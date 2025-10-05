Mang “Trung thu yêu thương” đến 1.000 trẻ em TPHCM

Tối 4/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM đã phối hợp cùng báo Dân trí, phường Bình Dương (TPHCM) và các đơn vị tài trợ tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương” năm 2025, trao 1.000 phần quà đến con em công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Về phía Bộ Nội vụ, chương trình có sự tham dự của Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà; ông Phạm Anh Thắng, Phó Chánh Văn phòng, Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại phía Nam.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà trao học bổng đến con em công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Về phía Tổng LĐLĐ Việt Nam có bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam. Đại diện lãnh đạo HĐND TPHCM có bà Nguyễn Khoa Diệu An, Phó Ban Văn hóa - Xã hội HĐND. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại TPHCM có bà Lâm Thị Thanh Phát, Tổ phó Tổ Mặt trận Thanh niên Thành Đoàn. LĐLĐ TPHCM có bà Nguyễn Kim Loan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch LĐLĐ.

Chương trình còn có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Đông, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Dương; ông Nguyễn Văn Sum, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Dương; ông Võ Chí Thành, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường Bình Dương; nhà báo Phan Công, Phó Tổng thư ký tòa soạn báo Dân trí; Chủ tịch công đoàn phường, xã, công đoàn cơ sở trực thuộc Tổ công tác quản lý địa bàn số 8; các đơn vị tài trợ và 1.000 con em công nhân, người lao động khó khăn trên địa bàn TPHCM.

Chương trình trao chứng nhận tri ân sự đóng góp của các đơn vị đồng hành (Ảnh: Nam Anh).

Món quà đến từ tấm lòng sẻ chia

Tại chương trình, 120 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đã được trao học bổng và kinh phí hỗ trợ, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Bên cạnh đó, 880 em khác, mỗi em nhận được phần hỗ trợ trị giá 200.000 đồng. Tất cả các em tham dự chương trình đều được nhận những phần quà gồm bánh, kẹo, sữa và các nhu yếu phẩm, mang đến niềm vui trọn vẹn trong ngày hội.

Các em đã được vui chơi trong đêm hội trăng rằm và tham gia phá cỗ Trung thu với sự góp mặt của Rapper Tiêu Minh Phụng, ca sĩ Jaykii, ca sĩ M Tú, hoa hậu Kiều Duy, á hậu Khánh Linh.

Chương trình "Trung thu yêu thương" năm 2025 trao 1.000 học bổng, phần quà đến con em công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Phát biểu tại chương trình, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Nguyễn Kim Loan cho biết, Tết Trung thu là một lễ hội văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, là dịp để gia đình đoàn viên, sum họp, gắn kết tình thân; trẻ em được vui chơi, rước đèn, phá cỗ.

Đây cũng chính là dịp các cấp công đoàn đẩy mạnh hoạt động chăm lo cho con công nhân, viên chức, người lao động, thể hiện sự quan tâm thường xuyên và sâu sát của tổ chức công đoàn đối với thế hệ măng non - những chủ nhân tương lai của đất nước.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM Nguyễn Kim Loan (Ảnh: Nam Anh).

“Trong thời gian tới, tôi đề nghị các cấp công đoàn thành phố tăng cường và phát huy những mô hình hiệu quả, không ngừng sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với điều kiện cụ thể, chăm sóc sức khỏe, tạo môi trường vui chơi, giải trí lành mạnh cho các em thiếu nhi.

Đồng thời, cần tham gia xây dựng môi trường sống an toàn, tạo điều kiện để các em phát triển toàn diện; khích lệ, cổ vũ tinh thần đoàn viên, người lao động tích cực lao động sản xuất, góp phần vào sự phát triển của đơn vị, doanh nghiệp”, bà Nguyễn Kim Loan nhấn mạnh.

Mỗi em nhỏ tham dự chương trình đều được nhận quà từ ban tổ chức (Ảnh: Trịnh Nguyễn, Nam Anh).

Bên cạnh đó, thành công của chương trình "Trung thu yêu thương" còn có sự đồng hành của báo Dân trí và phường Bình Dương, trong công tác phối hợp, vận động các nguồn lực, mang đến cho các em không khí đêm hội tươi vui, đầy ắp nghĩa tình. Trong đó, báo Dân trí đã tham gia vận động, đóng góp 420 phần quà và 100 suất học bổng.

Những nụ cười trọn vẹn trong ngày Tết đoàn viên

Từ Khu công nghiệp Vsip II (phường Vĩnh Tân, TPHCM), vợ chồng chị Si Ty Mah (30 tuổi, quê tỉnh An Giang) đi xe máy hơn 45 phút, đưa con đến Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương (cũ) tham dự chương trình “Trung thu yêu thương” năm 2025. Chị Ty Mah chia sẻ, chồng chị đã xin tan làm sớm để đưa vợ con tới tham gia đêm hội.

Nhìn con trai lần đầu được vui chơi và nhận quà Tết Trung thu, chị Mah không khỏi xúc động. “Thấy con vui như vậy, vợ chồng tôi thật ấm lòng!”, chị nói.

Chị Si Ty Mah đưa con đến vui chơi Tết Trung thu tại chương trình (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Vợ chồng chị Si Ty Mah từ quê lên TPHCM lập nghiệp được hơn 5 năm. Chồng chị Mah làm công nhân, chị ở nhà trông con. Thu nhập 12 triệu đồng/tháng, gia đình chỉ đủ trang trải nuôi 4 “miệng ăn” và lo việc học cho các con. Mỗi khi con ốm đau, gia đình lại rơi vào cảnh thiếu thốn.

“Công việc bận rộn nên vợ chồng tôi hiếm khi đưa con ra ngoài chơi. Con biết bố mẹ làm việc vất vả nên không đòi hỏi, chỉ vui chơi với các bạn quanh khu trọ. Hôm nay, được mời đến chương trình vui Tết Trung thu, được nhận quà và học bổng, các con háo hức từ tối qua. Chúng tôi cũng có thêm thời gian để giải tỏa căng thẳng trong cuộc sống và có động lực cố gắng vươn lên”, chị Mah chia sẻ.

Các em nhỏ cầm lồng đèn, vui chơi trong chương trình Trung thu (Ảnh: Hoàng Việt).

Giữa hàng trăm em nhỏ trong đêm hội Trung thu, hình ảnh chị N.T.M. (SN 1979) cùng con gái Tạ Ngọc Yến (SN 2011) khiến nhiều người xúc động. Dù 1 tay bị khiếm khuyết, nhưng gương mặt chị vẫn ánh lên nụ cười rạng rỡ khi bước vào hội trường.

Tan ca làm, chưa kịp thay bộ đồng phục lao động còn vương bụi, chị M. vội vã đưa con tới dự chương trình.

“Con nói với tôi là ở đây ai cũng mặc đồ đẹp, chỉ có 2 mẹ con mình giản dị quá. Tôi chỉ cười, vì điều quan trọng nhất là con được vui, được hòa mình cùng các bạn”, chị M. chia sẻ.

Chị M. là công nhân nhiều năm tại một xưởng ép nhựa. Trong 1 tai nạn lao động, chị mất đi 1 cánh tay. Từ đó, chị phải gác lại ước mơ, gồng gánh cuộc sống với công việc lao công. Nhưng chính từ những nhọc nhằn, người mẹ ấy lại toát lên nghị lực phi thường.

Một mình nuôi con khôn lớn, chị chẳng than vãn, chỉ mong các con được đến trường, có tuổi thơ bình yên. Trong đêm Trung thu, giữa ánh đèn rực rỡ, chị vẫn mặc nguyên bộ đồ lao động, tay nắm chặt tay con. Gương mặt rạng rỡ của người mẹ xen giữa tiếng cười trẻ thơ khiến nhiều người nghẹn ngào.

“Tôi hạnh phúc vì con gái được vui chơi, được xem văn nghệ, được nhận quà Trung thu như bao đứa trẻ khác. Với tôi, thế là đủ”, chị M. cho biết.

Các tiết mục văn nghệ trong chương trình khiến các em nhỏ lẫn phụ huynh thích thú (Ảnh: Nam Anh).

Tại chương trình “Trung thu yêu thương” năm 2025, Ban tổ chức đã tri ân sự đồng hành và những đóng góp ý nghĩa của các đơn vị tài trợ.