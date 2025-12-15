Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ Hoàng Thị Thúy Lan nghẹn ngào xin giảm án

Sáng 15/12, Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương.

Tại phiên tòa, bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), vắng mặt do bị đột quỵ, đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc và có đơn xin xét xử vắng mặt được HĐXX chấp thuận.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Phùng Quang Hùng cho biết, thân chủ của mình bị đột quỵ, đang phải điều trị tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc nên không thể tham dự phiên tòa, luật sư đề nghị HĐXX cho thân chủ của mình được xét xử vắng mặt.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Nguyễn Hải).

Đại diện Viện kiểm sát cho biết, vì lý do sức khoẻ nên bị cáo không thể tham dự phiên tòa, bị cáo đã có đầy đủ lời khai trong hồ sơ vụ án nên sẽ không ảnh hưởng tới việc xét xử,…

Do đó, đại diện Viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục làm việc.

Trước đề nghị trên, Thẩm phán Võ Hồng Sơn, chủ tọa phiên tòa cho biết, HĐXX đã nhận được đơn xin xét xử vắng mặt của bị cáo Phùng Quang Hùng do bị cáo bị này bị đột quỵ, không đủ sức khoẻ tham gia phiên tòa nên việc vắng mặt của bị cáo sẽ không ảnh hưởng tới phiên tòa.

Do đó, HĐXX sẽ tiếp tục làm việc.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan tại phiên xét xử phúc thẩm (Ảnh: Nguyễn Hải).

Là người đầu tiên trả lời thẩm vấn, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ trình bày, trong quá trình công tác bản thân luôn tâm huyết, cố gắng trong công việc.

Bị cáo đã cố gắng đưa Vĩnh Phúc cũ từ một tỉnh khó khăn trở thành một trong những địa phương phát triển dẫn đầu đất nước, đặc biệt về vấn đề kinh tế.

Tốc độ tăng trưởng của tỉnh Vĩnh Phúc cũ thời kỳ đó tăng cao và đến năm 2023 tốc độ tăng trưởng cao nhất nước và nguồn thu ngân sách trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước.

"Bị cáo đã rất nỗ lực, cố gắng trong công tác. Hoàn cảnh gia đình bị cáo rất khó khăn. Bị cáo sống với mẹ già, bố đã mất còn chồng đang bệnh hiểm nghèo, con mắt kém. Sức khỏe của bị cáo cũng rất yếu, mắc bệnh tim", bà Hoàng Thị Thúy Lan nghẹn ngào trình bày và tha thiết kính mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Về việc khắc phục hậu quả vụ án, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ trình bày, ngay tại cơ quan điều tra đã cùng với gia đình nộp lại tất cả số tiền mà bị cáo đã nhận.

Bị cáo Lê Văn Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ (Ảnh: Nguyễn Hải).

Bị cáo cũng xin được đề xuất dành hai thửa đất đã mua để khắc phục chung hậu quả vụ án.

Tại tòa, bà Lan khai, trong quá trình làm việc thấy có doanh nghiệp đầu tư vào dự án của địa phương để giải quyết công ăn việc làm cho người dân nên bà ủng hộ nhưng không ký vào giấy tờ nào, không có hứa hẹn gì với doanh nghiệp.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan bị tuyên phạt 14 năm tù về tội Nhận hối lộ. Bà Lan bị cáo buộc nhận 25 tỷ đồng và 1 triệu USD từ Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn.

Bị cáo Lê Văn Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ bày tỏ ăn năn, hối lỗi và nói nhận thức rõ được các sai phạm của bản thân và muốn đóng góp thêm ngoài phần khắc phục để thể hiện sự ăn năn, mong HĐXX xem xét để bị cáo có thể sớm trở về với xã hội, gia đình.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Lê Duy Thành lĩnh án 12 năm tù về tội Nhận hối lộ.