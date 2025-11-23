Báo Dân trí tiếp tục trao 1 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân bị lũ lụt tỉnh Đắk Lắk

Những ngày qua, đợt mưa lũ lịch sử đã khiến hàng trăm nghìn hộ dân của nhiều tỉnh, thành khu vực Nam Trung Bộ bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề về người, hạ tầng, tài sản cũng như sản xuất... Trong đó, Đắk Lắk là địa phương chịu thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.

Theo thống kê sơ bộ, tính đến trưa 23/11, toàn tỉnh ghi nhận 63 người chết, 8 người mất tích, khoảng 150.000 căn nhà bị ngập, thiệt hại nặng nề về sản xuất, kinh doanh, nông nghiệp, hạ tầng.

Ngày 23/11, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, nhà báo Trần Duy Tuyên, Trưởng Văn phòng đại diện báo Dân trí tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã thay mặt Ban biên tập, bạn đọc báo Dân trí, trao biểu trưng số tiền 1 tỷ đồng, ủng hộ người dân địa phương khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra (Ảnh: Thanh Tùng).

Trước tình hình người dân bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí đã quyết định hỗ trợ nóng 3 tỷ đồng từ Chương trình Nhân ái do bạn đọc báo ủng hộ, nhằm kịp thời chia sẻ phần nào những khó khăn với người dân vùng lũ ở Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa, mỗi tỉnh 1 tỷ đồng.

Ngày 23/11, nhà báo Trần Duy Tuyên, Trưởng Văn phòng đại diện báo Dân trí tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã thay mặt Ban biên tập, bạn đọc báo Dân trí trao số tiền 1 tỷ đồng của bạn đọc ủng hộ tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, góp phần hỗ trợ người dân địa phương khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra.

Đắk Lắk là tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất do mưa lũ những ngày qua (Ảnh: Thành Lê).

Tại buổi tặng quà, nhà báo Trần Duy Tuyên đã chuyển lời thăm hỏi, chia sẻ, động viên của Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh đến lãnh đạo địa phương cùng nhân dân tỉnh Đắk Lắk, đặc biệt người dân khu vực phía Đông của tỉnh đang chịu ảnh hưởng nặng nề về người và tài sản do mưa lũ.

Bên cạnh việc truyền tải thông tin một cách nhanh chóng, kịp thời về tình hình bão lũ trên địa bàn, báo Dân trí luôn đồng hành, chia sẻ với những khó khăn của người dân bằng những hành động thiết thực.

Ông Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc báo Dân trí đã kịp thời hỗ trợ người dân vùng lũ của tỉnh (Ảnh: Thanh Tùng).

Ông Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, thay mặt chính quyền và người dân gửi lời cảm ơn sâu sắc Ban biên tập, bạn đọc báo Dân trí đã có sự hỗ trợ kịp thời đến người dân bị thiệt hại do mưa lũ.

Theo ông Y Giang Gry Niê Knơng, báo Dân trí đã tích cực đồng hành với tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên (cũ) trong các chương trình ý nghĩa, giúp đỡ rất nhiều hoàn cảnh khó khăn suốt nhiều năm qua. Đến nay, khi tỉnh chịu ảnh hưởng của thiên tai, báo Dân trí đã tiếp tục chung tay với địa phương.

Người dân xã Hòa Thịnh oà khóc trước những thiệt hại do mưa lũ gây ra (Ảnh: Nam Anh).

"Đắk Lắk là tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ lịch sử này. Trước mắt, tỉnh đang khẩn trương hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân, tiếp đến là công tác khắc phục những hậu quả nặng nề sau lũ.

Do đó, chúng tôi rất mong tiếp tục được báo Dân trí cùng các tổ chức, cá nhân, đơn vị quan tâm, giúp đỡ địa phương để tái thiết lại cuộc sống của nhân dân", ông Y Giang Gry Niê Knơng chia sẻ.

Trước đó, ngày 22/11, báo Dân trí đã khẩn trương trao tặng số tiền 1 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ tại tỉnh Gia Lai.