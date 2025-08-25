Khởi công 5 ngôi nhà Nhân ái tặng 5 hộ nghèo tỉnh Phú Thọ

Báo Dân trí khởi công 5 ngôi nhà Nhân ái tại tỉnh Phú Thọ (Video: Hương Hồng).

Xây dựng nhà Nhân ái - Xây những ước mơ thoát nghèo

Hoà chung không khí vui tươi của đất nước trong những ngày tháng Tám lịch sử nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, báo Dân trí phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức Lễ Khởi công xây dựng 5 ngôi nhà Nhân ái tặng 5 hộ dân nghèo tại xã Quyết Thắng và xã Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

Tham dự buổi lễ có nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí; ông Triệu Việt Anh, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Phú Thọ; ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; bà Bùi Thanh Huyền, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ xã Quyết Thắng; ông Bùi Thế Hoà, Phó Chủ tịch UBND xã Quyết Thắng; ông Quách Thanh Tuấn, Chủ tịch UBMTTQVN xã Quyết Thắng; lãnh đạo thôn Duộng Rềnh cùng đông đảo bà con nhân dân.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí, gửi lời cảm ơn các bạn đọc và chính quyền địa phương đã chung tay hỗ trợ 5 gia đình được khởi công nhà Nhân ái (Ảnh: Gia Khoa).

5 hộ gia đình được khởi công xây dựng nhà Nhân ái lần này đều là những hoàn cảnh éo le trong xã hội. Mỗi hoàn cảnh là một câu chuyện nhiều nước mắt, được báo Dân trí phản ánh, chạm tới hàng triệu trái tim của bạn đọc, nhà hảo tâm trong nước và nước ngoài.

Đó là hoàn cảnh vợ chồng anh Bùi Văn Lim cùng hai con nhỏ, phải oằn mình trong bệnh tật, sống lay lắt qua ngày, căn nhà dột nát không đủ che mưa nắng. Hay, hoàn cảnh gia đình anh Hoàng Ngọc Thông, người cha nghèo mang khối u to như quả bưởi, khát khao có một mái nhà vững chãi để con không phải thấp thỏm mỗi khi trời mưa gió.

Ngoài ra, phải kể đến hoàn cảnh gia đình anh Bùi Văn Hiện, người em nghèo khó, bệnh tật, gồng mình nuôi anh trai tâm thần sau khi cha mẹ đột ngột qua đời.

Tương tự là hoàn cảnh không thể quên của gia đình bà Bùi Thị Thanh, người vợ nghèo kiệt quệ chăm chồng khuyết tật, con tâm thần, ngày ngày gánh gồng cơm áo trong căn nhà rách nát.

Và hoàn cảnh gia đình anh Bùi Văn Hàn, 4 người lay lắt trong nghèo đói, bệnh tật, sống trong căn lều dựng tạm, bữa đói bữa no, ước mơ một mái ấm kiên cố tưởng chừng xa vời.

Những câu chuyện ấy từng khiến nhiều người bật khóc. Từ sự sẻ chia kịp thời của bạn đọc Dân trí, những gia đình khốn khó nay sắp có được chốn an cư, một cơ hội đổi đời.

5 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Quyết Thắng và xã Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, vui mừng đón nhận tấm lòng nhân ái của bạn đọc Dân trí (Ảnh: Gia Khoa).

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí xúc động chia sẻ:

“Hôm nay, trong giây phút khởi công 5 ngôi nhà Nhân ái, chúng ta không chỉ đặt những viên gạch đầu tiên để dựng nên mái ấm cho các gia đình khó khăn, mà còn khởi đầu cho một hành trình mới, gieo niềm tin và thắp sáng hy vọng.

Bạn đọc Dân trí ở trong và nước ngoài đã không quản ngại sẻ chia từng đồng tiền, từng giọt mồ hôi của mình để gửi về dành tặng những phận đời kém may mắn. Mỗi đồng tiền, mỗi tấm lòng gửi về đã góp phần làm nên niềm vui hôm nay, biến ước mơ tưởng chừng xa vời thành hiện thực.

Chúng tôi tin rằng, khi 5 mái nhà Nhân ái hoàn thành, 5 gia đình sẽ có thêm điểm tựa vững chắc để vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Và từ những nền móng được khởi công hôm nay, tình yêu thương sẽ tiếp tục được lan tỏa, nhân lên thành sức mạnh để xây dựng một cộng đồng nhân ái, đoàn kết và tràn đầy hy vọng trong cuộc sống”.

Đại diện báo Dân trí cùng chính quyền địa phương và 5 hộ gia đình thực hiện nghi lễ khởi công xây dựng 5 ngôi nhà Nhân ái (Ảnh: Gia Khoa).

Lan tỏa tình thương, dựng xây niềm tin từ những viên gạch đầu tiên

Tại buổi lễ, ông Bùi Thế Hoà, Phó Chủ tịch UBND xã Quyết Thắng thay mặt cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới bạn đọc báo Dân trí, các nhà hảo tâm đã luôn đồng hành, sẻ chia với những hộ gia đình đặc biệt khó khăn của xã.

Ông Bùi Thế Hoà, Phó Chủ tịch UBND xã Quyết Thắng, cam kết, địa phương sẽ tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các gia đình hoàn thành xây dựng nhà Nhân ái sớm nhất (Ảnh: Gia Khoa).

Ông Hoà khẳng định: "Lễ khởi công 5 ngôi nhà Nhân ái hôm nay không chỉ mang đến niềm vui lớn lao cho 5 hộ gia đình được hỗ trợ, mà còn là sự động viên to lớn đối với toàn thể bà con nhân dân địa phương. Những mái ấm này sẽ là điểm tựa vững chắc để các gia đình an tâm lao động, ổn định cuộc sống, nuôi dưỡng hy vọng và vươn lên thoát nghèo.

Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các gia đình hoàn thành xây dựng nhà Nhân ái sớm nhất, từng bước vượt qua khó khăn, góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, khởi sắc”.

Nụ cười hạnh phúc của bà Bùi Thị Thanh (63 tuổi), một trong 5 hộ gia đình được khởi công xây dựng nhà Nhân ái từ nguồn hỗ trợ của bạn đọc Dân trí (Ảnh: Hương Hồng).

Bà Bùi Thị Thanh (63 tuổi), một trong 5 hộ gia đình được bạn đọc báo Dân trí ủng hộ xây nhà Nhân ái xúc động chia sẻ: “Cả đời tôi chưa từng dám nghĩ có ngày gia đình mình sẽ được ở trong căn nhà kiên cố.

Bao năm qua, mỗi khi mưa bão, mẹ con tôi chỉ biết ôm nhau mà cầu trời đất phù hộ. Hôm nay, nhờ báo Dân trí và những tấm lòng nhân ái của bạn đọc cùng chính quyền địa phương… ước mơ ấy đã thành sự thật.

Từ tận đáy lòng, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những tấm lòng nhân ái đã giúp đỡ gia đình tôi. Đây sẽ là nguồn động viên to lớn để chúng tôi cố gắng vươn lên, các con tôi có một mái ấm yên ổn để trưởng thành và có một tương lai tươi sáng hơn”.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn cùng lãnh đạo MTTQVN tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Phú Thọ, tới thăm hỏi, động viên gia đình anh Bùi Văn Hiện (Ảnh: Hương Hồng).