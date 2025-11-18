Khốn cảnh bố liệt, mẹ tâm thần, người đàn ông mù lo lắng 3 con thơ dại

Căn bệnh quái ác đã cướp đi ánh sáng cuộc đời người đàn ông trẻ

Từng là trụ cột gia đình, nhưng căn bệnh thiên đầu thống (Glôcôm) đã cướp đi ánh sáng cuộc đời anh Nguyễn Quốc Long (SN 1985, trú tại thôn Vệ Linh, xã Sóc Sơn, TP Hà Nội).

Người cha mù canh cánh nỗi lo nuôi 3 con nhỏ, bố liệt tứ chi, mẹ tâm thần (Video: Huyền Nguyễn).

Nhà không kê bàn ghế, anh Long mời chúng tôi ngồi xuống nền nhà nói chuyện. Không giấu được nỗi buồn, anh kể về biến cố xảy đến với mình: “Thời trẻ, em cũng khỏe mạnh như bao thanh niên trong làng. Học xong cấp 3, em làm lái xe cho một hãng taxi, thu nhập cũng khá.

Năm 2013, sau khi hiến máu cho em họ phẫu thuật, em bị hoa mắt, chóng mặt, đau đầu. Mọi người bảo là ai hiến máu xong cũng thế, nên em không để tâm. Nhưng một thời gian sau, sức khỏe vẫn không khá lên. Em đi khám ở gần nhà, bác sĩ không tìm ra bệnh.

Một hôm, đi đón khách quen từ Hà Nội lên Tuyên Quang, lúc tầm 19h, em bỗng không nhìn thấy gì, phải nhờ khách lái xe hộ. Hôm sau về tới Hà Nội, em vào Bệnh viện Mắt Trung ương kiểm tra. Bác sĩ kết luận em bị thiên đầu thống (Glôcôm). Lúc đó, em còn chưa biết Glôcôm là bệnh gì.

Bác sĩ cho biết, em phát hiện bệnh muộn nên đã lõm teo gai thị 9/10, nếu không mổ kịp thời sẽ mù hoàn toàn. Tuy nhiên, ở giai đoạn này, tỷ lệ thành công của ca mổ không cao, và mắt không thể phục hồi hoàn toàn".

Anh Long cùng vợ và 3 con (Ảnh: Gia Khoa).

Còn nước còn tát, vợ chồng anh Long đã đi vay mượn họ hàng và bạn bè để mổ cắt bè, rồi lại mổ thay 2 van dẫn lưu mini express của Mỹ hết cả trăm triệu đồng. Nhưng sau phẫu thuật, nhãn áp vẫn tăng cao, anh Long đau đầu triền miên, không thể làm việc gì.

Sau 6 năm ròng rã điều trị, đến cuối năm 2019, bác sĩ điều trị thông báo mắt anh không đáp ứng, đừng cố mổ, đôi mắt của anh không cứu được.

Giờ đây, anh là người khuyết tật đặc biệt nặng, được hưởng trợ cấp xã hội 1 triệu đồng/tháng; người thân trực tiếp chăm sóc anh được trợ cấp 500.000 đồng/tháng.

Gia cảnh khốn khó, bố nằm liệt một chỗ, mẹ tâm thần phân liệt

Bất hạnh vẫn chưa dừng lại. 1 năm sau ngày anh Long mất hoàn toàn ánh sáng, bố anh gặp tai nạn ngã chấn thương sọ não dẫn tới liệt tứ chi.

“Lần đó, bố em ra vườn phát lá chuối không may bị ngã đập đầu xuống đất, gây dập não, tụ máu não dẫn tới bị liệt, không còn khả năng tự chăm sóc bản thân", anh Nguyễn Quốc Long bùi ngùi chia sẻ.

Tình trạng sức khỏe của bố anh Long càng thêm nguy kịch, bởi trước khi gặp nạn, ông đã mắc nhiều bệnh nền như tim mạch, cao huyết áp, xơ vữa động mạch, và từng bị tai biến.

Nhiều năm nay, mọi sinh hoạt cá nhân của bố, từ ăn uống đến vệ sinh đều do vợ chồng anh Long cáng đáng.

Mẹ anh Long bị tâm thần phân liệt đã 30 năm nay, luôn phải có người trông chừng (Ảnh: Gia Khoa).

Bố nằm liệt giường, mẹ lại mắc bệnh tâm thần phân liệt và hội chứng Parkinson thứ phát nhiều năm, khiến cuộc sống gia đình anh Long càng thêm khốn đốn.

Anh Long kể: “Mẹ em bị tâm thần phân liệt đã 30 năm nay, là người khuyết tật nặng, được trợ cấp 1 triệu đồng/tháng. Bà từng nhiều lần tìm đến cái chết nhưng may mắn được cứu.

Cứ dăm bữa nửa tháng, vợ chồng em lại phải đưa bà vào viện tâm thần điều trị. Những khi mẹ em ở nhà, gia đình phải cắt cử người trông chừng 24/24h, đề phòng bà tự làm hại bản thân".

Các con là tương lai và hy vọng của người cha mù lòa

Các con của anh Long rất ngoan, học giỏi, luôn có ý thức tự giác (Ảnh: Gia Khoa).

Khó khăn chồng chất, nhưng anh Long vẫn thấy mình may mắn, vì bên cạnh anh có người vợ luôn đồng cam cộng khổ, trở thành chỗ dựa vững chắc cho cả gia đình.

Chị Đỗ Thị Tình (vợ anh Long) là giáo viên mầm non. Từ ngày chồng bị mù, chị trở thành lao động chính trong gia đình. Ngoài giờ lên lớp, chị tranh thủ ngày nghỉ ra chợ vác gạo thuê cho các cửa hàng.

Để tiết kiệm chi phí sinh hoạt, chị Tình trồng rau, cây ăn quả và nuôi gà. Khi có thời gian, chị lại làm miến, vừa để ăn, vừa bán kiếm thêm.

13 tuổi, Hương Giang hết lòng phụ bố mẹ chăm ông, trông bà và làm các việc nhà (Ảnh: Gia Khoa).

Niềm an ủi lớn nhất và cũng là động lực mạnh mẽ nhất với vợ chồng anh Long là 3 người con: Nguyễn Thị Hương Giang (SN 2012), Nguyễn Quốc Dũng (SN 2015) và Nguyễn Quốc Việt (SN 2018). Cả 3 bạn nhỏ đều chăm ngoan, học giỏi và rất hiếu thảo. Từ nhỏ, các cháu đã tự lập, biết giúp đỡ bố mẹ việc nhà và thay nhau chăm sóc ông, trông nom bà.

Cô con gái đầu Hương Giang ước mơ sau này đỗ Đại học Sư phạm, trở thành cô giáo dạy Toán. 2 cậu con trai Quốc Dũng và Quốc Việt đạt nhiều thành tích trong học tập. Trong kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế HKIMO 2025, vòng quốc gia, Việt giành huy chương Bạc, còn Dũng giành huy chương Đồng.

Việt đạt huy chương Bạc, Dũng đạt huy chương Đồng Olympic Toán học Quốc tế HKIMO 2025, vòng quốc gia (Ảnh: Gia Khoa).

Những tấm huy chương và giấy chứng nhận thành tích của các con được anh Long giữ gìn cẩn thận. Với anh, đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là tình yêu, niềm tin, hy vọng và là ánh sáng cuộc đời.

Tuy vậy, chia sẻ với chúng tôi anh không giấu được nỗi lo khi bé Việt bị loạn thị từ nhỏ, phải thường xuyên theo dõi và kiểm tra định kỳ.

Dù luôn giữ tinh thần lạc quan, nhưng gánh nặng cơm áo gạo tiền vẫn khiến anh Long nhiều khi kiệt sức. Nghĩ đến cha mẹ bệnh nặng, bản thân mù lòa chẳng thể lao động, anh không khỏi trăn trở và đau đáu về tương lai của gia đình, đặc biệt là tương lai 3 đứa con đang tuổi ăn, tuổi học.