Mẹ nghèo khẩn cầu cứu con trai mắc tan máu bẩm sinh gặp nạn nguy kịch (Video: Hương Hồng).

Gia đình có 2 con cùng mắc căn bệnh quái ác

Trong phòng bệnh của Khoa Phẫu thuật Chấn thương chung, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, em Trần Đức Luân (SN 2007, trú tại xã Chương Dương, thành phố Hà Nội) nằm bất động. Nửa phần thân dưới của chàng trai 18 tuổi quấn băng trắng, khuôn mặt tái nhợt như không còn sức sống.

Gặp nạn khi vừa kết thúc đợt truyền máu định kỳ khiến chàng trai mắc Thalassemia nguy kịch tính mạng (Ảnh: Hương Hồng).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí về tình trạng của bệnh nhân Trần Đức Luân, bác sĩ Nguyễn Văn Đạt, Khoa Phẫu thuật Chấn thương chung, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, ái ngại cho biết:

“Bệnh nhân Luân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nặng: Chấn thương cột sống cổ, sọ não, hàm mặt, gãy hở 2 cẳng chân trái… Em đã phải trải qua nhiều ca phẫu thuật phức tạp.

Bệnh nhân có tiền sử mắc bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia), đã cắt lách nên sức đề kháng rất yếu. Với tình trạng hiện tại, quá trình điều trị cho Luân sẽ kéo dài và tốn kém.

Chúng tôi được biết, chị ruột của bệnh nhân cũng mắc Thalassemia. Bố mẹ em làm nông, nhiều năm qua theo đuổi việc chữa bệnh cho 2 con nên kinh tế đã kiệt quệ. Chính vì vậy, bệnh nhân rất cần sự giúp đỡ của bạn đọc và các nhà hảo tâm để có thể tiếp tục điều trị…”.

Luân bị chấn thương cột sống cổ, sọ não, hàm mặt, gãy hở độ 2 cẳng chân trái phải điều trị lâu dài và tốn kém (Ảnh: Hương Hồng).

Luôn túc trực bên giường bệnh của con, chị Nguyễn Thị Vỹ (SN 1973) không giấu được sự lo lắng đến tột cùng. Người mẹ tội nghiệp nghẹn giọng: “Suốt 18 năm nay, con em sống nhờ máu của người khác. Sáng 6/10, cháu được bố chở bằng xe máy lên bệnh viện truyền máu định kỳ.

Đến chiều, em nhận được tin cháu bị tai nạn trên đường về, đã được đưa gấp đến bệnh viện cấp cứu. Nghe tin mà em rụng rời chân tay. Ông trời sao nỡ bất công với con em thế, thằng bé khổ từ nhỏ, nay lại bị như thế này!...”. Kể đến đây, chị Vỹ òa khóc nức nở.

Nén nỗi đau đang đè nặng tâm can, người mẹ tội nghiệp thổn thức kể thêm: Con gái đầu lòng của vợ chồng chị là Trần Thị Như (SN 1994) cũng mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Để duy trì sự sống, Như đã trải qua ca phẫu thuật cắt lách và phải truyền máu suốt 31 năm qua.

Hai con cùng mang căn bệnh quái ác, bao năm qua, bố mẹ thuần nông đã kiệt quệ vì theo đuổi hành trình chữa bệnh cho các con (Ảnh: Hương Hồng).

“Khi phát hiện cháu Như mắc tan máu bẩm sinh, mọi người khuyên em không nên sinh thêm, vì khả năng rất cao đứa trẻ sau mang bệnh giống chị. Nhưng vợ chồng em vẫn hy vọng, đứa con sau sẽ khỏe mạnh, để cái Như có chị, có em.

Song, may mắn đã không mỉm cười với gia đình em. Từ khi 4 tháng tuổi, Luân đã phải nhập viện. Hàng tháng, 2 con đều phải truyền máu, uống thuốc thải sắt. Men gan tăng khiến các con thường xuyên mệt mỏi”, chị Vỹ mếu máo.

Gia cảnh khốn quẫn, người mẹ thuần nông khẩn cầu nhà hảo tâm cứu giúp

Chị Vỹ cho biết, gia đình sinh sống ở vùng nông thôn ngoại thành Hà Nội, ruộng đất ít lại không có nghề phụ. Để trang trải cuộc sống và có tiền cho các con đến bệnh viện truyền máu, vợ chồng chị ngoài làm nông còn đi phụ hồ.

Tháng nào cũng vậy, những đồng tiền ít ỏi thấm đẫm mồ hôi và nước mắt chưa kịp ấm tay đã phải chi trả tiền thuốc men, viện phí…

Người mẹ nghèo khó đau đớn, bất lực khi nghĩ đến chặng đường phía trước của con trai (Ảnh: Hương Hồng).

Tai nạn xảy ra vào đúng ngày Luân vừa truyền máu xong. Em vốn đã quen với những ống truyền, kim tiêm, nay lại thêm những cơn đau dập nát xương thịt. Khi vừa hồi tỉnh, Luân thều thào nói với mẹ: “Mẹ ơi, con mệt lắm!…”. Mỗi lời của đứa con ốm bệnh như những nhát dao khứa vào trái tim người mẹ.

“Bác sĩ bảo cháu phải mổ nhiều lần và điều trị lâu dài, tốn kém. Mỗi lần Luân vào phòng mổ, em lại lo không biết có giữ được con không. Nhà em giờ chẳng còn gì bán, cũng chẳng biết vay mượn thêm ở đâu nữa. Mong các cô, bác, anh, chị thương cháu!...”, người mẹ nghèo nghẹn ngào bày tỏ.