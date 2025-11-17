Người mẹ dân tộc Mông ra đi ở tuổi 31, để lại 5 đứa con thơ dại

“Già mất rồi chị ơi!”, giọng anh Thò Mí Lì (SN 1993, chồng chị Thò Thị Già) nghẹn đặc trong điện thoại, giữa khoảng rừng mờ sương xã Sơn Vĩ, tỉnh Tuyên Quang.

Chị Thò Thị Già (SN 1994, dân tộc Mông) là người mẹ 5 con trong bài viết “Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ người mẹ dân tộc Mông phải cắt chân để giữ mạng sống”, được đăng trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí.

Dù được các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa, gia đình tận tình chăm sóc và bạn đọc Dân trí cùng nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, nhưng chị Thò Thị Già đã đột ngột ra đi sau khi được xuất viện một thời gian (Ảnh: Hương Hồng).

Tháng 10 vừa qua, chị Già được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng hoại tử, nhiễm trùng nặng chân trái.

Các bác sĩ buộc phải chỉ định cắt bỏ chân trái của chị Già để giữ mạng sống cho chị. Trong suốt những ngày nằm viện, người mẹ 5 con vẫn gắng chịu đau, nở nụ cười yếu ớt mỗi khi có người hỏi thăm.

Nhờ bài viết từ báo Dân trí và lời kêu gọi khẩn thiết của bác sĩ, hàng nghìn bạn đọc đã gửi yêu thương, chia sẻ, quyên góp giúp đỡ chị Già. Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cũng kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ chị bữa ăn và sinh hoạt trong suốt thời gian điều trị tại bệnh viện.

Đầu tháng 11, sức khỏe dần ổn định, chị Già được chuyển về bệnh viện tuyến dưới điều trị thêm một thời gian. Vết thương đã liền, bác sĩ hẹn chị 2 tháng sau trở lại viện để lắp chân giả.

Người mẹ ra đi ở tuổi 31, để lại 5 đứa con thơ dại (Ảnh: Địa phương cung cấp).

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi về nhà, chị Già đột ngột qua đời vào 23h ngày 15/11. Người mẹ mới 31 tuổi ấy ra đi, để lại nỗi đau xé lòng cho người chồng nghèo và 5 đứa con thơ.

“Lúc ở viện vợ em đã khỏe lại, cô ấy còn khen cơm ở bệnh viện ngon vì có thịt, cá… Về nhà mấy ngày, Già cứ yếu dần đi… Giờ 5 con em mồ côi mẹ thật rồi.

Gia đình em xin trân trọng cảm ơn bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm, các bác sĩ, phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Nhờ mọi người mà vợ em có thời gian cuối đời bớt khổ, có tiền thuốc men...”, anh Thò Mí Lì nghẹn lời chia sẻ qua điện thoại.