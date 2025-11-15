Báo Dân trí nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

Lan tỏa tinh thần nhân ái từ những hành động bình dị

Trong không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946-23/11/2025), sáng 14/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Ninh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ I, giai đoạn 2025-2030.

Tham dự chương trình có đại diện Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào nhân đạo trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị điển hình tiên tiến Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, giai đoạn 2025–2030 (Ảnh: Mạnh Dũng).

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Lê Thị Duyên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh: “Hội nghị là dịp để tôn vinh những bông hoa nhân ái, những tập thể, cá nhân không quản ngại khó khăn, tận tụy cống hiến cho công tác nhân đạo. Mỗi việc làm thiện nguyện, mỗi hành động sẻ chia chính là sợi dây gắn kết cộng đồng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội”.

Giai đoạn 2020-2025, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn do dịch bệnh và thiên tai, nhưng các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh vẫn đạt nhiều kết quả nổi bật. Tổng giá trị các hoạt động nhân đạo đạt trên 680 tỷ đồng, giúp đỡ 215.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Lê Thị Duyên, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh, phát biểu khai mạc (Ảnh: Mạnh Dũng).

Phong trào “Tết Nhân ái” trao hơn 402.000 suất quà, trị giá 166,5 tỷ đồng; chương trình “Tháng Nhân đạo” hỗ trợ hơn 62.000 lượt đối tượng với 86,6 tỷ đồng; phong trào hiến máu tình nguyện tiếp nhận 240.734 đơn vị máu, góp phần cứu sống hàng trăm nghìn bệnh nhân.

Bên cạnh đó, nhiều mô hình nhân đạo sáng tạo được triển khai hiệu quả như: “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Nồi cháo nhân đạo”, “Thùng quỹ nhân đạo”, “Chợ 0 đồng”, “Điểm sơ cấp cứu”... góp phần lan tỏa sâu rộng tinh thần “Chung sức vì nhân đạo” trong toàn tỉnh.

Trong 5 năm qua, các phong trào, cuộc vận động nhân đạo tại Bắc Ninh đã trở thành điểm sáng, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, góp phần quan trọng vào công tác an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Báo Dân trí nhận Bằng khen tại Hội nghị điển hình tiên tiến Bắc Ninh (Video: Hương Hồng).

Báo Dân trí, nhịp cầu kết nối triệu tấm lòng nhân ái

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã tặng Bằng khen cho tập thể báo Dân trí và 1 cá nhân vì có nhiều đóng góp tích cực trong công tác xây dựng tổ chức Hội và phong trào Chữ thập đỏ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương giai đoạn 2020-2025.

Đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp bền bỉ của báo Dân trí trong công tác nhân đạo tại tỉnh Bắc Ninh nói riêng và trên cả nước nói chung.

Phó Tổng Biên tập Nguyễn Xuân Toàn đại diện báo Dân trí nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh (Ảnh: Mạnh Dũng).

Nhiều năm qua, thông qua chuyên mục Tấm lòng Nhân ái, báo Dân trí là cầu nối giữa hàng triệu tấm lòng hảo tâm với những điểm trường, vùng quê và các hoàn cảnh khó khăn; lan tỏa tinh thần sẻ chia, khơi dậy lòng nhân ái, khẳng định vai trò của báo chí nhân đạo trong công tác truyền thông vì cộng đồng.

Phát biểu tại hội nghị, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng bạn đọc đã luôn tin tưởng, đồng hành với báo Dân trí trong suốt thời gian qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tặng bằng khen cho 4 tập thể và 5 cá nhân (Ảnh: Mạnh Dũng).

“Đây là động lực, niềm khích lệ để chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng Hội Chữ thập đỏ các cấp và bạn đọc Dân trí trên khắp mọi miền Tổ quốc, mang yêu thương đến với những mảnh đời khó khăn, thắp sáng niềm tin trong cuộc sống”, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn chia sẻ.

Cũng tại hội nghị, 79 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào nhân đạo, hiến máu tình nguyện, sơ cấp cứu, hỗ trợ thiên tai... đã được tôn vinh. Họ là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa nhân ái của quê hương Bắc Ninh, vùng đất Kinh Bắc nghĩa tình, nhân hậu và giàu truyền thống.