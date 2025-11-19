Việt Nam là một trong hai quốc gia dẫn đầu mức tăng trưởng khách quốc tế

Ngày 19/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình chủ trì hội nghị về công tác xúc tiến du lịch quốc gia năm 2026, do Cục Du lịch quốc gia Việt Nam và Sở Du lịch Ninh Bình tổ chức.

Bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam báo cáo tại hội nghị (Ảnh: Thái Bá).

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh ngành Du lịch Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, nhu cầu du lịch quốc tế phục hồi mạnh, cạnh tranh điểm đến trong khu vực ngày càng gia tăng, trong khi xu hướng quảng bá – tiếp thị du lịch chuyển dịch nhanh sang mô hình số hóa và dựa trên dữ liệu.

Trọng tâm của hội nghị là thảo luận nhóm giải pháp nâng cao và đổi mới hoạt động xúc tiến du lịch, từ những yếu tố mang tính nền tảng như hoàn thiện thể chế, xây dựng chính sách, xác lập định hướng chiến lược và cơ chế phối hợp giữa trung ương– địa phương – doanh nghiệp, cho đến đổi mới mô hình triển khai các hoạt động xúc tiến và quảng bá trên thị trường.

Song song với đó, hội nghị nhấn mạnh vai trò then chốt của truyền thông, quảng bá trong hệ thống xúc tiến quốc gia, coi đây là trụ cột quan trọng cần được phát triển theo hướng hiện đại, dựa trên dữ liệu, ứng dụng mạnh mẽ nền tảng số và bảo đảm tính chuyên nghiệp, nhất quán và lan tỏa rộng rãi.

Đồng thời, việc tổ chức hội nghị năm 2025 cũng nhằm xác định nhiệm vụ cho năm 2026 bám sát chỉ đạo của Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết 226/NQ-CP và Công điện 34/CĐ-TTg về thúc đẩy thu hút khách du lịch quốc tế.

Việt Nam đón trên 17,2 triệu lượt khách quốc tế trong 10 tháng đầu năm nay (Ảnh: Thái Bá).

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cho biết, trong 10 tháng đầu năm nay, Việt Nam đón trên 17,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2024. Việt Nam là một trong hai quốc gia dẫn đầu thế giới về mức tăng trưởng lượng khách quốc tế trong nửa đầu năm (đạt và vượt chỉ tiêu).

Cũng theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, thương hiệu, định vị Việt Nam là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch thế giới ngày càng được củng cố, làm đậm nét; nhất là nhận diện “Việt Nam – Vẻ đẹp bất tận”, “Live Fully in Vietnam” sau đại dịch cũng dần được củng cố và định hình rõ nét hơn.

"Điểm đến du lịch Việt Nam nhận được nhiều giải thưởng, bình chọn xếp hạng cao của các tổ chức du lịch, truyền thông quốc tế uy tín. Việt Nam cũng luôn nằm trong top các điểm đến có mức tăng trưởng về lượng tìm kiếm Google cao nhất của khách du lịch", bà Hoa chia sẻ.

Đại biểu các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp tham dự hội nghị đã đưa ra các ý kiến tập trung vào yêu cầu đổi mới phương thức quảng bá, xây dựng mô hình liên kết đa bên hiệu quả, gia tăng vai trò của doanh nghiệp và khai thác tiềm năng ẩm thực Việt Nam như một trụ cột của thương hiệu du lịch quốc gia...

Ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Ảnh: Thái Bá).

Ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch yêu cầu Cục Du lịch quốc gia Việt Nam chủ trì tham mưu xây dựng và hoàn thiện kế hoạch xúc tiến du lịch năm 2026; đổi mới nội dung và phương thức xúc tiến theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp; tập trung vào các chiến dịch truyền thông trọng điểm; tăng cường xúc tiến số và hợp tác quốc tế; tổng hợp đầy đủ kết quả Hội nghị để tham mưu hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng đề nghị các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch xúc tiến phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng địa bàn; tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến chung; chú trọng phát triển sản phẩm du lịch đặc thù, chất lượng cao, giàu trải nghiệm; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong triển khai hoạt động du lịch.

Ông Phong cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp và hiệp hội du lịch tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, chủ động trong phát triển sản phẩm mới; đồng hành cùng cơ quan quản lý trong xúc tiến quảng bá; tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với địa phương; khai thác hiệu quả cơ hội thị trường và xu thế dịch chuyển của dòng khách quốc tế.

"Những kết quả của hội nghị hôm nay là tiền đề quan trọng để ngành du lịch triển khai hiệu quả các nhiệm vụ xúc tiến quảng bá năm 2026, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững du lịch Việt Nam trong giai đoạn mới", ông Hồ An Phong nhấn mạnh.