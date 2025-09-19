Cậu học trò mồ côi cha, mẹ bỏ đi, được bạn đọc Dân trí giúp đỡ xây nhà mới

Niềm vui vỡ òa của cậu học trò nghèo mồ côi cha, mẹ bỏ đi

Sáng 18/9, Giàng A Phành (13 tuổi), trú tại bản Suối Hộc, xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa, dậy sớm hơn thường lệ để dự lễ khởi công xây nhà do bạn đọc báo Dân trí và Đồn Biên phòng Trung Lý (Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) hỗ trợ xây dựng.

Em Giàng A Phành có tuổi thơ bất hạnh. Là con út trong gia đình có 3 anh em, từ nhỏ đã thiếu vắng sự chăm sóc của bố mẹ. Năm 2016, bố em qua đời vì bệnh suy tim. Hai năm sau, mẹ bỏ nhà ra đi, để lại Phành và 2 người anh sống trong căn nhà tranh cũ nát.

Đại diện báo Dân trí, Đồn Biên phòng Trung Lý và chính quyền địa phương, nhà trường cùng người dân bản Suối Hộc, xã Trung Lý dự lễ khởi công xây nhà tặng em Giàng A Phành (Ảnh: Thanh Tùng).

Không lâu sau đó, căn nhà cũng đổ sập, Phành và các anh nương nhờ vào người chú ruột. Năm 2023, trong một lần đi chăn bò, Phành ngã và bị cọc tre đâm vào chân. Do không có tiền chữa trị, vết thương nhiễm trùng, Phành may mắn được các chiến sĩ Đồn Biên phòng Trung Lý nhận nuôi và đưa đi điều trị bệnh.

Sau khi hoàn cảnh của Giàng A Phành được báo Dân trí đăng tải, bạn đọc cả nước đã quan tâm, hỗ trợ số tiền 170.368.155 đồng.

Theo nguyện vọng của gia đình, sáng 18/9, báo Dân trí đã phối hợp Đồn Biên phòng Trung Lý và chính quyền địa phương, nhà trường, tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà Nhân ái tặng em Giàng A Phành.

Đại diện báo Dân trí và lãnh đạo Đồn Biên phòng Trung Lý trao biểu trưng số tiền 170.368.155 đồng của bạn đọc ủng hộ đến em Giàng A Phành (Ảnh: Thanh Tùng).

Tại lễ khởi công, Giàng A Phành xúc động gửi lời cảm ơn đến bạn đọc báo Dân trí, các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương, chiến sĩ Đồn Biên phòng. Em hứa sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ công ơn giúp đỡ của mọi người.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thiện, Chính trị viên Đồn Biên phòng Trung Lý gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc báo Dân trí đã quan tâm, giúp đỡ em Phành vượt qua khó khăn, có được căn nhà kiên cố.

Thiếu tá Thiện cho biết, với số tiền bạn đọc Dân trí hỗ trợ, đơn vị phối hợp cùng chính quyền địa phương, nhà trường, xây dựng tặng cháu Phành một căn nhà cấp 4 khoảng 40m2, gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng khách; nền lát gạch hoa, mái lợp tôn xốp có trần thả; khu bếp nấu, nhà tắm, vệ sinh khoảng 20m2, với tổng trị giá công trình khoảng 200 triệu đồng.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thiện, Chính trị viên Đồn Biên phòng Trung Lý (Ảnh: Thanh Tùng).

“Ngoài số tiền báo Dân trí trao tặng, đơn vị cũng sẽ hỗ trợ thêm khoảng 20 triệu đồng, đồng thời huy động người dân và chiến sĩ trong đơn vị góp ngày công, chung tay để căn nhà của cháu Phành sớm hoàn thiện. Dự kiến thời gian xây dựng căn nhà trong khoảng 2 tháng”, Thiếu tá Thiện chia sẻ.

Ngôi nhà Nhân ái thứ 219 đầy yêu thương từ bạn đọc Dân trí

Phát biểu tại lễ khởi công, nhà báo Trần Duy Tuyên, Trưởng Văn phòng đại diện miền Trung - Tây Nguyên, báo Dân trí, chia sẻ niềm vui với em Giàng A Phành và gửi lời cảm ơn đến bạn đọc, cũng như sự quan tâm, phối hợp của Đồn Biên phòng Trung Lý, chính quyền địa phương, nhà trường nơi em Phành theo học.

Nhà báo Trần Duy Tuyên, Trưởng đại diện Văn phòng Miền Trung - Tây Nguyên, báo Dân trí (Ảnh: Thanh Tùng).

Theo nhà báo Trần Duy Tuyên, bên cạnh công tác chuyên môn, báo Dân trí luôn đồng hàng, kết nối bạn đọc với hàng nghìn mảnh đời bất hạnh, tổ chức xây dựng nhiều công trình Nhân ái thiết thực và ý nghĩa như trường học, cầu, nhà ở...

Thực hiện chủ trương của Chính phủ trong việc chăm lo, hỗ trợ nhà ở đối với người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân sinh sống tại khu vực thường xuyên bị thiên tai, ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài, từ năm 2024, báo Dân trí đã triển khai kêu gọi xây dựng hàng trăm căn nhà hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.

“Báo Dân trí là cầu nối tin cậy để bạn đọc giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Sau gần 2 năm triển khai, báo đã khởi công xây dựng 219 căn nhà tặng các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Với tinh thần tương thân tương ái, chúng tôi mong rằng mỗi căn nhà được xây dựng sẽ góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”, nhà báo Trần Duy Tuyên bày tỏ.

Em Giàng A Phành vui mừng trong lễ khởi công xây nhà mới (Ảnh: Thanh Tùng).

Cũng theo nhà báo Trần Duy Tuyên, để căn nhà của gia đình em Giàng A Phành sớm hoàn thiện và đưa vào sử dụng, rất cần sự giúp đỡ, hỗ trợ của Đồn biên phòng Trung Lý, chính quyền và người dân địa phương.

“Chúng tôi hy vọng, căn nhà sớm được hoàn thiện đảm bảo chất lượng, tiết kiệm để giúp gia đình em Phành cải thiện điều kiện sống, sinh hoạt”, nhà báo Trần Duy Tuyên chia sẻ.

Thay mặt chính quyền địa phương, bà Ngân Thị Vân, Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Trung Lý, bày tỏ niềm vui và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc báo Dân trí, cũng như các chiến sĩ Đồn Biên phòng Trung Lý.

Bà Vân đề nghị đơn vị thi công sớm bắt tay vào việc, triển khai xây dựng căn nhà của gia đình em Phành đúng tiến độ, giúp gia đình có mái ấm trước mùa đông.

Bà Ngân Thị Vân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Trung Lý phát biểu tại lễ khởi công (Ảnh: Thanh Tùng).

“Tôi trân trọng cảm ơn báo Dân trí đã kêu gọi các tấm lòng hảo tâm, hỗ trợ một số tiền rất lớn để xây dựng căn nhà tặng em Giàng A Phành. Sự kiện hôm nay cũng là kết quả từ công lao rất lớn của các chiến sĩ Đồn Biên phòng Trung Lý. Hy vọng, với sự chung sức đồng lòng của các đơn vị và người dân, căn nhà Nhân ái này sẽ giúp cháu Phành vượt qua khó khăn, trở thành người có ích cho xã hội”, bà Vân bày tỏ.

Theo bà Vân, căn nhà do báo Dân trí và Đồn Biên phòng Trung Lý xây dựng mang đậm ý nghĩa nhân văn cao cả. Thời gian tới, địa phương mong muốn bạn đọc báo Dân trí tiếp tục quan tâm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn.