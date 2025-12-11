Cho phép kéo dài nhiệm kỳ trưởng thôn, tổ dân phố để ổn định trước bầu cử

Bộ Nội vụ vừa ban hành công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, yêu cầu các địa phương thực hiện ngay các giải pháp nhằm ổn định tổ chức hành chính ở cơ sở, đặc biệt trong bối cảnh chuẩn bị cho công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ổn định tổ chức cơ sở, tạm thời giữ nguyên hiện trạng

Công văn nêu rõ mục tiêu trọng tâm là đảm bảo ổn định hệ thống chính trị ở cơ sở, vốn là nền tảng để triển khai thành công cuộc bầu cử sắp tới. Để đạt được mục tiêu này, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo về tổ chức thôn, tổ dân phố theo tinh thần của Kết luận số 186-KL/TW và Kết luận số 210-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Theo đó, chỉ đạo quan trọng nhất là trước mắt, giữ nguyên các thôn, tổ dân phố tại các địa phương đã được quy định.

Bộ Nội vụ khẳng định, mọi công tác sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố theo tinh thần các Kết luận của Trung ương sẽ chỉ được tiến hành sau khi Chính phủ ban hành quyết định chính thức về việc sắp xếp.

Trước mắt, giữ nguyên các thôn, tổ dân phố tại các địa phương đã được quy định (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Xem xét kéo dài nhiệm kỳ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố để đảm bảo ổn định

Căn cứ vào điều kiện thực tế về địa phương, tình hình nhân sự và thời điểm kết thúc nhiệm kỳ hiện tại của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo chủ tịch UBND cấp xã, phường thực hiện việc kiện toàn các chức danh này theo quy định hiện hành.

Trong trường hợp cần thiết, đặc biệt là để phục vụ công tác bầu cử sắp tới hoặc nhằm đảm bảo sự ổn định, liên tục trong tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố, UBND tỉnh, thành phố được phép xem xét và quyết định việc kéo dài nhiệm kỳ của các chức danh này trên địa bàn.

Thời gian kéo dài nhiệm kỳ phải được thực hiện cho đến khi có Quyết định của Chính phủ về việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố theo tinh thần Kết luận của Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Trong quá trình thực hiện, nếu có bất kỳ khó khăn, vướng mắc nào phát sinh, các địa phương cần kịp thời phản ánh về Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, đảm bảo việc tổ chức và hoạt động ở cơ sở diễn ra suôn sẻ, phục vụ tốt nhất cho công tác chuẩn bị bầu cử nhiệm kỳ mới.