Gia đình khánh kiệt vì 7 năm chạy chữa bệnh xơ gan cho người cha

Hơn 7 năm qua, căn bệnh xơ gan, giãn tĩnh mạch đã đẩy gia đình ông Lê Văn Mẫn (59 tuổi, ngụ ấp Bà My, xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) vào cảnh khánh kiệt.

Người vợ tảo tần cạo vỏ hạt điều kiếm từng đồng lẻ, còn con trai 24 tuổi chưa dám nghĩ đến chuyện lập gia đình vì gánh nặng cha mẹ già yếu.

Gia đình ông Mẫn sống trong căn nhà xập xệ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trong căn nhà tồi tàn với vách lá, nền đất, ông Mẫn ngồi thẫn thờ trên giường nhìn ra gian bếp xập xệ. Dù mới gần 60 tuổi, nhưng do bệnh tật hành hạ nhiều năm nên trông ông xanh xao, yếu ớt.

Ông Mẫn kể, trước đây ông làm phụ hồ. Khi phát bệnh, ông thường xuyên đi vệ sinh ra máu nhưng chủ quan. Tình trạng ngày càng nặng, ông ăn uống không được, nôn ra máu, đi khám mới biết bị xơ gan. Từ đó, ông không còn sức làm việc nặng nhọc.

Vợ cạo hạt điều, con trai bẻ dừa mướn nuôi chồng ốm đau triền miên (Video: Bảo Kỳ).

"Bao nhiêu năm qua, gia đình vì chạy chữa cho tôi đã phải bán đất. Lúc mẹ ruột còn sống và anh em họ hàng có phụ giúp tiền thuốc men, viện phí. Nhưng bệnh tật kéo dài nhiều năm, không ai đủ khả năng giúp nữa.

Hiện tại, tôi lãnh thuốc bảo hiểm uống hàng tháng, sống được ngày nào hay ngày ấy thôi", ông Mẫn buồn bã chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Kiểu (62 tuổi, vợ ông Mẫn), dù biết bệnh tình của chồng không mấy lạc quan, vẫn cố gắng làm lụng chắt bóp từng đồng mua thuốc men.

Bà Kiểu cho biết, ở nông thôn khó kiếm việc ổn định, bà chỉ quanh quẩn làm thuê. Vài năm nay, bà được người quen giới thiệu công việc cạo hạt điều, nhưng tiền công chẳng đáng là bao so với chi phí phải gồng gánh mỗi ngày.

Ông Mẫn bị bệnh xơ gan, giãn tĩnh mạch nên không còn khả năng lao động (Ảnh: Bảo Kỳ).

"Cạo 10kg được trả 50.000 đồng, nhưng 2-3 ngày mới được số lượng đó. Biết rằng ít tiền nhưng có còn đỡ hơn không vì tôi già rồi, không ai thuê mướn gì nữa", bà Kiểu chạnh lòng nói.

Vợ chồng ông Mẫn có 2 người con. Con gái lớn đã lập gia đình nhưng hoàn cảnh khó khăn nên chỉ phụ giúp đôi chút. Để tiện cho con gái học hành, họ gửi cháu ngoại cho ông bà chăm sóc.

Hiện tại, trụ cột chính trong gia đình là anh Lê Hoàng Khiêm (24 tuổi). Do cha bệnh, mẹ già yếu, anh Khiêm không thể đi làm xa, hàng ngày đi bẻ dừa mướn kiếm tiền chữa bệnh cho cha và chi phí sinh hoạt của cả nhà.

"Nhiều lúc tôi muốn đi làm công nhân, có bạn bè rủ nhưng cha bệnh hoài, mỗi tháng đi bệnh viện 1 lần, có khi nhiều hơn nữa. Bẻ dừa mướn có hôm kiếm được hơn 200.000 đồng, nhưng lắm khi chẳng có đồng nào.

Mẹ tôi già rồi, không đủ sức chăm sóc cha. Phận làm con phải cố gắng cho vuông tròn. Gia cảnh như thế nên tôi chưa dám yêu ai, sợ không lo được cho vợ con", anh Khiêm trải lòng.

Bà Kiểu cặm cụi cạo hạt điều mỗi ngày, tiền công chỉ 5.000 đồng/kg (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông Trần Quang Vinh, Trưởng ban nhân dân ấp Bà My cho biết, gia đình bà Kiểu thuộc diện khó khăn ở địa phương, rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Ông Vinh mong rằng bạn đọc sẽ sẻ chia để cả nhà bà vượt qua nghịch cảnh.