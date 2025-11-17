Nỗi đau khôn nguôi của 4 mẹ con sau cơn thịnh nộ bão Kalmaegi

Năm ngày sau khi bão Kalmaegi (bão số 13) càn quét, xã Xuân Lãnh vẫn chìm trong cảnh hoang tàn. Người dân đang nỗ lực khắc phục hậu quả, dựng lại mái nhà và khôi phục sinh kế. Riêng gia đình chị Huỳnh Thị Hà (43 tuổi, trú thôn 4) lại đối mặt với nỗi mất mát quá lớn, không biết bắt đầu lại từ đâu.

Cơn bão số 13 với sức gió cực mạnh đã cuốn phăng căn nhà của vợ chồng chị Hà, cướp đi sinh mạng của anh N.Q.T. (chồng chị) dưới đống đổ nát.

Sau bão, chị Hà và 3 người con (lớn nhất 21 tuổi, nhỏ nhất 2 tuổi) rơi vào cảnh trắng tay, mất đi người chồng, người cha, cùng toàn bộ nhà cửa và tài sản tích góp bao năm.

Cuộc sống đầy khó khăn của người phụ nữ có chồng mất trong bão Kalmaegi (Video: Trung Thi).

Nhớ lại khoảnh khắc định mệnh, chị Hà kể, ngày 5/11, trước khi bão số 13 đổ bộ, anh T. đã cẩn thận chằng chống nhà cửa bằng nhiều sợi dây thừng buộc vào các thanh neo cắm sâu dưới lòng đất.

Dù chỉ là căn nhà cấp 4, nhưng với tường dày 20cm và sự chằng chống kỹ lưỡng, vợ chồng chị tin rằng sẽ an toàn.

“Vợ chồng tôi nghĩ căn nhà vững chắc, đủ sức chống lại bão số 13, nên thấy đứa cháu ở căn nhà tạm bợ, bảo lên ở cùng cho yên tâm. Nhưng không ngờ tai họa lại ập đến với gia đình tôi”, chị Hà nghẹn ngào.

Bão Kalmaegi cuốn phăng mái nhà của gia đình chị Hà, khiến chồng chị tử nạn dưới đống đổ nát (Ảnh: Trung Thi).

Đến tối 6/11, khi gió bão bắt đầu rít mạnh, mái nhà rung bần bật, anh T. đã đưa 2 con và một người cháu vào nhà tắm trú ẩn (thời điểm này, con gái đầu của anh chị đang đi làm ở Nha Trang). Anh và chị Hà mang thang ra tiếp tục giằng mái tôn.

“Anh trèo lên thang, còn tôi đứng dưới giữ. Trong tích tắc, mọi thứ đổ sập, tôi bị một mảng tường gạch đè lên người, ngất lịm. Khi tỉnh dậy, tôi gọi “Anh ơi, cứu em, cứu em với”, nhưng anh không trả lời. Sau đó, đứa cháu từ nhà dưới chạy lên đỡ tôi dậy, đến nơi anh đang nằm thì thấy anh thoi thóp”, chị Hà kể lại ký ức đau lòng.

Sau khi anh T. mất, ngôi nhà không còn, chị Hà đành đưa bàn thờ chồng về nhà mẹ ruột để hương khói.

Chị Hà và 2 con thơ trong độ tuổi còn đi học (Ảnh: Trung Thi).

Ông Nguyễn Trọng Linh, Bí thư Chi bộ thôn 4 cho biết, vợ chồng anh T., chị Hà có 3 người con. Trước đây, cả 2 vợ chồng đều chăm chỉ làm ăn, kinh tế gia đình cơ bản ổn định.

Anh T. là trụ cột chính, làm thợ đụng, ai thuê gì cũng nhận, gần đây còn làm thuê tại công trình cao tốc Bắc - Nam và cắt cỏ cho bò.

“Tính tình anh T. hiền lành, chịu thương chịu khó, là trụ cột chính trong gia đình, còn vợ ở nhà chăm con, làm phụ. Do vậy, việc anh qua đời là nỗi mất mát vô cùng lớn đối với gia đình chị Hà”, ông Linh chia sẻ.

Tài sản trong nhà chị Hà hư hỏng gần như hoàn toàn sau bão Kalmaegi (Ảnh: Trung Thi).

Ông Trần Quốc Huy, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lãnh cho biết, chính quyền địa phương đã cử lực lượng hỗ trợ gia đình chị Hà việc chôn cất anh T. và dọn dẹp nhà cửa.

Xã Xuân Lãnh hỗ trợ 5 triệu đồng mai táng, lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đã đến thăm hỏi, động viên. Về lâu dài, gia đình sẽ được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng lại căn nhà mới.

Tuy nhiên, ông Huy nhấn mạnh, việc mất đi trụ cột khiến chị Hà phải một mình nuôi dạy 3 con thơ, trong đó có 2 con đang trong độ tuổi đi học, là điều hết sức khó khăn.