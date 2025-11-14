Bé gái 10 tuổi và sự hồi sinh kỳ diệu từ đôi chân ghép xương

Bé gái vùng cao được ghép xương thành công, rạng rỡ trở về đi học (Video: Hương Hồng).

Tháng 6 vừa qua, câu chuyện về bé Khoàng Phương Mai (SN 2015, người dân tộc Giáy trú tại tỉnh Điện Biên) được báo Dân trí đăng tải thông qua bài viết: “Bé gái 10 tuổi vùng cao bật khóc: Xin giữ đôi chân cho con!", đã khiến hàng ngàn bạn đọc, nhà hảo tâm không khỏi xót xa.

Bé Phương Mai được chẩn đoán u xương ác tính vùng đầu gối. Căn bệnh hiểm nghèo của cô bé đã đặt các bác sĩ trước lựa chọn giữ lại đôi chân hay cắt bỏ để bảo toàn tính mạng. Nhưng rồi điều kỳ diệu đã đến với cô bé nhờ sự nỗ lực hết mình của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện K, cùng với số tiền hơn 420 triệu đồng do bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm ủng hộ.

Phương Mai được phẫu thuật ghép xương nhân tạo thành công, ca mổ mà trước đó gia đình em từng nghĩ là điều không thể.

Sau ca phẫu thuật ghép xương thành công tại Bệnh viện K, bé Khoàng Phương Mai đã có thể tự bước đi bằng đôi chân của mình (Ảnh: Hương Hồng).

Một buổi sáng mùa thu Hà Nội tràn nắng, trong phòng bệnh, cô bé người Giáy rạng rỡ với nụ cười tươi sáng. Sau hơn 3 tháng điều trị và phục hồi, Phương Mai đã có thể tự đi lại, gập duỗi chân, chạy những bước nhỏ đầu tiên. Đôi má phúng phính của em đã hồng trở lại, ánh mắt sáng long lanh tràn ngập niềm tin.

“Con vui lắm, con đi lại được rồi ạ! Con muốn về nhà đi học cùng các bạn. Con cảm ơn các bác, cô, chú đã cứu chân con”, cô bé có giọng nói trong trẻo khiến ai nghe cũng thấy mát lòng.

Bé Phương Mai từng bật khóc khẩn cầu: “Xin giữ đôi chân cho con!” (Ảnh: Hương Hồng).

Từ ngày nhập viện, bé Mai luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các bác sĩ khoa Nhi, Bệnh viện K3, đặc biệt là bác sĩ Trần Hải Nam, người trực tiếp điều trị và đồng hành cùng em trong suốt quá trình.

Chia sẻ về căn bệnh của bé Mai, bác sĩ Nam cho biết, đây là một trong những ca khó, khối u ăn sâu vào xương gối. Nếu không kịp thời phẫu thuật, khối u có thể di căn. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ bạn đọc Dân trí, các bác sĩ đã có thể tiến hành ca ghép xương, giữ lại chân cho cô bé. Hiện sức khỏe của Mai tiến triển rất tốt, khả năng phục hồi chức năng chân gần như hoàn toàn.

Bác sĩ Trần Hải Nam, người trực tiếp điều trị, vui mừng khi thấy bệnh nhân nhỏ đã đi lại bình thường sau ca ghép xương tưởng chừng không thể (Ảnh: Hương Hồng).

Theo bác sĩ Nam, điều đáng mừng là mọi chỉ số sau phẫu thuật của Mai đều ổn định, chỉ ít ngày nữa, bé sẽ được xuất viện về nhà. Nhưng Mai vẫn cần theo dõi sát sao và điều trị theo phác đồ.

Không còn những giọt nước mắt sợ hãi, cô bé cười tươi khi khoe vết sẹo ở đầu gối. Vết sẹo ghi dấu một cuộc chiến thắng tử thần. Nhưng để làm nên điều kỳ diệu ấy, không chỉ nhờ bàn tay tài hoa của những người thầy thuốc, mà còn là tình thương của hàng vạn tấm lòng nhân ái của bạn đọc báo Dân trí, sự tận tâm của phòng Công tác xã hội Bệnh viện K luôn đồng hành và hỗ trợ từng hoàn cảnh khó khăn.

Bé gái vùng cao hồn nhiên, mạnh mẽ sau hành trình vượt qua bệnh tật, sẵn sàng trở lại trường học, mang theo trong tim lời cảm ơn bạn đọc Dân trí và các y, bác sĩ (Ảnh: Hường Hồng).

Phía ngoài hành lang, những bước chân nhỏ của bé Mai nhịp nhàng, rắn rỏi. Mai bảo: “Ở quê, các bạn còn đang chờ con đi nhảy dây”.

Thông qua phóng viên báo Dân trí, cô bé xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến những tấm lòng nhân ái đã yêu thương giúp em không chỉ về vật chất mà còn về cả tinh thần để em vượt qua nghịch cảnh, viết tiếp một hành trình sống mới tươi đẹp, tràn đầy hy vọng.