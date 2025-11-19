Vợ con bỏ đi, chồng tử vong trong phòng trọ ở TPHCM

Tối 19/11, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường An Phú khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ người đàn ông tử vong tại phòng trọ.

Nạn nhân tên T.V.T.E. (27 tuổi, quê Cần Thơ), là công nhân đang ở trọ trên đường Bình Chuẩn 62, phường An Phú (trước đây thuộc TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Xe cứu thương đưa thi thể nạn nhân về nhà xác (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo thông tin ban đầu, anh E. không đến công ty làm việc vào ngày 19/11. Chiều cùng ngày, đồng nghiệp đến tìm anh E. tại phòng trọ thì phát hiện người này đã tử vong.

Qua xác minh, anh E. cùng vợ và 2 con thuê trọ sống tại đây từ năm 2022. Vài ngày trước, giữa nạn nhân và vợ xảy ra mâu thuẫn. Người vợ sau đó dẫn con đi nơi khác.