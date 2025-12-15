EVNPMB2 và Liên danh TNV & SKM ký thực hiện gói thầu Nhà máy Nhiệt Điện Quảng Trạch 1

Gói thầu số 21 (MS03-QT1) có tổng giá trị trúng thầu là 68 triệu USD (tương đương hơn 1.800 tỷ đồng).

Đây là gói thầu được thực hiện thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế (không qua mạng) với phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Hợp đồng được áp dụng theo loại đơn giá điều chỉnh với thời gian thực hiện là 16 tháng.

Theo thỏa thuận ký kết, Liên danh TNV-SKM sẽ đảm nhận việc cung cấp nguồn than nhập khẩu phục vụ giai đoạn chạy thử nghiệm thu của nhà máy. Mỗi thành viên trong liên danh đảm nhận 50% khối lượng công việc, trong đó nhà thầu TNV giữ vai trò đứng đầu liên danh.

Quang cảnh buổi lễ ký kết hợp đồng gói thầu số 21 giữa Ban Quản lý dự án điện 2 và Liên danh Công ty Cổ phần Sản xuất, kinh doanh khoáng sản, dịch vụ cảng TNV- Hải Dương - SKM (Ảnh: EVN).

Trước đó, Gói thầu số 21 được phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 21/10 đến 26/11. Tại thời điểm đóng thầu, có 3 nhà thầu tham dự gồm Liên danh HR & PARTNER, Công ty cổ phần Tập đoàn Long Thuận và Liên danh TNV-SKM.

Qua quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, Liên danh TNV-SKM đã được xác định là đơn vị đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Thành Tài - Giám đốc Ban Quản lý dự án điện 2 (EVNPMB2) - nhấn mạnh tầm quan trọng của gói thầu đối với tiến độ chung của dự án, đồng thời yêu cầu nhà thầu tập trung nguồn lực để đảm bảo nguồn cung nhiên liệu đúng tiến độ và chất lượng.

Về phía nhà thầu, đại diện Liên danh TNV & SKM đã cam kết bảo đảm chất lượng than đáp ứng đầy đủ các thông số kỹ thuật theo hợp đồng; thực hiện đúng tiến độ cung ứng liên tục, ổn định, phù hợp với kế hoạch vận hành của nhà máy, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn, môi trường và pháp luật hiện hành.

Ông Đỗ Thành Tài, Giám đốc Ban quản lý dự án điện 2 ở giữa cùng bà Bùi Nữ Thục Vy và ông Hoàng Nam Hải đại diện liên danh TNV-SKM ký kết hợp đồng (Ảnh: EVN).

Ngay sau khi hợp đồng được ký kết, Liên danh TNV & SKM sẽ khẩn trương triển khai các công việc chuẩn bị nguồn hàng, vận chuyển và bàn giao than theo đúng tiến độ đã cam kết, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án điện 2 làm đại diện chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 42.000 tỷ đồng, sử dụng vốn EVN và vốn vay thương mại trong nước.

Nhà máy được xây dựng trên diện tích khoảng 48,6ha tại thôn Vịnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình với quy mô 2 tổ máy, tổng công suất lắp đặt 1.200MW.

Hai bên bắt tay nhau sau khi ký xong hợp đồng (Ảnh: EVN).

Theo cập nhật mới nhất từ EVN, tiến độ tổng thể của nhà máy hiện đạt trên 97,2% với nhiều mốc kỹ thuật then chốt đã hoàn thành.

Hệ thống bốc dỡ than (CSU) và băng tải BC01 - BC02 đã chạy thử đơn động và sẵn sàng cho chạy liên động. Các lực lượng thi công đang nỗ lực tập trung chuẩn bị cho mục tiêu hòa lưới Tổ máy 1 dự kiến vào tháng 1/2026.

Khi đi vào vận hành chính thức, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I sẽ cung cấp cho hệ thống điện quốc gia khoảng 8,4 tỷ kWh mỗi năm, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia cũng như nâng cao độ an toàn và ổn định cho hệ thống điện.