Cô gái 3 lần phẫu thuật u não đã đầu hàng số phận, ra đi ở tuổi 29

Sau bài viết "Mẹ nghèo kiệt quệ, khóc lặng bên con gái 3 lần mổ não", được đăng trên chuyên mục Tấm lòng nhân ái của báo Dân trí, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ, để gia đình có điều kiện chạy chữa, hy vọng phép màu sẽ đến với bệnh nhân Trần Thị Việt Chinh.

Thế nhưng, dù được y bác sĩ hết lòng cứu chữa, bạn đọc báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, chị Chinh vẫn không vượt qua được số mệnh do bệnh bất ngờ chuyển biến xấu. Chị ra đi ở tuổi 29, để lại bao tiếc thương cho gia đình và trong lòng những bạn đọc đã đồng hành, sẻ chia.

Theo thông tin từ gia đình, bệnh tình của chị Trần Thị Việt Chinh bất ngờ chuyển biến xấu. Chị được đưa về quê và trút hơi thở cuối cùng vào lúc 22h33 ngày 12/11 tại nhà riêng.

Giữa lúc hy vọng mới được nhen nhóm thì Chinh đã đầu hàng số phận, dù các bác sĩ đã hết lòng cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc và cầu nguyện (Ảnh: Tùng Dương).

Trước đó, sáng 12/11, báo Dân trí phối hợp với Bệnh viện Nội tiết Trung ương trao biển biểu trưng số tiền 100.252.259 đồng do bạn đọc ủng hộ tới gia đình chị Trần Thị Việt Chinh (SN 1996, trú tại xã Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên).

Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ chị Chinh qua tài khoản báo Dân trí. Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển tới tài khoản bà Vương Thị Nga (mẹ ruột của chị Chinh).

Bà Nga cho biết, qua tài khoản cá nhân, gia đình còn được bạn đọc và nhà hảo tâm ủng hộ hơn 13 triệu đồng. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, gia đình đã được giúp đỡ hơn 113 triệu đồng.

“Nhờ sự chung tay giúp đỡ của bác sĩ và bạn đọc cùng nhà hảo tâm, gia đình tôi đã có kinh phí chữa trị cho con gái trong suốt thời gian qua. Nhưng bệnh tình quá nặng, con tôi đã không qua khỏi. Gia đình tôi xin cúi đầu cảm tạ các y bác sĩ, quý báo Dân trí và bạn đọc đã dang tay giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn nhất”, bà Vương Thị Nga nghẹn ngào nói lời cảm ơn.

Sáng 12/11, phóng viên Dân trí cùng bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương trao biển biểu trưng số tiền 100.252.259 đồng do bạn đọc Dân trí ủng hộ tới gia đình bệnh nhân Việt Chinh (Ảnh: Tùng Dương).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bác sĩ chuyên khoa II Trần Văn Đồng, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, bệnh nhân Trần Thị Việt Chinh nhập viện trong tình trạng rất nặng và hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

"Bệnh nhân đã nhận được sự quan tâm của đội ngũ y bác sĩ cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nội tiết Trung ương và báo Dân trí trong việc kết nối, kêu gọi các nguồn lực hỗ trợ.

Đã có nhiều tấm lòng hảo tâm chung tay ủng hộ, góp phần chia sẻ gánh nặng chi phí điều trị cho bệnh nhân Chinh”, BS Trần Văn Đồng chia sẻ.

Báo Dân trí trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm và tấm lòng nhân ái của bạn đọc gần xa đã chung tay giúp đỡ gia đình chị Chinh suốt thời gian qua. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình về nỗi đau, mất mát này!