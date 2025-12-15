Giây phút sinh tử dưới làn đạn trong thảm kịch xả súng ở Australia

Nhiều người tháo chạy khỏi bãi biển Bondi khi vụ nổ súng xảy ra hôm 14/12 (Ảnh: AFP).

Khi vụ xả súng hàng loạt xảy ra trên bãi biển Bondi của Australia vào ngày 14/12, một số người dũng cảm đã bất chấp nguy hiểm, lao về phía bãi biển. Họ băng qua đám đông đang tháo chạy, cứu những đứa trẻ, sơ cứu người bị thương và đối đầu với nghi phạm xả súng.

Một cặp cha con đã nổ súng khi đám đông đổ xô đến bãi biển lướt sóng nổi tiếng của Australia để tham dự lễ hội Do Thái được tổ chức thường niên vào buổi tối, khiến 15 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Những câu chuyện về lòng dũng cảm và nỗi kinh hoàng đã được hé lộ sau vụ xả súng đẫm máu nhất ở Australia trong gần 30 năm qua.

Một nhóm nhân viên cứu hộ, dù đang ngoài giờ làm việc, vẫn chạy băng qua bãi cát để kéo trẻ em đến nơi an toàn.

“Họ đã chạy ra dưới làn đạn để cố gắng đưa trẻ em ra khỏi sân chơi trong khi những kẻ xả súng đang bắn. Họ đã đưa được trẻ em vào bên trong”, ông Steven Pearce, thành viên của Tổ chức Cứu hộ Lướt sóng New South Wales, cho biết.

“Những người cứu hộ khác đã chạy ra và bắt đầu hô hấp nhân tạo cho các nạn nhân bị trúng đạn, và cố gắng kéo càng nhiều người vào bên trong càng tốt”, ông Pearce kể lại.

Các nghi phạm nổ súng trong vụ tấn công ở bãi biển Bondi (Ảnh: AFP).

Các nạn nhân bị thương chảy máu được khiêng trên những tấm ván lướt sóng. Ông Pearce cho biết, một phụ nữ mang thai đã chuyển dạ sau khi trú ẩn tại trụ sở câu lạc bộ lướt sóng và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

“Chúng tôi đã dùng hết mọi loại băng cứu thương ở các câu lạc bộ lướt sóng. Các đội cứu hộ đã dùng hết mọi thứ”, ông Pearce nói thêm.

Ahmed Al Ahmed, một người bán trái cây 43 tuổi, được ca ngợi là người hùng khi dũng cảm lao vào khống chế nghi phạm và tước vũ khí của hắn. Ahmed đã vật lộn với kẻ xả súng trước khi quật ngã hắn xuống đất và giằng lấy khẩu súng.

“Thực sự đó là một người rất dũng cảm, người đã xông vào tấn công trực diện một trong những kẻ xả súng và cứu được rất nhiều sinh mạng”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói về Ahmed.

Ông Chris Minns, thủ hiến bang New South Wales, nói rằng nhờ lòng dũng cảm của Ahmed mà “rất nhiều người còn sống đến đêm nay".

Các nhà thờ, quán bar và nhà hàng đã mở cửa để che chắn cho đám đông hoảng loạn đang chạy trốn khỏi bãi biển.

Alban Baton, 23 tuổi, người Pháp, đã trốn cùng những khách hàng khác trong một căn phòng của cửa hàng tạp hóa ở bãi biển Bondi suốt nhiều giờ.

“Mọi chuyện diễn ra rất nhanh... Một cô gái nói: “Có một người đàn ông cầm súng”. Từ khoảnh khắc đó, mọi người đều bỏ chạy, giống như bản năng sinh tồn, vì vậy tất cả chúng tôi đều chạy vào phòng. Từng phút trôi qua, chúng tôi bắt đầu nhận ra chuyện gì đang xảy ra”, Baton kể lại.

Mọi người đau buồn về hậu quả vụ xả súng (Ảnh: Reuters).

Bà Kellie Sloane, lãnh đạo phe đối lập tiểu bang, đã có mặt tại bãi biển khi vụ xả súng xảy ra. Bà đã chứng kiến ​​nhiều người liều mình giúp đỡ những người khác vào thời khắc kinh hoàng đó.

“Tôi đã lao đến và cố gắng hết sức như bao người dân địa phương khác. Đó là một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng, thi thể nằm khắp nơi, mọi người đang cố gắng hồi sức cho những người bị nạn”, bà Sloane nói.

“Khi tôi đến, tôi nghe thấy vài tiếng súng, nhưng mọi người đều đang chăm sóc những người bị thương, chúng tôi nắm tay những người đang hấp hối, chúng tôi chăm sóc những người bị sốc”, bà kể lại.

Các vụ xả súng hàng loạt rất hiếm ở Australia kể từ khi một tay súng đơn độc sát hại 35 người tại thị trấn du lịch Port Arthur năm 1996.

Cảnh hoảng loạn trên bãi biển trong vụ nổ súng ở Australia (Nguồn: AP)

Đối với nhiều người Australia, vụ xả súng ở bãi biển Bondi giống như một thảm kịch mà họ chưa từng tưởng tượng ra.

Yuval Bar Nahum, 23 tuổi, người Israel, hiện sống ở Bondi, có người thân từng trốn thoát khỏi nạn diệt chủng. “Tôi không bao giờ tưởng tượng được điều đó lại xảy ra ở đây… Tôi cảm thấy rất an toàn khi ở đây”, Nahum nói.

Trent Tur, 18 tuổi, đang ở dưới biển khi vụ nổ súng bắt đầu.

“Thật không may, tôi đã nhìn thấy một vài thi thể, đó là cảm giác tồi tệ nhất, không từ ngữ nào có thể diễn tả được”, Tur nói.

“Thành thật mà nói, điều này thật khủng khiếp. Nhưng là một cộng đồng, chúng ta có thể vượt qua chuyện này, sẽ rất khó khăn nhưng tinh thần người Australia ở Bondi rất cao, và chúng ta có thể tiếp tục tiến lên phía trước”, Tur nói thêm.

Thị trưởng Waverley, ông William Nemesh, một người Do Thái, cho biết nhiều người đang bị sốc và đau buồn sau vụ tấn công.

“Đây là một thảm kịch không thể diễn tả được, một cuộc tấn công khủng bố có chủ đích, một cuộc tấn công hèn hạ nhắm vào những người vô tội đang tận hưởng lễ Hanukkah. Thật sự rất đau lòng”, ông Nemesh chia sẻ.

Ông Nemesh cho biết nhiều người trong cộng đồng Do Thái ở Sydney cảm thấy không an toàn, đặc biệt sau các cuộc tấn công hồi tháng 10/2023 của Hamas vào Israel, dẫn đến cuộc chiến Gaza.

“Nhưng không ai nghĩ rằng chuyện đó có thể xảy ra ở bãi biển Bondi. Không phải ngẫu nhiên mà điều này xảy ra vào đêm đầu tiên của lễ Hanukkah, một lễ hội vui vẻ nói về việc mang ánh sáng đến thế giới và ánh sáng chiến thắng bóng tối”, ông Nemesh nhấn mạnh.