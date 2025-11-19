Triển khai các dự án, cụ thể hóa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Algeria

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb gặp gỡ báo chí hai nước (Ảnh: Dương Giang/TTXVN).

Trưa 19/11 theo giờ địa phương, tại thủ đô Algiers, ngay sau cuộc hội đàm rất thành công, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb đã họp báo chung, thông báo kết quả hội đàm, trong đó công bố Việt Nam - Algeria nâng cấp quan hệ Việt Nam - Algeria lên Đối tác Chiến lược.

Tại cuộc họp báo, trước quan chức hai nước và báo giới Algeria, Việt Nam và quốc tế, thông báo về việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược và ký kết nhiều văn kiện quan trọng khác, Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb nhấn mạnh chuyến thăm của Thủ tướng tới Algeria và các thỏa thuận được hai bên ký kết có tính chất lịch sử, định hình và mở ra chương mới trong quan hệ hai nước thời gian tới.

Kết quả này cụ thể hóa mong muốn, khát khao của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước và khẳng định quyết tâm của Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune trong việc đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam.

Thủ tướng Algeria đánh giá cuộc trao đổi rất hiệu quả, thiết thực, một lần nữa khẳng định tầm vóc quan trọng của quan hệ song phương và củng cố tinh thần đoàn kết giữa chính phủ, nhân dân hai nước trong ứng phó các đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Đánh giá trong chuyến thăm, hai bên đã rà soát và thống nhất các biện pháp cụ thể để thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, Thủ tướng Algeria cho rằng điều cần thiết là hai bên triển khai các nội dung thỏa thuận đạt được thành hành động thực tế, hiệu quả, đưa quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Algeria trở thành một hình mẫu trong quan hệ quốc tế nói chung, cũng như trong hợp tác Nam - Nam nói riêng.

Về phần mình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị và thân tình mà Thủ tướng, các nhà lãnh đạo và nhân dân Algeria đã dành cho Thủ tướng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; đồng thời chuyển lời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng những thành quả mà Algeria đã đạt được trong năm qua và sự ủng hộ với những định hướng quan trọng của Algeria trong những năm tới, với tầm nhìn tới năm 2035.

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam và Algeria có một giá trị cốt lõi chung quan trọng là sự ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong công cuộc giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Do đó, hai bên cần phát huy di sản này trong xây dựng, phát triển đất nước ngày nay và trong tương lai để mỗi nước giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc; nhân dân ngày càng hạnh phúc, ấm no.

Thủ tướng cho biết tại hội đàm, hai Thủ tướng đã cùng trao đổi toàn diện và nhất trí cao về những phương châm, phương hướng, biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai nước, xứng tầm quan hệ tốt đẹp và tình cảm mà nhân dân hai nước dành cho nhau.

Việc nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam - Algeria lên Đối tác Chiến lược phản ánh sự tin cậy chính trị cao ở tất cả các cấp; mở rộng quy mô và phạm vi hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, nhất là hợp tác kinh tế, đầu tư, văn hóa, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục đào tạo; xác định hợp tác kinh tế là cơ sở thúc đẩy quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Thủ tướng nhấn mạnh với việc nâng cấp quan hệ, hai nước tăng cường đoàn kết, gắn bó để tạo nên sức mạnh, đẩy mạnh hợp tác để tạo ra lợi ích cho hai nước, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và địa phương để củng cố lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau.

Thủ tướng một lần nữa hoan nghênh việc hai bên đã ký kết các thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, nhà ở và đô thị, xử lý nợ, tư pháp và các vấn đề trước đây còn vướng mắc được giải quyết… trong chuyến thăm lần này.

Bày tỏ nhất trí cao với các đề xuất, sáng kiến của Thủ tướng Algeria nêu, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành hai bên triển khai tích cực các thỏa thuận đã ký kết và định hướng mà hai Thủ tướng đã thống nhất, từ đó góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Algeria ngày càng đơm hoa, kết trái.

Thủ tướng chúc đất nước, nhân dân Algeria anh em đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, chúc quan hệ truyền thống Việt Nam - Algeria ngày càng được củng cố và phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Trước khi họp báo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb đã chứng kiến Lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước gồm: Biên bản Kỳ họp lần thứ 13 Ủy ban Hỗn hợp Hợp tác Kinh tế, Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - Algeria; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Nhà ở, Quy hoạch đô thị và thành phố Algeria trong lĩnh vực nhà ở, quy hoạch đô thị; Phụ lục của Nghị định thư về việc xử lý nợ công giữa Chính phủ hai nước; Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa hai Chính phủ; Bản ghi nhớ giữa Liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Algeria (CAC); Bản ghi nhớ giữa Học viện Công nghệ bưu chính - viễn thông Việt Nam và Trường đại học khoa học và công nghệ Boumedienne Algeria; Ý định thư giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Ngoại thương và Xúc tiến xuất khẩu Algeria về phối hợp nghiên cứu đánh giá, thúc đẩy khởi xướng đàm phán hiệp định thương mại giữa hai nước.