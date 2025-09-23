Người phụ nữ góa bụa mắc 2 bệnh nan y mong được cứu giúp

Người phụ nữ góa bụa đơn độc chống chọi ung thư (video: Thùy Hương).

Người phụ nữ góa bụa, nghèo khó, đơn độc chiến đấu 2 bệnh nan y cùng lúc

Trong căn nhà cấp 4 ở bản Huổi Cắm (xã Búng Lao, tỉnh Điện Biên), người phụ nữ dân tộc Khơ Mú gầy gò ngồi khóc nức nở trên chiếc giường gỗ cũ. Mái tóc chị thưa thớt, da sạm đen, cơ thể tiều tụy sau những đợt truyền hóa chất điều trị ung thư vú.

Người phụ nữ ấy là chị Lò Thị Kèo (SN 1975). Ở tuổi 50, lẽ ra chị vẫn đủ sức lao động, tự lo toan cuộc sống đơn thân, nhưng nay lại từng ngày giành giật sự sống trước căn bệnh ung thư vú và u tuyến giáp.

Mắc ung thư vú, chị Lò Thị Kèo đã phải cắt một bên vú trái và trải qua nhiều đợt điều trị hóa chất để giữ mạng sống (Ảnh: Tùng Dương).

Chồng mất từ năm 2005, bỏ lại 2 con thơ dại, chị Kèo vừa làm mẹ, vừa làm cha, một mình gồng gánh gia đình. Ngày ngày, chị tần tảo trên nương rẫy, cuộc sống thiếu trước hụt sau nhưng vẫn cố gắng nuôi con khôn lớn. Giờ đây, 2 con gái đã trưởng thành, lấy chồng ở xa, song cuộc sống riêng cũng khó khăn, chẳng thể đỡ đần mẹ nhiều.

Năm 2018, chính quyền địa phương cùng các đoàn thể đã vận động xây cho chị Kèo căn nhà cấp 4 rộng 35m², thay thế căn nhà quá cũ nát. Tưởng rằng từ đây cuộc sống của chị sẽ bình yên, ngờ đâu bất hạnh lại ập đến.

Đầu 2024, chị Kèo bất ngờ phát hiện ở ngực bên trái có khối u nhỏ. Ban đầu không thấy đau, chị chủ quan chưa đi khám. Thế nhưng, khối u ngày một lớn kèm theo những cơn đau nhức. Khi đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên khám, chị chết lặng khi nghe kết luận mắc ung thư vú giai đoạn II.

Các bác sĩ khuyến cáo chị phải chuyển gấp xuống Bệnh viện K điều trị. Mang theo chiếc ba lô cũ và vài bộ quần áo, chị Kèo một mình lên xe khách xuống Hà Nội, bắt đầu chuỗi ngày chống chọi với bệnh tật.

Người phụ nữ bất hạnh xin ra viện vì không đủ tiền chữa trị

Hơn 7 tháng (từ tháng 11/2024 đến tháng 6/2025), chị Kèo sống trong căn phòng trọ ẩm thấp, vừa vào viện điều trị vừa tự chăm sóc bản thân. Những đợt truyền hóa chất khiến tóc rụng từng mảng, miệng đắng ngắt, cơ thể mệt mỏi rã rời.

Thỉnh thoảng, khi mẹ vào truyền hóa chất hoặc khi thu xếp được việc bên nhà chồng, 2 cô con gái lại vượt quãng đường xa xuống Hà Nội chăm sóc mẹ. Sự chăm sóc của các con là nguồn động viên lớn, giúp chị Kèo có thêm nghị lực vượt qua những lần điều trị đau đớn.

Trong khi sức khỏe ngày càng suy kiệt, chị Kèo lại nhận hung tin có khối u đa nhân tuyến giáp kích thước lớn.

Chị Kèo cho biết, khối u chèn ép khí quản khiến chị thường xuyên khó thở, giọng nói khàn đặc. Các bác sĩ khuyến cáo phải phẫu thuật, nhưng số tiền hàng chục triệu đồng cho ca mổ là gánh nặng quá sức đối với chị.

Ngày 13/6, chị Kèo làm thủ tục ra viện do không còn đủ kinh phí chạy chữa, từ Hà Nội trở về quê trong tình trạng đau đớn, nặng trĩu.

Khối u tuyến giáp to chèn vào dây thanh quản khiến chị Kèo bị khàn giọng, phát âm khó khăn và thường xuyên mệt mỏi (Ảnh: Tùng Dương).

Từ ngày phát hiện mắc thêm u tuyến giáp, sức khỏe chị Kèo càng suy yếu, không còn đủ sức làm nương rẫy. Bữa ăn đạm bạc chủ yếu là chút măng đắng luộc chấm muối trắng. Cơ thể gầy rộc, đôi tay run rẩy, hơi thở yếu ớt, nhưng chị vẫn cố gắng bám víu vào chút hy vọng mong manh.

Trước hoàn cảnh éo le của chị Kèo, chính quyền địa phương và bà con bản Huổi Cắm tha thiết kêu gọi cộng đồng, những tấm lòng hảo tâm gần xa cùng chung tay giúp đỡ.

Ông Kiều Xuân Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Búng Lao cho biết: “Chị Lò Thị Kèo thuộc hộ nghèo, từng được hỗ trợ xây nhà. Nhưng bệnh tật bất ngờ ập đến khiến gia cảnh vốn khó khăn lại càng bi đát. Chính quyền địa phương tha thiết mong cộng đồng chung tay giúp đỡ, để chị có cơ hội tiếp tục được điều trị”.

Căn nhà cấp 4 rộng 35m2 được chính quyền địa phương vận động xây cho chị Kèo từ năm 2018 (Ảnh: Tùng Dương).

Giờ đây, sự sống của chị Kèo mong manh trước 2 căn bệnh quái ác. Bệnh ung thư vú cần thuốc đích duy trì và khối u tuyến giáp ngày một lớn cần phẫu thuật sớm. Mỗi sáng mai thức dậy, chị chỉ ước mình còn có thể hít thở thêm 1 ngày, cầu mong phép màu để được tiếp tục sống.

Sự sẻ chia của những tấm lòng nhân ái sẽ giúp chị Kèo có cơ hội được phẫu thuật khối u tuyến giáp và tiếp tục điều trị ung thư vú bằng phác đồ phù hợp. Đó không chỉ là hỗ trợ vật chất, mà còn là liều thuốc tinh thần tiếp thêm niềm tin sống cho một phụ nữ bất hạnh.