Niềm mong mỏi của cô và trò ở 2 điểm trường "nhiều không"

Chung tay chắp cánh cho ước mơ theo "con chữ" nơi rẻo cao (Video: Thùy Hương).

Gian nan hành trình gieo chữ nơi “mỏm đá cuối trời”

Từ trung tâm xã Sín Thầu (Điện Biên), chúng tôi men theo con đường đất ngoằn ngoèo hơn 40km để đến điểm trường Tả Ló San, nơi được ví như “mỏm đá cuối trời” ở cực Tây Tổ quốc.

Đường đi quanh co, một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm như thử thách cả người cầm lái lẫn khách ngồi sau. Cơn mưa hôm trước khiến mặt đường trơn trượt, nhão nhoét bùn đất, có đoạn chúng tôi phải xuống dắt bộ.

Đường lên điểm trường quanh co, trơn trượt, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm (Ảnh: Tùng Dương).

Thế nhưng, giữa nơi tưởng chừng chỉ có gió núi và sương mù ấy, tiếng ê a đánh vần của những đứa trẻ người Hà Nhì vẫn vang lên mỗi sáng.

Điểm trường Tả Ló San thuộc Trường Mầm non Sen Thượng (xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên) có 30 học sinh mầm non và tiểu học. Học sinh sống rải rác trong bản, có em phải đi bộ mấy cây số đường núi để đến lớp. Áo mỏng, dép mòn, nhưng những đôi chân bé nhỏ vẫn ngày ngày vượt qua sương sớm và dốc cao, kiên trì đến lớp tìm con chữ.

Điểm trường này được xây dựng từ năm 2016, nay đã xuống cấp. Mái tôn hoen gỉ, thủng dột, nhiều mảng tường rêu mốc do nước mưa thấm lâu ngày...

“Mùa đông lạnh giá, nhiều con không có áo ấm, đi chân trần tới lớp. Nhìn các con tím tái vì lạnh, các cô giáo không cầm được nước mắt”, cô giáo Toán Quang Nu chia sẻ.

Điểm trường Tả Ló San lọt thỏm giữa mây mù cực Tây Tổ quốc (Ảnh: Tùng Dương).

Không chỉ học trò, các cô giáo đang gieo chữ tại điểm trường Tả Ló San cũng gặp vô vàn khó khăn và thiếu thốn. Phòng công vụ vừa là nơi các cô soạn giáo án và nghỉ ngơi sau giờ lên lớp, vừa phải tận dụng tạm một góc để nấu ăn trưa cho học sinh.

Thế nhưng, dù điều kiện khắc nghiệt đến đâu, các cô giáo trẻ vẫn kiên trì bám bản, bám lớp bằng tình yêu nghề và thương trò vô bờ bến.

“Khó khăn rồi cũng quen, cô trò chúng em chỉ mong có lớp học kiên cố hơn, có gian bếp để nấu cho các con được những bữa trưa ấm bụng”, cô Nu trải lòng.

Lớp học thấm dột, mưa to là phải ngừng học

Cách trung tâm xã Sín Thầu chỉ khoảng 10km, điều kiện học tập ở điểm trường Tả Khoa Pá thuộc Trường Mầm non Sen Thượng cũng rất khó khăn. Điểm trường chỉ có 1 lớp học mầm non ghép 3 độ tuổi (3, 4, 5 tuổi), không có phòng công vụ cho giáo viên. Ngày dạy học, tối các cô giáo phải ngủ luôn ở trong phòng học đầy mùi ẩm mốc.

Được xây dựng từ năm 2012, đến nay lớp học đã xuống cấp, mái tôn thủng lỗ chỗ, cửa vỡ, trời mưa nước chảy thành dòng xuống nền trơn trượt.

“Mỗi khi trời mưa, chúng tôi phải dùng xô, chậu để hứng nước, vì lớp dột nhiều chỗ. Có lúc mưa to quá, cô trò đành ngừng học”, cô Trịnh Thị Hoa, giáo viên gắn bó nhiều năm ở điểm trường cho hay.

Được xây dựng từ năm 2012, điểm trường Tả Khoa Pá đã xuống cấp, cửa sổ vỡ kính, mái tôn thủng gây thấm dột tứ phía (Ảnh: Tùng Dương).

Nguồn nước sinh hoạt cũng rất khó khăn. Cô trò tại điểm trường phải sử dụng nước từ khe núi. Mùa mưa nước đục, mùa khô nước cạn, phải chắt chiu từng giọt.

Trong sân trường, một bếp nấu được dựng tạm bợ bằng gỗ tạp và những thanh tre nứa để các cô chuẩn bị bữa trưa cho học trò.

Khu bếp nấu tạm bợ được dựng nơi góc sân điểm trường Tả Khoa Pá (Ảnh: Tùng Dương).

Điểm trường chưa có điện lưới quốc gia, phải dùng điện từ máy phát nhỏ để ở suối nên chỉ thắp sáng được trong vài giờ nhất định.

“Chưa có điện lưới ở các điểm bản nên việc áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy còn hạn chế. Sóng điện thoại thì lúc có lúc không, cứ trời mưa là mất sóng”, cô Hoa cho hay.

Mỗi người góp 1 viên gạch, thắp lên hy vọng cho trẻ em vùng biên

Theo cô Nguyễn Thị Thu Hường, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sen Thượng, 2 điểm trường Tả Ló San và Tả Khoa Pá đều chưa có điện lưới và nước sạch, sóng điện thoại chập chờn nên điều kiện sinh hoạt, học tập rất khó khăn. Cả 2 điểm trường đều thiếu thốn và xuống cấp, cần được nhanh chóng sửa chữa.

Nếu được hỗ trợ kinh phí, nhà trường sẽ cải tạo và bổ sung các hạng mục thiết yếu cho 2 điểm trường như thay mái tôn, sửa tường và cửa lớp học, xây bếp ăn bán trú, phòng công vụ cho giáo viên, lát sân và làm đường chống trơn trượt...

Cô và trò tại điểm trường Tả Khoa Pá (Ảnh: Tùng Dương).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Mùa A Vảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên cho biết, trong giai đoạn 2025-2030, tỉnh Điện Biên đang nỗ lực xóa hoàn toàn phòng học tạm, phòng học mượn. Tuy nhiên, tại các xã biên giới, vùng sâu vùng xa vẫn còn nhiều điểm trường rất khó khăn.

"Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của báo Dân trí và các nhà hảo tâm trong việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa các điểm trường khó khăn, trước mắt là 2 điểm trường Tả Ló San và Tả Khoa Pá.

Sự đồng hành, ủng hộ của bạn đọc và các nhà hảo tâm sẽ góp phần thiết thực cùng tỉnh sớm hoàn thành mục tiêu 100% phòng học kiên cố theo đúng kế hoạch”, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên bày tỏ.

Ông Mùa A Vảng - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên rất mong bạn đọc Dân trí ủng hộ để sửa chữa 2 điểm trường khó khăn nơi biên giới (Ảnh: Tùng Dương).

Ông Đỗ Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND xã Sín Thầu chia sẻ: “Chúng tôi rất mong bạn đọc và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ để 2 điểm trường được sửa chữa kiên cố hơn. Chỉ cần mỗi người góp một viên gạch, một tấm tôn là các em nhỏ vùng biên sẽ có thêm hy vọng tới trường trong an toàn và ấm áp”.

Dù điểm trường không điện, không nước sạch, thi thoảng không sóng điện thoại và nhiều em học sinh không áo ấm nhưng Tả Ló San và Tả Khoa Pá chính là nơi chắt chiu, thắp lên hy vọng và nuôi dưỡng tương lai cho những đứa trẻ nơi biên giới. Khi có lớp học kiên cố, an toàn, các em sẽ yên tâm học tập, các cô giáo cũng yên tâm bám bản gieo con chữ.

Ảnh: Tùng Dương

Video: Nguyễn Thùy Hương