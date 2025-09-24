Người bố trẻ dân tộc Mông bỏng 64% cơ thể chắp tay khẩn cầu: “Xin cứu em!”

Người bố dân tộc Mông bỏng 64% cơ thể, chắp tay khẩn cầu: “Xin cứu em!” (Video: Hương Hồng).

Bất cẩn khi đổ xăng xe máy, người bố 2 con bị ngọn lửa trùm kín người

Đêm 2/9, trong những tiếng còi hú liên hồi, chiếc xe cứu thương chở Lý A Xô (SN 1997, trú bản Pá Hốc, xã Phiêng Cằm, tỉnh Sơn La) chạy một mạch hơn 300km đến thẳng khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia.

Xe vừa dừng, các y, bác sĩ khẩn trương đưa người đàn ông 28 tuổi, dân tộc Mông, đang thoi thóp do bỏng lửa xăng vào phòng Hồi sức.

Bất cẩn khi đổ xăng, Lý A Xô bị bỏng 64% cơ thể (Ảnh: Hương Hồng).

Nhờ những nỗ lực không mệt mỏi của các y bác sĩ và sự hỗ trợ của các loại thiết bị y tế hiện đại, tính mạng người bố 2 con đã tạm được giữ lại. Thế nhưng, ngọn lửa xăng oan nghiệt đã khiến Lý A Xô bị bỏng đến 64% cơ thể, nhiều chỗ bỏng sâu, tổn thương nghiêm trọng, tính mạng vẫn hết sức mong manh.

Sau nhiều ngày hôn mê, Lý A Xô đã tỉnh lại. Trải qua những giây phút "chết đi sống lại", A Xô càng cảm nhận rõ hơn nỗi đau đớn đang dày vò cơ thể.

Khắp người A Xô quấn đầy băng gạc, nhiều vùng đã hoại tử, dịch chảy ra nhuộm vàng những lớp băng trắng. Gắng sức rướn người về phía trước thở dốc như hớp lấy từng chút oxy, A Xô run rẩy chắp tay trước ngực, ánh mắt hướng về phía chúng tôi, thều thào: "Xin cứu em! Em còn bố mẹ già, 2 con nhỏ…".

Ánh mắt A Xô chứa đựng khát khao sống mãnh liệt (Ảnh Hương Hồng).

Khoảnh khắc bất chợt bắt gặp ánh mắt vô cùng ám ảnh của người đàn ông tội nghiệp, tôi chỉ biết chôn chân đứng lặng, nước mắt lăn dài. Ánh mắt ấy chứa đựng khát khao sống mãnh liệt của một người nặng gánh gia đình đang ở giữa lằn ranh sinh tử.

Trong tâm trạng vô cùng lo lắng, anh Lý A Dế (SN 1993, anh trai ruột Lý A Xô) bùi ngùi kể lại tai họa bỗng ập xuống em trai mình.

Khoảng 18h ngày 2/9, vừa đi làm nương về, A Xô lấy xe máy để đi mua thức ăn cho vợ đang ở cữ. Trong lúc đổ xăng từ can nhựa vào bình xăng xe máy, không may tàn thuốc lá bén vào, ngọn lửa bùng lên dữ dội, nhanh chóng trùm kín người A Xô.

Nghe tiếng kêu cứu, mọi người chạy đến thì A Xô đã nằm gục giữa sân, quần áo cháy sém, khắp người bốc khói khét lẹt…

Sau khi sơ cứu ở bệnh viện địa phương, A Xô được đưa khẩn cấp tới Bệnh viện Bỏng Quốc gia vào rạng sáng ngày 3/9.

Nơi quê nhà, người vợ trẻ và 2 con ngày đêm mong ngóng A Xô trở về (Ảnh: CTV).

Anh Lý A Dế cho biết, cũng như nhiều gia đình ở bản nghèo nơi vùng cao Tây Bắc, cuộc sống của vợ chồng A Xô chỉ trông chờ vào mấy sào nương và số tiền công ít ỏi đi làm thuê, làm mướn. Vợ A Xô mới sinh đứa con thứ 2.

Vợ chồng A Xô và 2 con nhỏ đang ở cùng bố mẹ già trong căn nhà xập xệ. Ngoài A Dế, cả gia đình không ai biết tiếng phổ thông nên từ khi A Xô nhập viện, chỉ mình anh xuống viện chăm sóc em trai.

“Khi còn khỏe, A Xô đi phụ hồ, vác gỗ, làm nương… nhưng cũng chỉ đủ đong gạo cho 5 miệng ăn, chứ chưa bao giờ dư được đồng nào. Từ lúc A Xô nhập viện đến nay, gia đình đã vay hơn 30 triệu đồng, giờ không biết vay ở đâu nữa. Em nó vẫn nặng lắm!”, anh Lý A Dế nghẹn lời, ôm mặt bật khóc.

Bệnh nhân tiên lượng nặng, mong những tấm lòng nhân ái dang tay giúp đỡ

Là người luôn túc trực, theo dõi sát sao tình hình bệnh nhân, bác sĩ Hoàng Văn Vụ, khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia, không giấu được sự ái ngại:

“Bệnh nhân Lý A Xô nhập viện trong tình trạng hết sức nguy kịch, sốc bỏng mức độ nặng và diện tích bỏng lên tới 64% cơ thể, trong đó có 40% là bỏng sâu độ 4, độ 5. Các vết bỏng trải rộng từ mặt, cổ, thân mình đến tứ chi và cả 2 bên mông, khiến cơ thể bệnh nhân tổn thương nghiêm trọng”.

Gia đình đã phải vay 30 triệu đồng để giành giật mạng sống cho A Xô, giờ không biết xoay xở ở đâu để tiếp tục điều trị (Ảnh: Hương Hồng).

Bác sĩ Hoàng Văn Vụ cho biết thêm, bệnh nhân đang được điều trị tích cực, hàng ngày thay băng, chăm sóc vết thương, sử dụng kháng sinh phổ rộng, liều cao để kiểm soát nguy cơ nhiễm khuẩn.

Thời gian tới, nếu tình trạng ổn định hơn, bệnh nhân sẽ phải trải qua nhiều lần phẫu thuật để cắt bỏ hoại tử và ghép da tự thân. Tuy nhiên, diện tích vùng da lành có thể lấy để ghép rất hạn chế, khiến quá trình điều trị đối mặt với vô vàn khó khăn.

Tiên lượng của bệnh nhân rất nặng, bởi bỏng sâu diện rộng khiến nguy cơ nhiễm khuẩn, thậm chí nhiễm khuẩn huyết luôn rình rập.

Để giành giật sự sống cho Lý A Xô, chi phí điều trị sẽ vô cùng lớn, có thể lên tới hàng trăm triệu đồng. Đây là số tiền vượt quá khả năng của một gia đình thuần nông nơi vùng cao.

Người bố trẻ 2 con chắp tay khẩn cầu: "Xin cứu em!" (Ảnh: Hương Hồng).

“Chúng tôi được biết, hoàn cảnh A Xô vô cùng éo le, là trụ cột của gia đình 5 nhân khẩu. A Xô mới 28 tuổi, nếu được tiếp tục điều trị tích cực thì hoàn toàn có cơ hội trở về với gia đình.

Vì vậy, chúng tôi rất mong nhận được sự chung tay của bạn đọc Dân trí, để bệnh nhân có thêm hy vọng vượt qua giai đoạn hiểm nghèo này!”, bác sĩ Hoàng Văn Vụ bày tỏ.