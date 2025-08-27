Nữ sinh viên nghèo cầu cứu cho người ba thêm cơ hội sống

Những ngày này, tại khoa Tim bẩm sinh và Cấu trúc, Bệnh viện Đà Nẵng, ông Huỳnh Ngọc Khởi (51 tuổi, trú xã Phú Ninh, thành phố Đà Nẵng) nằm im lìm trên giường bệnh.

Lồng ngực ông in hằn những vết mổ dài, gương mặt hốc hác sau ca phẫu thuật tim mạch. Mỗi lần ông lên cơn đau là cả gia đình thắt ruột lo sợ. Bởi ông đang mang trong mình căn bệnh phình động mạch chủ ngực và bụng, căn bệnh nguy hiểm, có thể cướp đi sinh mạng bất kỳ lúc nào.

Hàng ngày, sau mỗi giờ học, Thảo đều đến chăm sóc ba tại Bệnh viện Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Ông Khởi vốn là phụ hồ, cuộc đời ông gắn liền với những ngày dài dãi dầu mưa nắng, đôi vai chai sạn vì gạch đá. Thế nhưng, căn bệnh khớp quái ác khiến ông sớm kiệt sức, không còn đủ sức khỏe để làm việc nặng.

Từ đó, gánh mưu sinh chất đầy lên vai người vợ là bà Nguyễn Thị Thanh Trúc (50 tuổi) làm công nhân. Thu nhập mỗi tháng của bà Trúc khoảng 7 triệu đồng. Nhưng với số tiền ít ỏi đó, bà phải xoay xở để nuôi hai con ăn học, lo bữa cơm, thuốc men hàng ngày.

Cô con gái lớn, Huỳnh Thị Thanh Thảo (22 tuổi), hiện là sinh viên Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng. Thương mẹ, sau giờ học Thảo cũng tranh thủ làm thêm, nhưng số tiền kiếm được chẳng đáng là bao. Cậu con trai út là Huỳnh Trung Nguyên (16 tuổi) sắp vào lớp 11, mọi chi phí học tập đều dồn lên vai người mẹ gầy guộc.

“Chi phí kỳ học sắp tới của em gần 15 triệu đồng, đến giữa tháng 9 là hạn phải đóng, nhưng giờ em chưa biết lấy tiền đâu ra. Khoản tiền học phí mẹ dành cho em đã phải mang đi đóng viện phí cho ba…”, Thảo chia sẻ.

Ông Khởi vừa thực hiện xong ca phẫu thuật đầu tiên với chi phí hơn 300 triệu đồng (Ảnh: Hoài Sơn).

Thảo cho hay, khi ba bất ngờ phát bệnh nặng cách đây khoảng 2 tháng, mẹ phải xin nghỉ việc liên tục để chăm sóc ba tại Bệnh viện Đà Nẵng. Thu nhập vốn ít ỏi nay coi như chẳng thấm vào đâu. Trong khi đó, chi phí viện phí, thuốc men khiến gia đình kiệt quệ.

Ca phẫu thuật đầu tiên của ba đã tiêu tốn 300 triệu đồng. Không còn cách nào khác, gia đình buộc phải vay mượn khắp nơi. Người thân gom góp mỗi người một chút.

“Ngay cả con bê vừa mới sinh, tài sản dành dụm để đóng học phí cho em, mẹ cũng đã phải bán vội được hơn 8 triệu đồng. Gom góp tất cả chỉ để đóng tiền phẫu thuật cho ba”, Thảo thổ lộ.

Giờ đây, sau ca mổ đầu tiên, ông Khởi đang được theo dõi tại khoa Tim bẩm sinh và Cấu trúc Bệnh viện Đà Nẵng. Trước mắt, ông Khởi vẫn phải trải qua một ca phẫu thuật nữa, chi phí ước tính thêm 300 triệu đồng, số tiền mà cả gia đình dù vét sạch cũng không thể nào xoay xở nổi.

Trong những ngày mệt mỏi nơi bệnh viện, Thảo vẫn cố gắng vừa học, vừa chăm ba, vừa động viên mẹ. Nhưng khi nghĩ đến số tiền viện phí khổng lồ còn thiếu, em chỉ biết thở dài vì bất lực.

“Em thương ba lắm, là trụ cột tinh thần của gia đình, dù bệnh tật nhưng ba chưa từng than trách. Giờ ba cần cứu sống, nhưng số tiền quá lớn, em và mẹ bất lực, chỉ biết xin mọi người giúp đỡ, hãy cho ba em thêm cơ hội sống...”, Thảo khẩn cầu.

Bà Nguyễn Thị Thương, Trưởng thôn Cây Sanh, xã Phú Ninh, cho biết gia đình ông Huỳnh Ngọc Khởi trước đây thuộc hộ nghèo, sau đó đã thoát nghèo. Hiện tại gia đình gặp khó khăn đột xuất vì ông Khởi mắc bệnh hiểm nghèo.

Ông Võ Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Ninh xác nhận, ông Huỳnh Ngọc Khởi, trú thôn Cây Sanh có hoàn cảnh khó khăn đột xuất. Ông Khởi mắc bệnh hiểm nghèo cần phẫu thuật gấp với chi phí điều trị lớn, vượt quá khả năng gia đình.

Đại diện Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, với căn bệnh của ông Khởi cần ít nhất 2 lần phẫu thuật, chi phí điều trị ngoài Bảo hiểm y tế dự kiến lên tới 600 triệu đồng. Gia đình đã vay mượn để tạm ứng 300 triệu đồng, số tiền còn lại quá lớn đối với gia đình bệnh nhân, nên rất cần được giúp đỡ.