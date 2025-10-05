Cuộc gọi vượt trùng khơi, xúc động đêm Trung thu "Vầng trăng của biển"

Đêm Trung thu, ước được bố về chơi với con

Tối 4/10, báo Dân trí phối hợp cùng Hội Biển đảo Việt Nam và Vùng 3 Hải quân tổ chức Tết Trung thu “Vầng trăng của biển”. Chương trình rất ý nghĩa dành cho hơn 2.000 cháu thiếu nhi là con của quân nhân, chiến sĩ đang công tác tại Vùng 3 Hải quân.

Tối 4/10, báo Dân trí cùng Hội Biển đảo Việt Nam và Vùng 3 Hải quân tổ chức đêm Trung thu “Vầng trăng của biển” dành cho hơn 2.000 cháu, là con của quân nhân, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân (Ảnh: Thành Đông).

Tham dự chương trình có nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí; Đại tá Phạm Đình Thành, Phó Chính ủy Vùng 3 Hải quân; Đại tá Phạm Tiến Chinh, Chủ nhiệm Chính trị Vùng 3 Hải quân; ông Trần Vũ Thành, Chủ tịch Hội Biển đảo Việt Nam và nhiều đơn vị đồng hành, tài trợ.

Nhiều bạn nhỏ đến chung vui với chương trình nhưng chỉ có mẹ đưa đi, vì bố còn đang bận làm nhiệm vụ nơi đảo xa.

Cháu Lê Đình Gia Hưng (học lớp 4/2, con của quân nhân Lê Đình Chức, đang làm nhiệm vụ tại đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị), được mẹ đưa đến cùng em dự ngày hội.

Chia sẻ mong ước trước hàng nghìn bạn nhỏ trong đêm Trung thu, Gia Hưng trả lời không cần suy nghĩ là ước được gặp bố và mong muốn bố về chơi với con.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí phát biểu và trao quà Trung thu tới các cháu nhỏ (Ảnh: Thành Đông).

Mặc dù không thể gặp bố, nhưng mong ước được gặp bố của Gia Hưng được chị Hằng và chú Cuội giúp bằng cách kết nối cuộc gọi video với bố Chức đang làm nhiệm vụ ở đảo Cồn Cỏ.

Cuộc gọi được kết nối và 2 bố con đã có cuộc trò chuyện nhanh chóng. Dù cuộc gọi chỉ diễn ra vài phút ngắn ngủi nhưng 2 bố con đã kịp chia sẻ nhiều cảm xúc, hỏi thăm, động viên nhau.

Bố Chức từ đảo xa nói với con trai: “Con ở nhà chơi Trung thu có vui không? Bố đang làm nhiệm vụ nên không về được. Con ở nhà ngoan nhé! Bố có nhờ các chú trong đơn vị, chú Cuội và chị Hằng tổ chức chương trình Trung thu cho con và các bạn. Con chơi Trung thu vui nhé! Xong nhiệm vụ, bố xin thủ trưởng đơn vị về với con”.

Bé Gia Hưng: “Con ở đây rất vui, có rất nhiều kẹo, nhiều quà. Bố nhanh về với con nhé!”. Cuộc gọi của 2 bố con liên tục ngắt quãng vì cả 2 cùng xúc động và vì mong muốn được ở gần nhau.

Ở nơi đảo xa, thay mặt gia đình, anh Chức gửi lời cảm ơn các cơ quan, đơn vị đã tổ chức chương trình đầy ý nghĩa dành cho con em chiến sĩ Vùng 3 Hải quân nói chung, con em cán bộ và chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ nơi đảo xa nói riêng.

“Mặc dù không thể về đưa các con mình vui chơi trung thu, nhưng thấy các cháu vui tươi tham dự chương trình đầy ý nghĩa cũng thấy an lòng, yên tâm thực hiện nhiệm vụ”, anh Chức bày tỏ.

Tại sự kiện, cháu Lê Đình Gia Hưng gọi video với bố Lê Đình Chức đang làm nhiệm vụ ở đảo xa (Ảnh: Thành Đông).

Chia sẻ thêm với phóng viên, chị Phạm Thị Hằng (vợ anh Chức) cho biết, chồng đi làm nhiệm vụ đã hơn 9 tháng chưa về nhà. Khi được phép thì lại gặp ngay 2 cơn bão số 9 và 10 nên đành phải ở lại. Vừa rồi hết bão số 10, nay đến cơn bão số 11, chồng chị lại trễ hẹn.

“Vì nhiệm vụ nên mấy mẹ con mình cũng thông cảm. Nhiệm vụ đơn vị giao phó thì phải hoàn thành. Vừa rồi ảnh (anh) được nghỉ phép, nhưng có báo bão số 11 nên cũng chưa biết ảnh có về được không”, chị Hằng chia sẻ.

Nhớ bố, ở nhà con tự làm thiệp để bố về tặng

Chị Nguyễn Thị Yến đưa 2 con gái là Đỗ Bảo Hân (SN 2018) và Đỗ Bảo Trân (SN 2021) đến nhận quà Trung thu của chương trình. Chồng chị Yến là anh Đỗ Khắc Hiệp đi làm nhiệm vụ trên biển đã gần 50 ngày chưa về. Mọi việc nuôi dạy 2 con đều do chị Yến gánh vác.

Dù bố xa nhà làm nhiệm vụ nhưng Bảo Hân biết tự lo cho bản thân cũng như giúp mẹ chăm sóc em nhỏ. Không những thế, năm học vừa qua, Bảo Hân làm lớp trưởng lớp 1 và đạt học sinh xuất sắc.

Chị Yến đưa 2 con gái Đỗ Bảo Hân và Đỗ Bảo Trân đến tham dự chương trình (Ảnh: Thành Đông).

Bố đi làm nhiệm vụ lâu mới về, mỗi lần về cũng chỉ được vài ngày, nên Bảo Hân cho biết rất nhớ bố. “Mỗi khi nhớ bố, con tự làm thiệp để khi nào bố về thì con tặng”, Bảo Hân nói.

Đêm Trung thu, 3 mẹ con chị Yến đến chung vui cùng hơn 2.000 bạn nhỏ khác tại sự kiện “Vầng trăng của biển”. Dù không có bố bên cạnh, nhưng chị em Bảo Hân cũng được an ủi phần nào trong dịp Tết Trung thu khi cùng với các bạn nhỏ xem múa lân, nhận bánh kẹo, lồng đèn. Bảo Hân hứa sẽ học giỏi, chăm ngoan, giúp mẹ chăm em để bố yên tâm công tác nơi biển xa.

Chiến sĩ Tạ Ngọc Dần đưa vợ cùng 3 con nhỏ đến tham dự chương trình (Ảnh: Thành Đông).

Tại sự kiện “Vầng trăng của biển”, chiến sĩ Tạ Ngọc Dần cùng vợ Nguyễn Thị Huyền đưa 3 con nhỏ đến chung vui cùng con em đồng đội.

Con gái đầu của anh Dần, cháu Tạ Nguyên An (10 tuổi) là học sinh giỏi nhiều năm liền và đạt nhiều giải cấp thành phố. Nhận quà Trung thu từ chương trình “Vầng trăng của biển”, cháu An bày tỏ xúc động khi cùng với hơn 2.000 bạn nhỏ khác được vui chơi, xem múa lân sư rồng.

Cháu Tạ Nguyên An, con đầu anh Dần, chia sẻ trong đêm Trung thu "Vầng trăng của biển" (Ảnh: Thành Đông).

Chia sẻ về đêm Trung thu được báo Dân trí, Hội biển đảo Việt Nam và Vùng 3 Hải quân tổ chức, anh Dần nói: “Đêm Trung thu dành cho con em gia đình chiến sĩ Vùng 3 Hải quân rất vui và ấm cúng. Hy vọng những năm tiếp theo, các cháu sẽ được tổ chức Trung thu đầm ấm như thế này, để anh em chiến sĩ vững tay súng nơi biển đảo xa”.

Tại chương trình, báo Dân trí cùng các đơn vị tài trợ đã tặng hơn 2.000 suất quà Trung thu, trị giá hơn 850 triệu đồng đến các cháu thiếu nhi, là con em quân nhân, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân.

Các cháu thiếu nhi và chiến sĩ Vùng 3 Hải quân tại chương trình “Vầng trăng của biển" (Ảnh: Thành Đông).