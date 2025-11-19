Hội nghị khoa học điều dưỡng quốc tế: Nâng cao năng lực thực hành cho điều dưỡng

Với chủ đề “Nâng cao năng lực thực hành chăm sóc”, hội nghị là diễn đàn kết nối và chia sẻ tri thức, nơi các chuyên gia và điều dưỡng cập nhật kiến thức chuyên ngành dựa trên bằng chứng thực hành, lan tỏa những sáng kiến chăm sóc lâm sàng chất lượng - an toàn - hiệu quả.

Hội nghị Khoa học Điều dưỡng Quốc tế - Hệ thống Y tế Vinmec lần thứ 2 (Ảnh: BTC).

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Y tế, Sở Y tế, đại diện ban lãnh đạo Hệ thống Y tế Vinmec, Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam, cùng đông đảo các nhà quản lý, chuyên gia và điều dưỡng đến từ nhiều bệnh viện, cơ sở đào tạo và tổ chức nghề nghiệp trên cả nước.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vương Ánh Dương - Phó cục trưởng Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh - Bộ Y tế đã khẳng định, điều dưỡng là lực lượng then chốt của hệ thống y tế, giữ vai trò quyết định trong bảo đảm chất lượng chăm sóc và tiến trình hội nhập quốc tế. Các chiến lược toàn cầu của WHO 2024-2028 và Hội đồng Điều dưỡng Quốc tế đều xác định điều dưỡng là nhân lực nòng cốt để đạt mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Đại diện cục đánh giá cao nỗ lực của Vinmec trong chuẩn hóa thực hành, thúc đẩy nghiên cứu và duy trì một diễn đàn khoa học uy tín như hội nghị hôm nay - nơi đội ngũ điều dưỡng có cơ hội chia sẻ, học hỏi và lan tỏa những thực hành chăm sóc xuất sắc.

Ông Vương Ánh Dương - Phó cục trưởng Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh - Bộ Y tế, phát biểu tại hội nghị (Ảnh: BTC).

Hội nghị năm nay ghi nhận 18 báo cáo khoa học từ các chuyên gia trong và ngoài nước, cùng đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật viên Vinmec. Một điểm nhấn đặc biệt của chương trình là phiên đào tạo tiền hội nghị “Nhận diện và phòng ngừa tổn thương do áp lực”.

Nội dung do các chuyên gia quốc tế của Care of Sweden, Mölnlycke Health Care và Solventum, trình bày các tiến bộ mới nhất và mở ra tiềm năng áp dụng vào thực hành lâm sàng trong nước, từ đó giảm thiểu tổn thương do áp lực trên người bệnh, giảm thời gian và chi phí điều trị.

Bên cạnh đó phiên báo cáo 1 với chủ đề “Chất lượng chăm sóc trong hoạt động đa ngành” đã mang đến nhiều góc nhìn chuyên sâu về nâng cao chất lượng chăm sóc trong môi trường đa ngành. Các báo cáo tập trung vào vấn đề an toàn khi sử dụng đường truyền tĩnh mạch trung tâm trong chụp cắt lớp vi tính có tiêm thuốc cản quang (tương phản); hiệu quả của dịch vụ ở cữ toàn diện Vinnest với mức độ hài lòng cao từ sản phụ; cũng như những đánh giá từ người bệnh về quá trình hồi phục sau phẫu thuật và gây mê để đề xuất các chiến lược cải thiện trải nghiệm.

Ngoài ra, phần trình bày về vai trò của kỹ năng phi kỹ thuật ở điều dưỡng gây mê đã cho thấy đóng góp quan trọng trong xử trí khủng hoảng, qua đó nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

Hội nghị còn gây ấn tượng mạnh mẽ với phiên báo cáo thảo luận về quy trình chăm sóc bệnh nhân của đội ngũ điều dưỡng theo hướng đa chiều và toàn diện. Các nội dung nổi bật bao gồm chiến lược chăm sóc vết thương như ứng dụng VAC, mô hình đa chuyên khoa, nhận diện và quản lý tổn thương da liên quan đến ẩm ướt, cùng dự án phòng ngừa chấn thương do áp lực trên toàn hệ thống.

GS.TS.BS Đỗ Tất Cường - Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Lâm sàng và Hoạt động Đối ngoại - Hệ thống Y tế Vinmec đánh giá cao những khía cạnh mới của các báo cáo và một lần nữa khẳng định mục tiêu phát triển nhất quán của Khối Điều dưỡng Hệ thống Y tế Vinmec: “Lấy người bệnh làm trung tâm, làm tiền đề trong hành trình chăm sóc sức khỏe”.

TTND.GS.TS.BS. Đỗ Tất Cường - Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Lâm sàng và Hoạt động Đối ngoại - Hệ thống Y tế Vinmec, chia sẻ định hướng phát triển cho khối điều dưỡng (Ảnh: BTC).

Trên cương vị là lãnh đạo đại diện cho đơn vị đăng cai, PGS.TS.BS Hoàng Gia Du - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vinmec Smart City chia sẻ: “Một hệ thống y tế hiện đại phải được xây dựng trên nền tảng điều dưỡng vững mạnh. Với chủ đề hội nghị năm nay ‘Nâng cao năng lực thực hành chăm sóc’, tôi mong rằng hội nghị sẽ trở thành một diễn đàn khoa học uy tín, nơi đội ngũ điều dưỡng, nữ hộ sinh và kỹ thuật viên trong toàn hệ thống có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật kiến thức chuyên môn và lan tỏa các thực hành chăm sóc xuất sắc”.

PGS.TS.BS. Hoàng Gia Du - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Smart City chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Chương trình còn dành riêng khoảnh khắc tri ân nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tôn vinh các thầy cô đã góp phần đào tạo, dẫn dắt thế hệ điều dưỡng Vinmec. Sự kiện nhắc nhớ rằng đằng sau mỗi kỹ thuật chăm sóc là công sức thầm lặng nhưng quan trọng của các nhà giáo ngành y.

Hội nghị Khoa học Điều dưỡng Quốc tế - Hệ thống Y tế Vinmec lần thứ 2 đón nhận sự tham gia nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao (Ảnh: BTC).

Với hơn 200 đại biểu trực tiếp và hơn 1.000 người kết nối trực tuyến, hội nghị không chỉ là sự kiện thường niên mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững của lực lượng điều dưỡng Việt Nam. Sự kiện là nguồn động lực để đội ngũ điều dưỡng Vinmec tiếp tục đổi mới, tiên phong và kiên định với sứ mệnh mang đến trải nghiệm chăm sóc tốt nhất có thể cho người bệnh.