinh trong quá trình thi công nên chi phí tăng lên 170 triệu đồng. Ngoài sự hỗ trợ của báo Dân trí và chính quyền địa phương, bà con hàng xóm cũng góp công xây dựng, giúp ngôi nhà thêm phần kiên cố.

Các em của Trang cũng có góc học tập mới (Ảnh: Trung Thi).

Ông Trần Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lãnh bày tỏ sự tri ân đến quý bạn đọc và báo Dân trí.

"Với sự hỗ trợ của bạn đọc Dân trí, nhiều hoàn cảnh được giúp đỡ, qua đó tạo điều kiện để họ thoát nghèo, vượt khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Tôi mong Chương trình Nhân ái của báo Dân trí tiếp tục được duy trì và phát triển để làm cầu nối vững chắc giữa những mảnh đời khó khăn đến quý bạn đọc, nhà hảo tâm", ông Huy chia sẻ.