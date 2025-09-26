Người mẹ 2 con trở về từ cõi chết: “Đến giờ em vẫn ngỡ như trong mơ” (Video: Hương Hồng).

Cận kề cái chết, người mẹ nghèo chưa khi nào nguôi hy vọng được trở về với các con

Chị Quách Thị Thực (SN 1986, ở tỉnh Thanh Hóa) phát hiện mắc bệnh u cơ trơn bạch mạch từ năm 2014. Căn bệnh hiếm gặp này khiến lá phổi của chị dần bị phá hủy. Trong vòng 10 năm, vợ chồng chị “rong ruổi” khắp các bệnh viện, bán hết ruộng nương, vay nợ chồng chất chỉ mong giữ được mạng sống.

Thế nhưng, căn bệnh quái ác không mấy thuyên giảm mà ngày một nặng hơn. Đầu năm nay, chị Thực rơi vào suy hô hấp trầm trọng, thường xuyên phải thở máy, sức khỏe dần suy kiệt...

Khoảnh khắc ê-kíp phẫu thuật nỗ lực từng giây, từng phút trong phòng mổ, mang đến “hơi thở mới” cho người mẹ nghèo (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Lâm vào cảnh “cùng đường”, gia đình phải vay nóng 50 triệu đồng để đưa chị Thực ra Hà Nội, níu giữ sự sống mong manh. Các bác sĩ cho biết, lá phổi của chị đã bị tàn phá đến 80%. Nếu không được ghép tạng, sự sống của người phụ nữ 39 tuổi chỉ còn đếm từng ngày.

Hy vọng cạn dần bởi nguồn hiến tạng khan hiếm, người mẹ 2 con gần như đã chuẩn bị tâm thế đầu hàng số phận. Đúng lúc ấy, gia đình chị nhận được tin có nguồn phổi hiến tặng từ một người chết não.

Ngày 18/4, kỳ tích xảy ra khi ca phẫu thuật ghép phổi khẩn cấp tại Bệnh viện Phổi Trung ương đã thành công. Đây là một ca ghép phổi vô cùng khó, đòi hỏi sự tập trung và kỹ thuật chuyên môn cao của đội ngũ bác sĩ.

Chị Thực hồi phục từng ngày trong phòng bệnh, kiên trì tập phục hồi chức năng để sớm trở về với gia đình (Ảnh: BVCC).

TS.BSCC Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, người trực tiếp chỉ đạo ca phẫu thuật, chia sẻ:

“Ca ghép phổi của bệnh nhân Quách Thị Thực là một nỗ lực đặc biệt. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy hô hấp rất nặng, phổi gần như không còn khả năng đảm bảo sự sống. Chúng tôi không chần chừ dù chỉ 1 giây vì sự sống của bệnh nhân là điều quý giá nhất. Tuy nhiên, chặng đường điều trị sau ghép phổi vẫn còn rất dài và gian nan...”.

Nụ cười và ánh mắt chứa đựng niềm vui sống và sự biết ơn của chị Thực, như lời tri ân gửi tới bạn đọc và các nhà hảo tâm (Ảnh: Hương Hồng).

Cũng theo bác sĩ Đinh Văn Lượng, sau phẫu thuật, bệnh nhân cần tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ điều trị gồm phục hồi chức năng, sử dụng thuốc chống thải ghép, chế độ dinh dưỡng đặc biệt, theo dõi và tái khám định kỳ.

Chi phí trong năm đầu tiên ước tính lên đến hàng trăm triệu đồng, vượt xa khả năng của một hộ nghèo như gia đình chị Thực.

Ngay sau khi câu chuyện về hành trình tái sinh của chị Thực được lan tỏa thông qua bài viết “Mẹ nghèo khát khao được sống để trở về bên 2 con thơ”, đăng trên báo Dân trí ngày 11/7, đã có hàng ngàn bạn đọc, nhà hảo tâm trong và ngoài nước chia sẻ cả về vật chất lẫn tinh thần với người phụ nữ bất hạnh.

Ngày 24/9, phóng viên báo Dân trí cùng lãnh đạo Bệnh viện Phổi Trung ương, trao biển biểu trưng số tiền 260.681.472 đồng do bạn đọc Dân trí giúp đỡ chị Quách Thị Thực (Ảnh: CTV).

Chỉ trong thời gian ngắn, tổng số tiền ủng hộ chị Thực qua tài khoản của báo Dân trí và thông qua phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Phổi Trung ương đã lên tới gần 330 triệu đồng.

Tại chương trình gặp mặt kỷ niệm 5 năm ca ghép phổi đầu tiên thành công ở Việt Nam, báo Dân trí đã thay mặt bạn đọc trao biển biểu trưng số tiền 260.681.472 đồng tới gia đình chị Thực.

Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ chị Thực qua tài khoản báo Dân trí. Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển đến tài khoản chị Thực trước đó để chị trả chi phí thuốc chống thải ghép, dinh dưỡng...

TS.BSCC Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương chia sẻ: “Ca ghép phổi của bệnh nhân Quách Thị Thực là một nỗ lực đặc biệt" (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Những tấm lòng nhân ái đã trao sự sống cho người mẹ nghèo

TS.BSCC Đinh Văn Lượng xúc động bày tỏ: “Những nghĩa cử cao đẹp mà bạn đọc báo Dân trí dành cho bệnh nhân không chỉ cứu sống một con người, mà còn tiếp thêm cho chúng tôi, những người thầy thuốc, nguồn động lực lớn lao để kiên định trên hành trình chống lại bệnh tật.

Tôi tin rằng, với sự đồng hành của báo Dân trí và tấm lòng nhân ái của bạn đọc, sẽ còn nhiều bệnh nhân nữa được níu giữ sự sống, trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình”.

Vợ chồng chị Quách Thị Thực cùng nắm tay đi dạo trong khuôn viên Bệnh viện phổi Trung ương, khoảnh khắc bình dị mà hạnh phúc vô bờ (Ảnh: Hương Hồng).

Xuất viện trở về nhà, chị Thực đã có thể làm những việc nhẹ nhàng như nhặt rau, quét sân... Nhìn ánh mắt rạng ngời niềm vui sống của người mẹ 2 con trở về từ cửa tử, ai cũng xúc động.

Người mẹ nghèo đã có thể tự tay chuẩn bị bữa cơm gia đình, niềm hạnh phúc giản dị sau những ngày tháng nằm viện (Ảnh: CTV).

“Em chưa bao giờ dám nghĩ mình còn có ngày được trở về bên chồng con. Em vẫn ngỡ đây là giấc mơ, chứ không phải hiện thực. Em mang ơn người hiến phổi nhiều lắm! Ơn nghĩa tái sinh của các y bác sĩ, của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, kiếp này em không biết lấy gì đền đáp.

Em sẽ cố gắng sống tốt, nuôi dạy các con khôn lớn để không phụ tấm lòng của mọi người”, chị Thực bật khóc trong niềm hạnh phúc vô bờ.