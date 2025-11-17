Người cha nghèo qua đời, bỏ lại vợ mắc ung thư và con trai nằm liệt

Theo thông tin từ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, ông Chu Viết Động, hoàn cảnh trong bài viết “Vợ ung thư gục ngã khi chồng nguy kịch trong phòng hồi sức”, đăng trên chuyên mục Tấm lòng nhân ái của báo Dân trí, đã qua đời vào 1h30 ngày 16/11, sau khi được gia đình đưa từ bệnh viện về nhà do tình trạng bệnh quá nặng.

Hơn 1 tháng trước, ông Động nhập viện trong tình trạng tắc ruột, nhiễm trùng ổ bụng, suy đa tạng nặng. Các bác sĩ phải thực hiện nhiều biện pháp hồi sức tích cực, phẫu thuật cắt đại tràng, mở hậu môn nhân tạo hai bên, lọc máu, dùng thuốc vận mạch liều cao để duy trì sự sống.

“Dù tình trạng bệnh rất nặng, chúng tôi vẫn cố gắng hết sức giữ hy vọng cho bệnh nhân và gia đình. Nhưng cơ thể ông Động đã quá yếu, suy kiệt nặng, tổn thương phủ tạng sâu”, bác sĩ Vũ Văn Trịnh, khoa Hồi sức tích cực 1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ.

Dù gia đình tận tình chăm sóc, bác sĩ nỗ lực cứu chữa và bạn đọc Dân trí chung tay giúp sức, nhưng bệnh tình quá nặng nên ông Chu Viết Động đã qua đời (Ảnh: Hương Hồng).

Cùng lúc đó, gia đình ông Động rơi vào kiệt quệ: bà Đinh Thị Mụa (vợ ông Động) đang điều trị ung thư dạ dày giai đoạn muộn; con trai thứ hai bị tai biến nằm liệt giường; con út Chu Viết Tuân (SN 1980) phải nghỉ việc phụ hồ về chăm cha mẹ và vay mượn khắp nơi để lo viện phí.

Những ngày cuối cùng trong bệnh viện, ông Động nằm liệt giữa dàn máy thở và âm thanh của các thiết bị y tế. Bên ngoài, bà Mụa vừa kết thúc đợt hóa trị lại tất tả vào chăm chồng, khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng vì lo lắng.

Do bệnh tình ngày càng trầm trọng, sau khi hội chẩn và xin ý kiến bác sĩ, gia đình quyết định đưa ông Động về nhà để gặp người thân lần cuối.

“Bố em yếu lắm rồi! Chúng em chỉ mong ông được về gặp con cháu cho trọn vẹn tình thân. Khi xe vừa về đến cổng nhà, bố em trút hơi thở cuối cùng…”, anh Chu Viết Tuân nghẹn ngào kể.

Anh Tuân cũng chia sẻ, trong suốt quá trình bố anh điều trị tại bệnh viện, bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ, san sẻ phần nào gánh nặng viện phí. Phòng Công tác xã hội và các y, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tận tình chăm sóc, cứu chữa.

“Gia đình em biết ơn bạn đọc báo Dân trí, nhà hảo tâm và các bác sĩ vô cùng. Nhờ có mọi người, bố em được sống những ngày cuối trong tình yêu thương. Mẹ em bị ung thư, hiện rất sốc và đau buồn, nhưng cũng luôn nhắc chúng em phải biết ơn những người đã giúp đỡ trong lúc gia đình khó khăn nhất”, anh Tuân xúc động nói.

Báo Dân trí xin trân trọng cảm ơn bạn đọc, các nhà hảo tâm cùng tập thể y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã đồng hành, tận tụy bên bệnh nhân Chu Viết Động trong suốt những ngày qua. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc và mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau, mất mát to lớn này!